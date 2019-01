Az elektromos autókat sokan teljesen jogosan azért kritizálják, mert a hatótávolságuk egyelőre köszönőviszonyban sincs az elvárásaikkal. Azzal viszont még a villanyautózás legelvakultabb ellenzői is egyet tudnak érteni, hogy városi, illetve elővárosi közlekedésre tökéletesen megfelelnek ezek a lokálisan zéró károsanyag kibocsátású autók.

Mi ezúttal egy olyan elektromos autót fogunk vallatóra, amely nemcsak hajtáslánca, de kompakt méretei révén is tökéletesen passzol a városokba, ráadásul nem is kerül sokba. Olyannyira nem, hogy jelenleg nincs nála olcsóbb négyszemélyes villanyautó a piacon.

© László Ferenc

Minek nevezzelek?

A Smart ForFour egy 3,49 méter hosszú törpeautó, ami a 2,69 méter hosszú Smart ForTwo nagy testvére. Az 1,87 méterről 2,49 méterre nőtt tengelytávolságnak köszönhetően az utastérben már nem csak kettő, hanem akár négy felnőtt is elfér, ráadásul mindenkinek jut egy-egy saját ajtó, vagyis a beszállás és a kijutás sem körülményes. A rendelkezésre álló hely a külméretek ismeretében korrektnek nevezhető, azonban a háttámlák függőlegeshez közelítő dőlésszöge megszokást igényel.

A lehető legnagyobb belteret úgy tudták kialakítani, hogy az apró kerekeket a karosszéria sarkaiba biggyesztették. A kétszemélyes Smartot sokan egyszerűen a legcukibb városi autónak tartják, a négyszemélyes változat külseje viszont már sokkal megosztóbb. Ez annak következménye, hogy a nyújtott kasztni arányai igen messze vannak az ideálistól, a szemlélődőnek az az érzése támad, hogy egy nevetségesen limuzinosított törpéhez van szerencséje.

© László Ferenc

Az oldalnézetnél sokkal szerencsésebb a frontrész kialakítása, ami olyan bájosan mosolygós, hogy a fényképezőgép témafelismerő üzemmódja arcként azonosította a Smart elejét. A bohókás dizájnt fokozandó a Tridion biztonsági utascellás járgány kétszínű fényezésű, esetünkben az alapszín a fehér, az alsó, hátsó és felső elemek pedig fekete színűek.

A fényszórók közötti borítás levételét követően sem motort, sem csomagteret nem találunk, itt ugyanis csak a szokásos folyadéktartályokra lehetünk figyelmesek. Mind a motor, mind pedig a csomagtartó hátul keresendő, csakúgy, mint a testvérmodell Renault Twingo esetében. A ForFour apró puttonyába mindössze 185 liternyi csomag fér, pontosabban férne, ha innen nem foglalna el kapásból egy csomó helyet a két töltőkábel.

© László Ferenc

Hajtás pajtás

A hátul elhelyezett és a hátsó kerekeket hajtó villanymotor 82 lóerős teljesítményű és 160 Nm nyomatékú. Nem egy sportkocsi adatai ezek, azonban az 1,2 tonnás apróság így is kiválóan lubickol a városi forgalomban, sem a gyorsulása, sem a rugalmassága nem hagy kívánnivalót maga után. A 0-100-as sprint szintideje 12,7 másodperc és a gyorsulásnak autópályatempónál, vagyis pont 130 km/h-nál szakad vége.

A fordulókör elképesztően kicsi, ugyanis egyrészt rövid maga az autó, másrészt az első kerekeit hihetetlen nagy szögben el lehet fordítani. Vezetés közben már nem okoz sok örömet a kormánymű, amit ugyan könnyű tekerni, de a hosszú áttételezés miatt nagyon sokat kell bűvészkedni vele, és a tekerési élmény száz százalékosan szintetikus. A hátsókerék-hajtásban sincs sok köszönet, a bolondbiztos automatika ugyanis minden játékos szándékot azonnal megöl. Ami persze érthető, hiszen ez nem egy driftautó, hanem egy biztonságosra tervezett kisautó.

© László Ferenc

A háromfázisú szinkronmotornak egyáltalán nem hallani a hangját, nincs semmi vibráció, vagyis az EQ ForFour hozza a szokásos e-autó értékeket. A futóművet hangolhatták volna picit finomabbra is, tapasztalataink szerint a nem éppen ideális minőségű hazai utakra túl kemény ez a beállítás.

Váltókar ugyan van, de sebességet nem kell és nem is lehet váltani vele, egyszerűen csak a menetirányt határozzuk meg a segítségével. Egy ilyen trendi villanyautóban egyébként bumfordinak érezzük a méretes váltókart, ami helyett egy egyszerű nyomó-, vagy tekerőgombot is alkalmazhattak volna a fejlesztők. Ehhez hasonlóan a normál bicskakulcs sem igazán passzol a képbe, ráadásul ezt ugyanúgy el kell forgatnunk a kormány mellett, mintha egy benzinmotoros autót indítanánk be.

© László Ferenc

A fő kérdés

Létezik olyan specifikáció, amely szerint a Smart EQ ForFour egy teljes töltéssel akár 155 kilométeres távolságot is képes megtenni, de például a WLTP-szabvány szerint már csak 134 kilométer az e-hatótáv. A hétköznapi gyakorlat pedig megint mást mutat, főleg akkor, ha zord téli körülmények villanyautózunk.

