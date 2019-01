Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy emberrel szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozták, a többi vádlottra hosszabb, határozott tartalmú szabadságvesztést kérnek.","shortLead":"Négy emberrel szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozták, a többi vádlottra hosszabb...","id":"20190109_ugyeszseg_sulyositas_eletfogytiglan_vadlott_halalkamion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f22b51-97cf-468a-89ab-6b8a4ddf7658","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_ugyeszseg_sulyositas_eletfogytiglan_vadlott_halalkamion","timestamp":"2019. január. 09. 15:35","title":"Életfogytiglant kér az ügyészség a halálkamion-ügy több vádlottjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f856e7a-28d6-41a9-aeab-0864c1b20f12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az író lányát leparancsolta a sofőr a buszról, mert nem tudta elég gyorsan előkeresni az aprópénzét.","shortLead":"Az író lányát leparancsolta a sofőr a buszról, mert nem tudta elég gyorsan előkeresni az aprópénzét.","id":"20190109_volanbusz_peterfy_gergely_utazas_jegyvaltas_nagy_cimlet_apropenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f856e7a-28d6-41a9-aeab-0864c1b20f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7707e69-4f58-4438-9f9c-c2224f7735ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_volanbusz_peterfy_gergely_utazas_jegyvaltas_nagy_cimlet_apropenz","timestamp":"2019. január. 09. 10:24","title":"Kivizsgálja a Volánbusz Péterfy Gergely buszról leparancsolt lányának esetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bezos és felesége, MacKenzie néhány órája jelentették be válásukat, egy amerikai pletykalap pedig tudni véli, mi vezetett a döntéshez.","shortLead":"Bezos és felesége, MacKenzie néhány órája jelentették be válásukat, egy amerikai pletykalap pedig tudni véli, mi...","id":"20190110_Ismert_teves_miatt_hagyja_ott_feleseget_a_vilag_leggazdagabb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2218cdf1-eec5-4b24-a703-530603d05db5","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Ismert_teves_miatt_hagyja_ott_feleseget_a_vilag_leggazdagabb_embere","timestamp":"2019. január. 10. 12:21","title":"Ismert tévés miatt hagyja ott feleségét a világ leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bíróság döntése szerint Ahmed Dúmának 90 millió forintnyi egyiptomi fontot is meg kell fizetnie. ","shortLead":"A bíróság döntése szerint Ahmed Dúmának 90 millió forintnyi egyiptomi fontot is meg kell fizetnie. ","id":"20190109_Tizenot_ev_bortonre_iteltek_egy_politikai_aktivistat_Egyiptomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd4af8f-b577-4111-9270-cdc8ead3f6a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Tizenot_ev_bortonre_iteltek_egy_politikai_aktivistat_Egyiptomban","timestamp":"2019. január. 09. 21:35","title":"Tizenöt év börtönre ítéltek egy politikai aktivistát Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb jelentés szerint mintegy 10 százalékkal kevesebb iPhone-t kell gyártani, mert a vásárlók nem veszik a készülékeket. A változás a régi és a 2018-as modelleket is érinti.","shortLead":"A legfrissebb jelentés szerint mintegy 10 százalékkal kevesebb iPhone-t kell gyártani, mert a vásárlók nem veszik...","id":"20190109_apple_iphone_gyartas_csokkentes_eladasi_szamok_keves_iphone_fogy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86368b49-d8f4-488a-a756-80b683f91497","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_apple_iphone_gyartas_csokkentes_eladasi_szamok_keves_iphone_fogy","timestamp":"2019. január. 09. 09:33","title":"Leszólt a termelésre az Apple, mert nagyon nem mennek az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae67ad26-1370-470e-bd48-b128d93b0260","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavaly decemberi ,eddigi csúcsot döntötte meg az áramfogyasztás január 8-án. ","shortLead":"A tavaly decemberi ,eddigi csúcsot döntötte meg az áramfogyasztás január 8-án. ","id":"20190109_Megdolt_az_aramfogyasztasi_rekord_kedden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae67ad26-1370-470e-bd48-b128d93b0260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c209449c-4561-4521-be73-ca5ca78ff165","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Megdolt_az_aramfogyasztasi_rekord_kedden","timestamp":"2019. január. 09. 12:39","title":"Megdőlt az áramfogyasztási rekord kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb0e79a-1b2a-42e3-b7f5-b693f3fedde3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fotóművésznek az Indexen is megjelent cikk- és portrésorozata. ","shortLead":"A fotóművésznek az Indexen is megjelent cikk- és portrésorozata. ","id":"20190109_Gyasz_meghalt_Hermann_Ildi_fotomuvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdb0e79a-1b2a-42e3-b7f5-b693f3fedde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7a2e69-2739-4917-88cc-d0dc0ecb6b8f","keywords":null,"link":"/kultura/20190109_Gyasz_meghalt_Hermann_Ildi_fotomuvesz","timestamp":"2019. január. 09. 16:10","title":"Gyász: meghalt Hermann Ildi fotóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű modellnek már tavaly meg kellett volna érkeznie a kereskedésekbe, erre azonban végül csak idén fog sor kerülni.","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű modellnek már tavaly meg kellett volna érkeznie a kereskedésekbe, erre azonban végül csak...","id":"20190110_kesik_de_hamarosan_kaphato_az_elso_villanyaudi_az_etron_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1a6b0a-6a0e-439d-b87a-36497c68c343","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_kesik_de_hamarosan_kaphato_az_elso_villanyaudi_az_etron_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 10. 13:21","title":"Zöld rendszámos Audi divatterepjáró: hamarosan kapható az elektromos e-tron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]