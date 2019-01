Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"064fd060-9de2-414e-ab6f-3a23117553e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadosztályú csapat edzőjét öt hónapra el is tiltották ezért. ","shortLead":"A harmadosztályú csapat edzőjét öt hónapra el is tiltották ezért. ","id":"20190129_Video_Lefejelte_az_ellenfel_edzojet_a_Lucca_trenere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=064fd060-9de2-414e-ab6f-3a23117553e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180c58cd-18b3-4e22-b6d9-309e2ae18b0d","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Video_Lefejelte_az_ellenfel_edzojet_a_Lucca_trenere","timestamp":"2019. január. 29. 16:58","title":"Videó: Lefejelte az ellenfél edzőjét a Lucca trénere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2479638-1128-47a5-8514-1e3ef06cb2d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zenész-tévés beállt Karácsony Gergely mögé, azonban azt elismeri, Karácsony nem egy forradalmár alkat.","shortLead":"A zenész-tévés beállt Karácsony Gergely mögé, azonban azt elismeri, Karácsony nem egy forradalmár alkat.","id":"20190129_Hajos_Andras_Most_le_lehet_gyozni_Tarlost_es_a_mogotte_terpeszkedo_NER_konglomeratumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2479638-1128-47a5-8514-1e3ef06cb2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61753c74-2421-48a2-83dc-e2c570ca746c","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Hajos_Andras_Most_le_lehet_gyozni_Tarlost_es_a_mogotte_terpeszkedo_NER_konglomeratumot","timestamp":"2019. január. 29. 14:29","title":"Hajós András: \"Most le lehet győzni Tarlóst és a mögötte terpeszkedő NER-konglomerátumot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek hódításba, de idővel más piacokon is felbukkanhatnak majd. ","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek...","id":"20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c6acf7-7158-4374-a93a-bf6926fcc3c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","timestamp":"2019. január. 28. 20:33","title":"Megjöttek a Samsung új, pénztárcabarát telefonjai: itt az M10 és M20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása haladta meg a szolgáltató képességeit. De ugyanez a szállító gond nélkül elvitte a sima hulladékot.","shortLead":"A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása haladta meg a szolgáltató képességeit. De ugyanez a szállító gond nélkül...","id":"20190130_Rejtelyes_szemetugy_Pecsett_egy_utcabol_karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84be9c52-cc3a-4fd4-b778-c4499b963833","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Rejtelyes_szemetugy_Pecsett_egy_utcabol_karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet","timestamp":"2019. január. 30. 17:33","title":"Rejtélyes szemétügy Pécsett: egy utcából karácsony óta nem viszik el a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár a \"francia-magyar kapcsolatok előmozdításáért\" végzett sokéves munkájáért kapta a díjat. ","shortLead":"Az államtitkár a \"francia-magyar kapcsolatok előmozdításáért\" végzett sokéves munkájáért kapta a díjat. ","id":"20190129_Francia_becsuletrenddel_tuntettek_ki_Novak_Katalint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe9a80d-906b-4fe8-8a73-62ee36f4d4cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Francia_becsuletrenddel_tuntettek_ki_Novak_Katalint","timestamp":"2019. január. 29. 05:05","title":"Francia becsületrenddel tüntették ki Novák Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Fekete Péter kulturális államtitkárnak eddig nem sok szava volt az utóbbi évek két legfontosabb kultúrpolitikai válságához.","shortLead":"Fekete Péter kulturális államtitkárnak eddig nem sok szava volt az utóbbi évek két legfontosabb kultúrpolitikai...","id":"20190130_Meddig_sikerul_kibekkelnie_a_kulturalis_botranyokat_az_allamtitkarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4fec6b-b668-437e-975d-f23317b096e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Meddig_sikerul_kibekkelnie_a_kulturalis_botranyokat_az_allamtitkarnak","timestamp":"2019. január. 30. 10:57","title":"Meddig sikerül kibekkelnie a kulturális botrányokat az államtitkárnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 400 iskola bezárásáról döntöttek szerdán a hatóságok Bangkokban, mert a thaiföldi főváros levegője hetek óta súlyosan szennyezett.","shortLead":"Több mint 400 iskola bezárásáról döntöttek szerdán a hatóságok Bangkokban, mert a thaiföldi főváros levegője hetek óta...","id":"20190130_Tele_van_porral_Bangkok_levegoje_nem_engedik_iskolaba_a_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf318415-1a85-46a9-bfde-81b9838bb602","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Tele_van_porral_Bangkok_levegoje_nem_engedik_iskolaba_a_gyerekeket","timestamp":"2019. január. 30. 09:09","title":"Tele van porral Bangkok levegője, nem engedik iskolába a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarországi sztrájk miatt csütörtökön sem termel az Audi központi üzeme.","shortLead":"A magyarországi sztrájk miatt csütörtökön sem termel az Audi központi üzeme.","id":"20190129_Sztrajk_a_gyori_Audinal_megbenult_a_nemet_kozpont_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e38f7e-bc0f-43d7-90cc-01b13f1e7811","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_Sztrajk_a_gyori_Audinal_megbenult_a_nemet_kozpont_is","timestamp":"2019. január. 29. 17:49","title":"Sztrájk a győri Audinál: megbénult a német központ is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]