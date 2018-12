Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A holland EP-képviselő, Judith Sargentini akkor vált ismert politikussá Magyarországon, amikor a nevére vette azt a jelentést, ami a magyar jogállamiságot vizsgálja. Azóta sokszor megállítják, legtöbbször pozitívan. De van rossz élménye is. Sötétedés után pedig nem szívesen sétálna magyar utcán. A HVG Portréban Judith Sargentini.","shortLead":"A holland EP-képviselő, Judith Sargentini akkor vált ismert politikussá Magyarországon, amikor a nevére vette azt...","id":"20181219_Sargentini_Nem_ereznem_magam_biztonsagban_a_magyar_utcakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67bf248-7bf8-4c8a-9f26-60626425c21b","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Sargentini_Nem_ereznem_magam_biztonsagban_a_magyar_utcakon","timestamp":"2018. december. 19. 11:16","title":"Sargentini: Nem érezném magam biztonságban a magyar utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mindketten pártot alapítottak a jelenlegi politikai elit leváltására, majd vállalva a felelősséget a cél elhibázásáért, visszaléptek a pártpolitikától. Hogyan látja az elmúlt napok ellenzéki eseményeit Schiffer András és Vona Gábor? A velük készült interjú is része a HVG összeállításának a rabszolgatörvény elfogadását követő tüntetésekről.","shortLead":"Mindketten pártot alapítottak a jelenlegi politikai elit leváltására, majd vállalva a felelősséget a cél elhibázásáért...","id":"20181219_Vona_Gabor_szerint_jon_az_utca_eve_mire_Schiffer_Andras_beszol_micsoda_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b42c82-9402-42b3-a057-e55c0d5d58cb","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Vona_Gabor_szerint_jon_az_utca_eve_mire_Schiffer_Andras_beszol_micsoda_hiba","timestamp":"2018. december. 19. 10:59","title":"Vona Gábor szerint jön az utca éve, mire Schiffer András beszól: Micsoda hiba!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223182fe-e16e-48bc-93c1-1425c5096e1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ölelést sem sajnálta senkitől. ","shortLead":"Az ölelést sem sajnálta senkitől. ","id":"20181220_Barack_Obama_Mikulas_gyerekkorhaz_latogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=223182fe-e16e-48bc-93c1-1425c5096e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01eb5207-707e-4d03-b053-8750682c554e","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Barack_Obama_Mikulas_gyerekkorhaz_latogatas","timestamp":"2018. december. 20. 12:04","title":"Barack Obama felcsapta a Mikulás-sapkát, és beugrott egy gyerekkórházba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68fdeeb-c0fa-42de-8d77-6d47c0ffd2a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendezvényt az Együtt volt választókerületi elnöke és egy civil társaság szervezte volna, de egyetlen iskola sem volt hajlandó helyszínt biztosítani hozzá.","shortLead":"A rendezvényt az Együtt volt választókerületi elnöke és egy civil társaság szervezte volna, de egyetlen iskola sem volt...","id":"20181220_Politikai_okokbol_nem_tarthattak_meg_a_raszorulo_gyerekek_pizzapartijat_a_keszthelyi_iskolakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d68fdeeb-c0fa-42de-8d77-6d47c0ffd2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e8a1ee-16c0-44d7-835a-eb1cac6d1e36","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Politikai_okokbol_nem_tarthattak_meg_a_raszorulo_gyerekek_pizzapartijat_a_keszthelyi_iskolakban","timestamp":"2018. december. 20. 14:13","title":"Politikai okokból nem tarthatták meg a rászoruló gyerekek pizzapartiját a keszthelyi iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44eb5168-f8e0-4c00-81aa-4033e1d21ba2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Presztízs odaköltözni.","shortLead":"Presztízs odaköltözni.","id":"20181220_Budakeszi_a_legdragabb_a_budai_agglomeracioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44eb5168-f8e0-4c00-81aa-4033e1d21ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18561427-d92f-4f99-9b35-d8e7b1afc39a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Budakeszi_a_legdragabb_a_budai_agglomeracioban","timestamp":"2018. december. 20. 13:38","title":"Budakeszi a legdrágább a budai agglomerációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e5949e-7457-468c-8578-39f172f2fe9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annál, hogy gyenge a rubel, nagyobb baj Putyin számára, hogy ezt az oroszok is tudják. Mostantól legalább az utcán nem láthatják a számokat.","shortLead":"Annál, hogy gyenge a rubel, nagyobb baj Putyin számára, hogy ezt az oroszok is tudják. Mostantól legalább az utcán nem...","id":"20181220_Putyin_megtiltotta_hogy_a_penzvaltok_kiirjak_mennyire_gyenge_a_rubel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e5949e-7457-468c-8578-39f172f2fe9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b89907-b842-4ece-9ea8-91ae08d867e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Putyin_megtiltotta_hogy_a_penzvaltok_kiirjak_mennyire_gyenge_a_rubel","timestamp":"2018. december. 20. 09:57","title":"Putyin megtiltotta, hogy a pénzváltók kiírják, mennyire gyenge a rubel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd541fd1-4902-4eb1-854d-be20f2486b4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Senki nem sérült meg, de a Bécs felől érkező vonatoknál több órás késésekre lehet számítani. ","shortLead":"Senki nem sérült meg, de a Bécs felől érkező vonatoknál több órás késésekre lehet számítani. ","id":"20181220_Kisiklott_egy_vonat_a_becsi_fopalyaudvarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd541fd1-4902-4eb1-854d-be20f2486b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6d2bc5-b033-4bd9-8e7d-0afca871a9cf","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Kisiklott_egy_vonat_a_becsi_fopalyaudvarnal","timestamp":"2018. december. 20. 22:18","title":"Kisiklott egy vonat a bécsi főpályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a048039-7d3f-4a77-af80-49abbb542e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beköltözhető forgalmi érték 20-25 százalékáért adhatja el a vagyonkezelésében lévő lakásokat a Honvédelmi Minisztérium.","shortLead":"A beköltözhető forgalmi érték 20-25 százalékáért adhatja el a vagyonkezelésében lévő lakásokat a Honvédelmi...","id":"20181220_A_piaci_ar_otodeert_arulja_a_honvedelmis_lakasokat_a_miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a048039-7d3f-4a77-af80-49abbb542e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d2c354-c04f-4795-bd31-3bf9277342f9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_A_piaci_ar_otodeert_arulja_a_honvedelmis_lakasokat_a_miniszterium","timestamp":"2018. december. 20. 10:10","title":"A piaci ár ötödéért árulja a honvédelmis lakásokat a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]