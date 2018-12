Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0557fffa-e77a-49ad-a5f9-7004f65c7398","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miguel Angel Ibarra esketett és keresztelt is, előbb Kolumbiában, aztán Spanyolországban.","shortLead":"Miguel Angel Ibarra esketett és keresztelt is, előbb Kolumbiában, aztán Spanyolországban.","id":"20181224_18_ev_utan_bukott_le_egy_alpap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0557fffa-e77a-49ad-a5f9-7004f65c7398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7647ab-21aa-463c-b938-87b9f874d5f1","keywords":null,"link":"/elet/20181224_18_ev_utan_bukott_le_egy_alpap","timestamp":"2018. december. 24. 18:25","title":"18 év után bukott le egy álpap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7604a5-2935-4d8b-b2b6-62c3491d5bea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő este 373-ra nőtt azok száma, akik a szombati indonéziai szökőár miatt vesztették életüket. A sérültek száma meghaladja az 1450-et és legalább 128 embert tartanak nyilván eltűntként – közölte a szigetország katasztrófavédelmének szóvivője, Sutopo Purwo Nugroho.\r

","shortLead":"Hétfő este 373-ra nőtt azok száma, akik a szombati indonéziai szökőár miatt vesztették életüket. A sérültek száma...","id":"20181224_cunami_szokoar_indonezia_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7604a5-2935-4d8b-b2b6-62c3491d5bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189e011b-b791-4107-92d5-c36f5d5015b9","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_cunami_szokoar_indonezia_halalos_aldozatok","timestamp":"2018. december. 24. 21:09","title":"Egyre nő a cunami halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Árokba csapódott járművével egy autós, miután lovat gázolt el Rédics közelében vasárnap este, utasa belehalt sérüléseibe.","shortLead":"Árokba csapódott járművével egy autós, miután lovat gázolt el Rédics közelében vasárnap este, utasa belehalt...","id":"20181223_Elgazolt_egy_lovat_arokba_csapodott_es_meghalt_az_utasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab07630-f213-4cd2-91b5-1c1e418f8299","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Elgazolt_egy_lovat_arokba_csapodott_es_meghalt_az_utasa","timestamp":"2018. december. 23. 21:56","title":"Elgázolt egy lovat, árokba csapódott, és meghalt az utasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241322c1-87ba-4616-8b04-fa0a4b327c23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A túlóratörvény-ellenes tüntetések kapcsán a Financial Times is kielemezte a magyarországi eseményeket, de gazdasági szempontból. A lap szerint a magyar gazdasági modell ellenmondáson alapul.","shortLead":"A túlóratörvény-ellenes tüntetések kapcsán a Financial Times is kielemezte a magyarországi eseményeket, de gazdasági...","id":"20181223_Financial_Times_a_regio_feszulten_figyeli_a_magyarorszagi_esemenyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241322c1-87ba-4616-8b04-fa0a4b327c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960863b3-3503-4404-894d-b033fd4b8cba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181223_Financial_Times_a_regio_feszulten_figyeli_a_magyarorszagi_esemenyeket","timestamp":"2018. december. 23. 20:11","title":"Financial Times: a tüntetések rámutatnak a magyar gazdasági modell gyengepontjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Négyszáz fölé nőtt a szombati szökőár indonéziai áldozatainak a száma, a hatóságok 429 halottról és 150 eltűntről tudnak. Közben vészes ivóvíz és gyógyszerhiány fenyeget a katasztrófa sújtotta térségben.","shortLead":"Négyszáz fölé nőtt a szombati szökőár indonéziai áldozatainak a száma, a hatóságok 429 halottról és 150 eltűntről...","id":"20181225_Negyszaz_folott_a_cunami_aldozatainak_a_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ce7e95-2002-447e-9727-7629a9f783b6","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Negyszaz_folott_a_cunami_aldozatainak_a_szama","timestamp":"2018. december. 25. 10:40","title":"Négyszáz fölött a cunami áldozatainak a száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30b4128-b837-4c30-a206-b909d40cafed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Félő, hogy egy nap a szicíliai vulkán a tengerbe omlik.","shortLead":"Félő, hogy egy nap a szicíliai vulkán a tengerbe omlik.","id":"20181224_Kitort_az_Etna_a_fold_is_beleremegett__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d30b4128-b837-4c30-a206-b909d40cafed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d74a2f-2ac1-41be-9621-c5214079f225","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Kitort_az_Etna_a_fold_is_beleremegett__video","timestamp":"2018. december. 24. 14:09","title":"Kitört az Etna: a föld is beleremegett - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szökőárt vélhetően a szorosban lévő Anak Krakatau (Krakatau gyermeke) nevű vulkán kitörése, és az azt követő víz alatti földcsuszamlás váltotta ki.","shortLead":"A szökőárt vélhetően a szorosban lévő Anak Krakatau (Krakatau gyermeke) nevű vulkán kitörése, és az azt követő víz...","id":"20181224_Tovabb_emelkedik_az_indoneziai_szokoar_aldozatainak_szama_es_ez_meg_nem_a_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cda33e-3e47-432a-aedc-fa1167096207","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_Tovabb_emelkedik_az_indoneziai_szokoar_aldozatainak_szama_es_ez_meg_nem_a_vege","timestamp":"2018. december. 24. 08:15","title":"Tovább emelkedik az indonéziai szökőár áldozatainak száma, és ez még nem a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675a1c2-1bc5-4764-9a13-c9b7798e518b","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Hit, józan ész és megfelelési kényszer, plakátigazság és párbeszéd, hajléktalanok és gyűlölködők, Prőhle Gergely, Bayer Zsolt és a szavazófülke magánya - a HVG karácsonyi interjúja Fabinyi Tamással, a magyar evangélikusok elnök-püspökével.","shortLead":"Hit, józan ész és megfelelési kényszer, plakátigazság és párbeszéd, hajléktalanok és gyűlölködők, Prőhle Gergely, Bayer...","id":"201851_plakatigazsagok_helyett_parbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b675a1c2-1bc5-4764-9a13-c9b7798e518b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985950e8-9411-4377-912b-d9451f8ecd97","keywords":null,"link":"/itthon/201851_plakatigazsagok_helyett_parbeszed","timestamp":"2018. december. 25. 07:00","title":"Fabiny Tamás: Évtizedek kellenek, míg a kölcsönös gyűlölködés hatása elmúlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]