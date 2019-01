Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3707134-42da-403b-8bd2-ecfe6e5b6d08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Petr Cech a szezon végén befejezi profi labdarúgó-pályafutását.","shortLead":"Petr Cech a szezon végén befejezi profi labdarúgó-pályafutását.","id":"20190115_visszavonul_petr_cech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3707134-42da-403b-8bd2-ecfe6e5b6d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d8b4e0-70f5-4697-9ba3-e4c30c9a923e","keywords":null,"link":"/sport/20190115_visszavonul_petr_cech","timestamp":"2019. január. 15. 13:47","title":"Visszavonul a csehek világklasszis kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088cfa6d-7a60-4358-bcfe-4986885c9495","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy művész azt vette fejébe, hogy jó lenne, ha egy titkos helyen végtelenítve szólna a Toto világslágere.\r

\r

","shortLead":"Egy művész azt vette fejébe, hogy jó lenne, ha egy titkos helyen végtelenítve szólna a Toto világslágere.\r

\r

","id":"20190115_Ha_veletlenul_a_namibiai_sivatagban_jar_es_egy_Afrikarol_szolo_dalt_hall_az_nem_veletlen_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=088cfa6d-7a60-4358-bcfe-4986885c9495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e984bd00-6145-4484-90c0-03055fad8f60","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Ha_veletlenul_a_namibiai_sivatagban_jar_es_egy_Afrikarol_szolo_dalt_hall_az_nem_veletlen_video","timestamp":"2019. január. 15. 14:23","title":"Ha a namíbiai sivatagban jár, és egy Afrikáról szóló dalt hall, az nem véletlen (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480b9d23-0981-485e-9773-9e9ed198d207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közéleti kérdésekben gyakran megnyilvánuló megyéspüspök szerint a magyar társadalmunk embersége vizsgázik azzal, hogy mit teszünk a hajléktalan testvéreinkkel vagy pedig a cigánysággal.","shortLead":"A közéleti kérdésekben gyakran megnyilvánuló megyéspüspök szerint a magyar társadalmunk embersége vizsgázik azzal...","id":"20190117_Szekely_Janos_puspok_Meltanyos_volna_a_csaladi_potlek_emelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=480b9d23-0981-485e-9773-9e9ed198d207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c0b734-c3d3-4ef8-8a40-39f95063c431","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Szekely_Janos_puspok_Meltanyos_volna_a_csaladi_potlek_emelese","timestamp":"2019. január. 17. 08:28","title":"Székely János püspök: Méltányos volna a családi pótlék emelése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","shortLead":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","id":"20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f54e9e-df16-499a-b79e-0ad318c00624","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","timestamp":"2019. január. 16. 10:13","title":"Egyre több város vezette be a plakátadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227863b3-e20c-490c-a2a2-56b21a09d227","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hatóságok ajánlják, hogy szerdáig, ha tehetik, inkább ne is induljanak útnak az arrafelé tartók.","shortLead":"A hatóságok ajánlják, hogy szerdáig, ha tehetik, inkább ne is induljanak útnak az arrafelé tartók.","id":"20190115_Akadozik_a_kozlekedes_a_MagasTatraban_az_iteletido_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=227863b3-e20c-490c-a2a2-56b21a09d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040866ec-5190-4b3e-89b9-b6364de13fd9","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Akadozik_a_kozlekedes_a_MagasTatraban_az_iteletido_miatt","timestamp":"2019. január. 15. 13:23","title":"Szükségállapotot hirdettek, a közlekedés is akadozik a Magas-Tátrában az ítéletidő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6946f4b9-d22b-43b5-ad33-17064947966f","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az MTA elnökének háta mögött meginvitált intézetigazgatók elmennek Palkovics Lászlóhoz, de csak meghallgatják őt, nem folytatnak tárgyalást vele – derült ki egy kutatói fórumon, ahol az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának vezetői bizonygatták szükségességüket.","shortLead":"Az MTA elnökének háta mögött meginvitált intézetigazgatók elmennek Palkovics Lászlóhoz, de csak meghallgatják őt, nem...","id":"20190115_Szakszervezettel_es_angol_nyelvu_konyvekkel_harcolna_az_Akademia_a_kormany_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6946f4b9-d22b-43b5-ad33-17064947966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2eede79-c916-4503-8b2e-c6d0ae186626","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Szakszervezettel_es_angol_nyelvu_konyvekkel_harcolna_az_Akademia_a_kormany_ellen","timestamp":"2019. január. 15. 19:10","title":"Szakszervezettel és angol nyelvű könyvekkel harcolna az Akadémia a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly rekordszintet ért el a behozatal, de idén már csökkenhet a külföldről használtan importált gépkocsik száma.","shortLead":"Tavaly rekordszintet ért el a behozatal, de idén már csökkenhet a külföldről használtan importált gépkocsik száma.","id":"20190117_Vege_az_importautooruletnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65eea631-bfd7-4fe4-912c-8072f9b32a5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_Vege_az_importautooruletnek","timestamp":"2019. január. 17. 09:25","title":"Vége az importautó-őrületnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43435586-4f93-4a04-b26f-7a83df827811","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Budapest Honvédtól a Ferencvároshoz igazol az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.","shortLead":"A Budapest Honvédtól a Ferencvároshoz igazol az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.","id":"20190116_szilagyi_liliana_fradi_ferencvaros_igazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43435586-4f93-4a04-b26f-7a83df827811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543d112f-8a99-401e-bde8-3b984a72d8c3","keywords":null,"link":"/sport/20190116_szilagyi_liliana_fradi_ferencvaros_igazolas","timestamp":"2019. január. 16. 19:06","title":"Sztárúszóval erősít a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]