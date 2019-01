Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f008c04-4e64-417b-bd51-46609440b748","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA elnöke két amerikai lap cikkeire reagált ezzel. ","shortLead":"Az USA elnöke két amerikai lap cikkeire reagált ezzel. ","id":"20190114_Trump_Nem_jatszom_ossze_Moszkvaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f008c04-4e64-417b-bd51-46609440b748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8323d3a-3b59-4057-94bc-f9a7fb693fff","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Trump_Nem_jatszom_ossze_Moszkvaval","timestamp":"2019. január. 14. 17:57","title":"Trump: Nem játszom össze Moszkvával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d119efa-e2a8-4733-97c8-59e711168228","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két éve újították fel a mentális betegeket kezelő részleget, most felszámolják.","shortLead":"Két éve újították fel a mentális betegeket kezelő részleget, most felszámolják.","id":"20190114_Bezarjak_a_Merenyi_Korhaz_pszichiatriajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d119efa-e2a8-4733-97c8-59e711168228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80db52f3-068a-47ad-8cd2-55e92bcd1339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Bezarjak_a_Merenyi_Korhaz_pszichiatriajat","timestamp":"2019. január. 14. 07:55","title":"Bezárják a Merényi-kórház pszichiátriáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három búvár hozta felszínre a szerencsétlenül járt ember holttestét - írja oldalán a katasztrófavédelem.","shortLead":"Három búvár hozta felszínre a szerencsétlenül járt ember holttestét - írja oldalán a katasztrófavédelem.","id":"20190113_Jeg_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_egy_somogyi_tavacskaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59c68c2-e76f-4bc7-b5a7-509a94590709","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Jeg_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_egy_somogyi_tavacskaban","timestamp":"2019. január. 13. 12:00","title":"Jég alá szorult és meghalt egy ember egy somogyi tavacskában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464b4584-e5cd-4835-92e9-ee27edeaaefc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, hogy a döntésnek van-e köze ahhoz, hogy a múlt héten az önkormányzat – ellenzéki többséggel – nemet mondott a túlóratörvényre.","shortLead":"Nem tudni, hogy a döntésnek van-e köze ahhoz, hogy a múlt héten az önkormányzat – ellenzéki többséggel – nemet mondott...","id":"20190114_Megvonta_az_egyik_alpolgarmester_hataskoreit_Szombathely_fideszes_polgarmestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=464b4584-e5cd-4835-92e9-ee27edeaaefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625aef04-e2a4-419c-a90f-678fd23849d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Megvonta_az_egyik_alpolgarmester_hataskoreit_Szombathely_fideszes_polgarmestere","timestamp":"2019. január. 14. 10:50","title":"Megvonta az egyik alpolgármester hatásköreit Szombathely fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt azonban nem tudni, a Legfőbb Ügyészség indított-e hivatalból vizsgálatot, vagy hogy egyáltalán lesz-e nyomozás bármelyik feljelentésből.","shortLead":"Azt azonban nem tudni, a Legfőbb Ügyészség indított-e hivatalból vizsgálatot, vagy hogy egyáltalán lesz-e nyomozás...","id":"20190114_Legfobb_ugyesz_Eddig_10_feljelentes_erkezett_az_MTVAszekhazbol_kidobott_kepviselok_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282cf92d-22c2-43ff-b1ed-f400edfb3d75","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Legfobb_ugyesz_Eddig_10_feljelentes_erkezett_az_MTVAszekhazbol_kidobott_kepviselok_ugyeben","timestamp":"2019. január. 14. 12:39","title":"Legfőbb ügyész: Eddig 10 feljelentés érkezett az MTVA fegyveres biztonsági őrei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7ebd8-ed61-4feb-b568-a737df037c57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hófehér dámszarvas igen ritka.","shortLead":"A hófehér dámszarvas igen ritka.","id":"20190113_Csodaszarvast_videoztak_Tapolcanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7ebd8-ed61-4feb-b568-a737df037c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88f00eb-49bf-4c9d-90b7-ab753d90c9e4","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Csodaszarvast_videoztak_Tapolcanal","timestamp":"2019. január. 13. 11:31","title":"Csodaszarvast videóztak Tapolcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7fff1d-e26c-427d-af79-5a83c1f2623a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó sportkupéja enyhén módosított külcsínt és némileg erősebb motort vonultat fel.","shortLead":"A japán gyártó sportkupéja enyhén módosított külcsínt és némileg erősebb motort vonultat fel.","id":"20190114_szivomotoros_v8as_osero_itt_az_uj_lexus_rc_f","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7fff1d-e26c-427d-af79-5a83c1f2623a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0147602-ce0a-40ed-a0c3-4fb43c8e6904","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_szivomotoros_v8as_osero_itt_az_uj_lexus_rc_f","timestamp":"2019. január. 14. 08:21","title":"Szívómotoros V8-as őserő: itt az új Lexus RC F, félhet a BMW M4?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4b9b8-b2a6-41a1-9128-04e6e10336b9","c_author":"Vass Péter","category":"kultura","description":"Olyan nagy becsben tartják Svédországban Ingmar Bergmant, hogy egyes munkái bekerültek az iskolai tananyagba. A művész születésének centenáriumára készült dokumentumfilmet nemrég mutatták be a hazai mozikban.","shortLead":"Olyan nagy becsben tartják Svédországban Ingmar Bergmant, hogy egyes munkái bekerültek az iskolai tananyagba. A művész...","id":"201902__ingmar_bergman__sved_ordogfiokak__faro_sziget__jelenetrol_jelenetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4b9b8-b2a6-41a1-9128-04e6e10336b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fad96b7-aea4-47d1-bbe5-93098cf2f0c6","keywords":null,"link":"/kultura/201902__ingmar_bergman__sved_ordogfiokak__faro_sziget__jelenetrol_jelenetre","timestamp":"2019. január. 13. 17:30","title":"Eljött a mennyország a fanatikus Bergman-rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]