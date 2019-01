Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28266358-6c6c-471c-bcb4-4ac98b8ffe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így sem lesz azért teljesen korrekt a sorozat, de ezt a témát nem feszegetik a továbbiakban. ","shortLead":"Így sem lesz azért teljesen korrekt a sorozat, de ezt a témát nem feszegetik a továbbiakban. ","id":"20190116_Family_Guy_meleg_homoszexualis_vicc_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28266358-6c6c-471c-bcb4-4ac98b8ffe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65d107e-c6b6-4c81-a851-b583b497f4f3","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Family_Guy_meleg_homoszexualis_vicc_sorozat","timestamp":"2019. január. 16. 10:45","title":"Kivezetik a melegvicceket a Family Guy-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67368bd6-fb8f-4291-8d90-05f2402fa5ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Létezik egy olyan KRESZ-tábla, melyet nagyon sok sofőr figyelmen kívül hagy, pedig abszolút nem kellene.","shortLead":"Létezik egy olyan KRESZ-tábla, melyet nagyon sok sofőr figyelmen kívül hagy, pedig abszolút nem kellene.","id":"20190116_a_nap_videoja_az_oldalszel_nemcsak_a_repulokre_az_autokra_is_veszelyes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67368bd6-fb8f-4291-8d90-05f2402fa5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da0f943-bc67-49e2-bb38-38d02c9ad1b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_a_nap_videoja_az_oldalszel_nemcsak_a_repulokre_az_autokra_is_veszelyes","timestamp":"2019. január. 16. 06:41","title":"A nap videója: az oldalszél nemcsak a repülőkre, az autókra is veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2a91af-3ea7-4173-b931-1d66cf558e98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Film készült Stuart Máriáról, amiből nem spórolták ki a véresebb jelenetet sem. Ahogy az természetes.","shortLead":"Film készült Stuart Máriáról, amiből nem spórolták ki a véresebb jelenetet sem. Ahogy az természetes.","id":"20190116_A_kiralyno_is_menstrual_meg_egy_filmben_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da2a91af-3ea7-4173-b931-1d66cf558e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7fee7b-0379-4224-bfb0-2a3df2fa19c9","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_A_kiralyno_is_menstrual_meg_egy_filmben_is","timestamp":"2019. január. 16. 07:03","title":"A királynő is menstruál, még egy filmben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat szerint az a baj, hogy nem csak a helyiek viszik oda a szemetüket. ","shortLead":"Az önkormányzat szerint az a baj, hogy nem csak a helyiek viszik oda a szemetüket. ","id":"20190115_Tele_van_szemettel_a_szelektiv_kukak_kornyeke_Dunaujvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19127ad-d7ea-4321-8e9d-010b1dbc73fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Tele_van_szemettel_a_szelektiv_kukak_kornyeke_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. január. 15. 19:30","title":"Tele van szeméttel a szelektív kukák környéke Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b1aa8d-1301-43c0-aeb7-553e6f334acf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyesmit azért elég ritkán látni.","shortLead":"Ilyesmit azért elég ritkán látni.","id":"20190115_katalizator_lopas_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33b1aa8d-1301-43c0-aeb7-553e6f334acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdbe6ab-7d94-4a36-a70e-f68a72fbc8d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_katalizator_lopas_autos_video","timestamp":"2019. január. 15. 15:35","title":"Nem vacakoltak, fényes nappal vágja ki a tolvaj az autó aljáról a katalizátort – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar parlamentarizmus, 2019.","shortLead":"Magyar parlamentarizmus, 2019.","id":"20190116_Nemeth_Szilard_Demeter_Martanak_A_Honvedkorhazban_nincs_valsaghelyzet_csak_az_on_fejeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea0ad10-716d-4be4-b54e-6e58da17026e","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Nemeth_Szilard_Demeter_Martanak_A_Honvedkorhazban_nincs_valsaghelyzet_csak_az_on_fejeben","timestamp":"2019. január. 16. 16:37","title":"Németh Szilárd Demeter Mártának: A Honvédkórházban nincs válsághelyzet, csak az ön fejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5463b6bd-b8b6-4441-9540-d3ed0a198496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötvenes-hatvan évek amerikai polgári jogi mozgalmainak egyik vezéregyéniségeként az erőszakmentességért is kampányolt, végül merénylet áldozata lett. A gyilkosság körülményei pedig még mindig vitatottak. 90 éves lenne Martin Luther King.","shortLead":"Az ötvenes-hatvan évek amerikai polgári jogi mozgalmainak egyik vezéregyéniségeként az erőszakmentességért is...","id":"20190115_Van_egy_almom__ma_lenne_90_eves_Martin_Luther_King","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5463b6bd-b8b6-4441-9540-d3ed0a198496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb72235-e38e-47e1-bc68-ec0d594b5ee7","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Van_egy_almom__ma_lenne_90_eves_Martin_Luther_King","timestamp":"2019. január. 15. 13:26","title":"“Van egy álmom” – ma lenne 90 éves Martin Luther King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c65c44-102f-4b3c-8f0d-73d294887c76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az erdő visszatérő helyszín a helyi folklórban, és kísértetjárta helynek is tartják. ","shortLead":"Az erdő visszatérő helyszín a helyi folklórban, és kísértetjárta helynek is tartják. ","id":"20190116_Ebben_az_erdoben_biztos_tunderek_laknak_kar_hogy_Angliaban_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21c65c44-102f-4b3c-8f0d-73d294887c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ccda33-b316-4376-bd94-1c5caab8e569","keywords":null,"link":"/elet/20190116_Ebben_az_erdoben_biztos_tunderek_laknak_kar_hogy_Angliaban_van","timestamp":"2019. január. 16. 07:22","title":"Ebben az erdőben biztos tündérek laknak, kár, hogy Angliában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]