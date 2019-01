Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"294da2fc-f2e9-4b39-9313-2175031634bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mai naptól már mobilon is el lehet intézni a balesetek utáni helyszíni adminisztratív teendőket.","shortLead":"A mai naptól már mobilon is el lehet intézni a balesetek utáni helyszíni adminisztratív teendőket.","id":"20190108_online_karbejelneto_mabisz_keksarga_nyomtatvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294da2fc-f2e9-4b39-9313-2175031634bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ac2ca1-ef32-4bc6-b14c-ae065ae7bf7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_online_karbejelneto_mabisz_keksarga_nyomtatvany","timestamp":"2019. január. 08. 17:14","title":"Eldobhatjuk a kék-sárga baleseti nyomtatványt – elindult az okostelefonos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha egy kicsit is jobban nézett volna ki a londoni Tottenham High Road, Roman Abramovics most nem a Chelsea egyre rosszabb kedvű tulajdonosa lenne, hanem a Tottenham Hotspuré – ez is kiderül az angol labdarúgó elsőosztály, a Premier League történetéről szóló legújabb könyvből.","shortLead":"Ha egy kicsit is jobban nézett volna ki a londoni Tottenham High Road, Roman Abramovics most nem a Chelsea egyre...","id":"20190107_Abramovics_ezert_vette_meg_a_Chelseat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fd14f3-4342-4148-99e9-39a20e2006ad","keywords":null,"link":"/sport/20190107_Abramovics_ezert_vette_meg_a_Chelseat","timestamp":"2019. január. 07. 16:53","title":"Abramovics ezért vette meg a Chelsea-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4997ce0f-e818-4eef-a468-aa3dbf94b5f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kisebb táblagéppé alakítható telefon látható azon a videón, amely a hírek szerint a Xiaomi boszorkánykonyhájából került elő. ","shortLead":"Egy kisebb táblagéppé alakítható telefon látható azon a videón, amely a hírek szerint a Xiaomi boszorkánykonyhájából...","id":"20190108_osszehajthato_telefon_flexibilis_kijelzo_xiaomi_evan_blass","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4997ce0f-e818-4eef-a468-aa3dbf94b5f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b6a77e-de2c-46a0-aa98-ac5473f6854f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_osszehajthato_telefon_flexibilis_kijelzo_xiaomi_evan_blass","timestamp":"2019. január. 08. 12:03","title":"Kikerült egy videó: ez lehet a Xiaomi összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f314e8f-dde5-4b35-9ad7-4bf7c6a8a0fa","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hajnal Miklós azt mondta, legközelebb akkor hívja őt a csatorna, ha Mészáros Lőrinc vagyonosodásáról kérdezik.","shortLead":"Hajnal Miklós azt mondta, legközelebb akkor hívja őt a csatorna, ha Mészáros Lőrinc vagyonosodásáról kérdezik.","id":"20190107_A_Momentum_politikusa_felallt_es_kisetalt_az_Echo_TV_studiojabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f314e8f-dde5-4b35-9ad7-4bf7c6a8a0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04eaf84-bb8c-4906-a0d1-6d5837dd86b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_A_Momentum_politikusa_felallt_es_kisetalt_az_Echo_TV_studiojabol","timestamp":"2019. január. 07. 20:22","title":"A Momentum politikusa felállt és kisétált az Echo TV stúdiójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2186d1-9a1e-4094-93bc-bf38b233bba8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ujgur kisebbséget sújtja leginkább.","shortLead":"Az ujgur kisebbséget sújtja leginkább.","id":"20190108_Egy_amerikai_elemzo_ujsag_szerint_Kinaaban_is_terjed_a_muszlimellenesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff2186d1-9a1e-4094-93bc-bf38b233bba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae5dee6-b724-4f6c-8914-a4daec54a4a5","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Egy_amerikai_elemzo_ujsag_szerint_Kinaaban_is_terjed_a_muszlimellenesseg","timestamp":"2019. január. 08. 21:56","title":"Egy amerikai külpolitikai lap szerint Kínában is terjed a muszlimellenesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57591e8-f52a-49e1-9066-e3e102571c61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Fucsovics Márton egy helyet javítva a 35. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.\r

","shortLead":"Fucsovics Márton egy helyet javítva a 35. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.\r

","id":"20190107_fucsovics_marton_karriercsucs_vilagranglista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b57591e8-f52a-49e1-9066-e3e102571c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4135b35d-6854-4bfd-86a2-edbd09c9612c","keywords":null,"link":"/sport/20190107_fucsovics_marton_karriercsucs_vilagranglista","timestamp":"2019. január. 07. 10:05","title":"Karriercsúcson Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c7af63-ad64-4939-ada1-5a8e25d8146c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Debrecenben ma már kétszer volt, ideje a budapesti Időkép-kamerát is kihasználni.","shortLead":"Debrecenben ma már kétszer volt, ideje a budapesti Időkép-kamerát is kihasználni.","id":"20190108_A_Florian_teri_idokepkamera_elott_is_aktivizalta_magat_egy_O1Gtaposo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2c7af63-ad64-4939-ada1-5a8e25d8146c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990d0288-9cee-4b32-a545-dae267ea8d8e","keywords":null,"link":"/elet/20190108_A_Florian_teri_idokepkamera_elott_is_aktivizalta_magat_egy_O1Gtaposo","timestamp":"2019. január. 08. 20:16","title":"A Flórián téri Időkép-kamera előtt is aktivizálta magát egy O1G-taposó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d41099-538a-4ed1-9c3f-df747f540114","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"A statisztikákat látva nem nagy érvágás, hogy ettől az évtől már senki nem választhatja az egyszerűsített vállalkozói adót (eva). Az utóbbi esztendőkben ugyanis már egyre több evás váltott a kedvezőbbnek számító kisadózók tételes adójára (kata), illetve a kisvállalati adóra (kiva). Ráadásul, mostantól még egyszerűbb lesz a katások dolga...","shortLead":"A statisztikákat látva nem nagy érvágás, hogy ettől az évtől már senki nem választhatja az egyszerűsített vállalkozói...","id":"20190107_Konnyebb_a_katat_tancba_vinni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d41099-538a-4ed1-9c3f-df747f540114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d036773-d86e-45b3-bfca-eade565353a9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190107_Konnyebb_a_katat_tancba_vinni","timestamp":"2019. január. 09. 07:21","title":"Könnyebb a katát táncba vinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]