Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74f56c52-f63b-444c-8a78-0cf23c1b9a12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tárgyalásokat kezdeményeztek a túlóratörvény visszavonásáról és egyéb követeléseikről, ha nem érik el, amit szeretnének, január 19-ére hirdettek sztrájkot. Felmérik, hányan és hogyan csatlakoznának, azt kérik, senki ne kezdjen munkabeszüntetést egyedül.","shortLead":"Tárgyalásokat kezdeményeztek a túlóratörvény visszavonásáról és egyéb követeléseikről, ha nem érik el, amit...","id":"20190108_A_szakszervezetek_atnyujtottak_a_koveteleseiket_a_miniszteriumban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74f56c52-f63b-444c-8a78-0cf23c1b9a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96bac15-2a8e-4424-a10f-69ccbc1964ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_A_szakszervezetek_atnyujtottak_a_koveteleseiket_a_miniszteriumban__video","timestamp":"2019. január. 08. 16:49","title":"Átadták a szakszervezetek az Orbánnak címzett petíciójukat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df836025-3857-4242-a5a3-95e999d1b976","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor luxusautó orrán minden korábbinál nagyobb méretű, abszolút márkahű hűtőrács kapott helyet. ","shortLead":"A bajor luxusautó orrán minden korábbinál nagyobb méretű, abszolút márkahű hűtőrács kapott helyet. ","id":"20190110_Ime_teljesen_pompajaban_az_uj_7es_BMW","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df836025-3857-4242-a5a3-95e999d1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77afab9f-280b-43bd-97f9-00c9ac600c7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_Ime_teljesen_pompajaban_az_uj_7es_BMW","timestamp":"2019. január. 10. 08:21","title":"Íme teljesen pompájában az új 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190108_Elvis_es_Bowie_is_ma_unnepelne_szuletesnapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127b7cfc-2896-4880-b224-e9f4656af3f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_Elvis_es_Bowie_is_ma_unnepelne_szuletesnapjat","timestamp":"2019. január. 08. 09:38","title":"Elvis és David Bowie is ma ünnepelné születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bíróság döntése szerint Ahmed Dúmának 90 millió forintnyi egyiptomi fontot is meg kell fizetnie. ","shortLead":"A bíróság döntése szerint Ahmed Dúmának 90 millió forintnyi egyiptomi fontot is meg kell fizetnie. ","id":"20190109_Tizenot_ev_bortonre_iteltek_egy_politikai_aktivistat_Egyiptomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd4af8f-b577-4111-9270-cdc8ead3f6a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Tizenot_ev_bortonre_iteltek_egy_politikai_aktivistat_Egyiptomban","timestamp":"2019. január. 09. 21:35","title":"Tizenöt év börtönre ítéltek egy politikai aktivistát Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"Gulyás Balázs","category":"itthon","description":"A Jobbik nélkül nem fog menni. Válasz Révész Sándornak.","shortLead":"A Jobbik nélkül nem fog menni. Válasz Révész Sándornak.","id":"20190109_Ne_toljuk_tul_a_vandorfalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87101d9c-71de-4ea0-b808-94aaa51f4f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Ne_toljuk_tul_a_vandorfalat","timestamp":"2019. január. 09. 17:46","title":"Ne toljuk túl a vándorfalat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7353eb4-50ce-4e02-8c28-632a63f273c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az IMF 1,37 millió százalékos inflációt várt, de még ennél is rosszabb lett a valóság.","shortLead":"Az IMF 1,37 millió százalékos inflációt várt, de még ennél is rosszabb lett a valóság.","id":"20190109_17_millio_szazalekos_volt_az_inflacio_Venezuelaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7353eb4-50ce-4e02-8c28-632a63f273c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364ca4dc-8b62-40e2-b4c6-5578514a346b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_17_millio_szazalekos_volt_az_inflacio_Venezuelaban","timestamp":"2019. január. 09. 19:28","title":"1,7 millió százalékos volt az infláció Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de4d4e1-e15a-4f43-afaf-d71cf91f6091","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök elárulta, hogy a szovjet időkben egy tüzér zászlóalj parancsnokaként is tevékenykedett. Az államfő elég hézagos életrajzából eddig ez nem derült ki, csak az, hogy több évig a titkosszolgálat, a KGB drezdai rezidense volt.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök elárulta, hogy a szovjet időkben egy tüzér zászlóalj parancsnokaként is tevékenykedett...","id":"20190108_Putyin_nem_csak_KGBtiszt_hanem_tuzerparancsnok_is_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de4d4e1-e15a-4f43-afaf-d71cf91f6091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8b7f45-f405-41e7-b653-21c195cd73c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Putyin_nem_csak_KGBtiszt_hanem_tuzerparancsnok_is_volt","timestamp":"2019. január. 08. 15:17","title":"Putyin nem csak KGB-tiszt, hanem tüzérparancsnok is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fiatalokra, a kisgyerekesekre, a kisebb falvakban élőkre és a megváltozott munkaképességűekre is szükség van, hogy teljesüljön a kormány foglalkoztatási célja.","shortLead":"A fiatalokra, a kisgyerekesekre, a kisebb falvakban élőkre és a megváltozott munkaképességűekre is szükség van...","id":"20190109_ASZ_nem_csak_a_nyugdijasokat_lehetne_visszavinni_a_munkaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498192ea-861c-45a7-ad80-43de420e7c7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_ASZ_nem_csak_a_nyugdijasokat_lehetne_visszavinni_a_munkaba","timestamp":"2019. január. 09. 16:30","title":"ÁSZ: Nem csak a nyugdíjasokat lehetne visszavinni a munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]