Tapasztalataink szerint a Smart négyszemélyes elektromos autója 80-85 kilométeres reális hatótávolsággal rendelkezik télen. Mégpedig akkor, ha úgy használjuk, mint bármely belsőégésű motoros normál társát, vagyis kellemes hőmérsékletűre fűtjük az utasterét és a közlekedési szabályok betartása mellett lendületesen közlekedünk vele. Eco módban 15-20 extra kilométert nyerhetünk, ilyenkor ugyanis lomhábban viselkedik az autó, csökken a végsebesség és a hűtés/fűtés is szerényebb teljesítményű.

© László Ferenc

Azt vélelmezzük, hogy kellemes tavaszi időben 100-120 kilométerre tehető a hatótáv, és megjegyzendő, hogy nyáron a klíma kevesebbet fogyaszt, mint télen a fűtés. A hőérzeten egyébként sokat javít az ülésfűtés, melyet aktiválva azonnal bekapcsol a kormányfűtés is, ami takarékos módon csak az ideális fogáspontoknál melegíti fel a kormánykereket. Rendkívül hasznos a fedélzeti számítógépen, illetve okostelefonos alkalmazással időzíthető előfűtés, ami garantálja, hogy reggel egy kellemes hőmérsékletű és 100 százalékos töltöttségű autóval vághassunk neki a napnak.

Az ülések alá rejtett 96 cellás lítium-ion akkumulátor 17,6 kWh kapacitású - összehasonlításképp egy Nissan Leafben ma már 40 kWh-s telep található. Egy 20-100 százalékos otthoni feltöltés körülbelül 6-8 órányi időt vesz igénybe normál 230 V-os csatlakozó esetén, egy Wallbox felszerelését követően pedig 3,5 órára csökken a töltési idő. A 280 ezer forintos felár ellenében kínált Type 2 kábellel a megfelelő publikus töltőkön akár 1 óra alatt is megoldható a teljes feltöltés.

© László Ferenc

Egyebek

Habár a Smart a Mercedeseket gyártó Daimlerhez tartozik, az autó utasterében sokkal inkább Renault-, semmint Mercedes-hangulat uralkodik. A Szlovéniában gyártott EQ ForFourban sok alkatrész a testvérmodell Twingóból lehet ismerős, a vidám alaphangulatú autó utasterének komorságát több helyen szövettel bevont felületek hivatottak egyhén megtörni.

A kormány mögött egy félkör formájú nagy analóg sebességmérőre lehetünk figyelmesek, mely egy apró digitális műszeregységet foglal magába. Tőle balra fent kapott helyet az az analóg műszer, mely egyrészt az energia fogyasztásáról, illetve visszatáplálásáról, másrészt az akkumulátor töltöttségi szintjéről informál.

© László Ferenc

Ahogy lelépünk a gázpedálról, illetve fékezni kezdünk, azonnal megkezdődik a rekuperáció. Alaphelyzetben amíg csak lehet, kigurul az autó, de ha a radar úgy érzékeli, hogy előttünk belassult a forgalom, vagy megállt egy autó, akkor erősödik a motorfék-szerű energiavisszatermelés. Eco módban mindig maximális a rekuperáció, és kár, hogy ennek mértékét nem lehet manuálisan szabályozni, akár kormány mögötti fülekkel, amire más gyártóknál már láttunk példát.

A középkonzol tetejét a sofőrtől és az utastól is elég messze kapott helyet az elakadásjelző gombja, ami nem túl biztonságos. A 7 colos érintőkijelző feláras extra, a tesztautóban sem volt, kaptunk viszont helyette egy a műszerfalba integrált okostelefontartó konzolt. Negatívum, hogy a hátsó ablakok nem engedhetők le, hanem egyszerűen csak oldalra billenthetők.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : városban ideális méretek, korrekt dinamika, 22 kW-s töltés, előfűtési lehetőség, zöld rendszám, jól eltalált ár. –: télen karcsú hatótáv, kis csomagtartó, érzéketlen kormány, a hátsó ablak nem ereszthető le.

A Smart EQ ForFour egy négy személynek relatíve kényelmes utazást biztosító elektromos autó, mely időjárási körülményektől függően 80-120 kilométeres reális hatótávolságot biztosít. A menetdinamika teljesen rendben van, a töltés kellően gyors és az árcédula is barátságos.

Legolcsóbban 3,9 millió forint ellenében lehet benzinmotoros nagy Smartunk, a tisztán elektromos változat pedig az 1,5 millió forintos állami kedvezmény levonását követően 5,6 millió forintba kerül (tesztautó: 6,9 millió forint). Érdekesség, hogy ennél mindössze 200 ezer forinttal olcsóbb csak a kétszemélyes kis Smart akkumulátoros kivitele. A riválisok pedig jelentősen drágábbak, legyen szó akár a Volkswagen e-up!-ról, a Renault Zoéról, illetve a már más ligában focizó Nissan Leafről.

Nem tudjuk, hogy a Smart milyen irányban fejleszt majd tovább elektromos fronton, de mi mindenképpen életképesnek tartanánk egy a jelenlegi 17,6 kWh-snál nagyobb, 24-26 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt változatot, mely combosabb hatótávjával többeket csábíthatna vásárlásra.

© László Ferenc

