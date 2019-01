Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad440582-bca5-46b0-9b2f-9b7f63ebea7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkája egy kompakt SUV-modellel kíván megjelenni a piacon, vázoljuk, milyen lesz.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkája egy kompakt SUV-modellel kíván megjelenni a piacon, vázoljuk, milyen lesz.","id":"20190130_friss_kedvcsinalo_fotok_a_skoda_kamiq_divatterepjarorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad440582-bca5-46b0-9b2f-9b7f63ebea7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035293eb-b218-4d0b-9822-214b3515a9f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_friss_kedvcsinalo_fotok_a_skoda_kamiq_divatterepjarorol","timestamp":"2019. január. 30. 11:21","title":"Friss kedvcsináló fotók a Skoda Kamiq divatterepjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f01b1e2-c6fa-440a-a1c4-76d33f80a321","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most temetik a január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztost.","shortLead":"Most temetik a január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztost.","id":"20190131_Orban_es_Schwarzenegger_is_megerkezett_Vajna_temetesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f01b1e2-c6fa-440a-a1c4-76d33f80a321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014c1f5e-0f99-4529-bdce-cfec4d475b98","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Orban_es_Schwarzenegger_is_megerkezett_Vajna_temetesere","timestamp":"2019. január. 31. 11:04","title":"Orbán és Schwarzenegger is ott van Vajna temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Marihuánában utaztak, a rendőrök közbeléptek. ","shortLead":"Marihuánában utaztak, a rendőrök közbeléptek. ","id":"20190130_Kulfoldi_drogdilereket_fogtak_el_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173d2fa-a53f-4808-96fb-9d1a76d56358","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Kulfoldi_drogdilereket_fogtak_el_Budapesten","timestamp":"2019. január. 30. 08:28","title":"Külföldi drogdílereket fogtak el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberális sajtó szokása szerint hazudik Magyarországról, kommentálta a Wall Street Journal cikkét Szijjártó Péter, ezzel Orbán után ő is tagadja, hogy bizalomvesztés következett volna be Amerika részéről.","shortLead":"A liberális sajtó szokása szerint hazudik Magyarországról, kommentálta a Wall Street Journal cikkét Szijjártó Péter...","id":"20190129_Orban_utan_Szijjarto_is_duhodten_tagadja_a_WSJ_allitasait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2430c907-a8e9-41cb-b7ad-f6ccbe675e04","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Orban_utan_Szijjarto_is_duhodten_tagadja_a_WSJ_allitasait","timestamp":"2019. január. 29. 14:42","title":"Orbán után Szijjártó is dühödten tagadja a WSJ állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt embert vett őrizetbe a rendőrség a Brazília Minas Gerais államában történt gátszakadás ügyében – derült ki sajtójelentésekből kedden. ","shortLead":"Öt embert vett őrizetbe a rendőrség a Brazília Minas Gerais államában történt gátszakadás ügyében – derült ki...","id":"20190129_Brazil_gatszakadas_ot_embert_orizetbe_vettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54566651-8665-4378-b5d2-e08e4227471e","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Brazil_gatszakadas_ot_embert_orizetbe_vettek","timestamp":"2019. január. 29. 16:02","title":"Brazil gátszakadás: öt embert őrizetbe vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországi hackerek dezinformációs kampányt folytattak a Donald Trump kampánycsapatának tagjai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló, Robert Mueller vezette különleges bizottság bizalmas információi alapján, amelyeket a 2016-os elnökválasztási folyamatba történt beavatkozással vádolt orosz Concord Management and Consulting cég amerikai ügyvédjeinek bizonyítékként adtak át – közölte a Mueller-bizottság hivatala. ","shortLead":"Oroszországi hackerek dezinformációs kampányt folytattak a Donald Trump kampánycsapatának tagjai és oroszok közötti...","id":"20190131_mueller_bizottsag_jelentes_dezinformacio_orosz_hacherek_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cad064-480d-45c8-801e-e83c63da29fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_mueller_bizottsag_jelentes_dezinformacio_orosz_hacherek_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2019. január. 31. 07:35","title":"Még a Mueller-bizottság bizonyítékait is dezinformációra használták az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a32fcef-40e4-4797-8cd6-284d232fbb79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy férfit, aki négy éven át 760 alkalomnál is többször bukott le bliccelés miatt Nagykáta és Budapest között. ","shortLead":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy férfit, aki négy éven át 760 alkalomnál is többször bukott le bliccelés...","id":"20190129_blicceles_mav_start_birosag_itelet_letoltendo_bortonbuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a32fcef-40e4-4797-8cd6-284d232fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe48ce4d-59be-4146-ab9b-4c7324742008","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_blicceles_mav_start_birosag_itelet_letoltendo_bortonbuntetes","timestamp":"2019. január. 29. 18:29","title":"Letöltendőt kapott a rekorder bliccelő, 11 milliós volt a tartozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fdbdbb-c304-49a1-8d0d-ec37bf4be34e","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A zenészek fél évszázaddal ezelőtt cuccoltak fel londoni irodaházuk tetejére.","shortLead":"A zenészek fél évszázaddal ezelőtt cuccoltak fel londoni irodaházuk tetejére.","id":"20190130_50_eve_zenelt_utoljara_eloben_a_Beatles__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28fdbdbb-c304-49a1-8d0d-ec37bf4be34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64d410b-72db-4d5e-a3f7-888bd6094a68","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_50_eve_zenelt_utoljara_eloben_a_Beatles__video","timestamp":"2019. január. 30. 11:25","title":"Ötven éve zenélt utoljára élőben a Beatles – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]