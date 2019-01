Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7a13dd1-2234-4970-9f99-6735a72258d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig Debrecenben és Szegeden állítottak ideiglenesen óriáskereket.","shortLead":"Eddig Debrecenben és Szegeden állítottak ideiglenesen óriáskereket.","id":"20190129_Duborog_az_oriaskerekbiznisz_Hajduszoboszlon_is_lesz_egy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a13dd1-2234-4970-9f99-6735a72258d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6363e6-b28e-4fe1-b246-746b63ebc0c9","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Duborog_az_oriaskerekbiznisz_Hajduszoboszlon_is_lesz_egy","timestamp":"2019. január. 29. 13:36","title":"Dübörög az óriáskerék-biznisz: Hajdúszoboszlón is lesz egy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1920-ban egy magyar báró vette meg a festményt, ezért a magyar értékek szempontjából is fontos – magyarázta az MNB.","shortLead":"1920-ban egy magyar báró vette meg a festményt, ezért a magyar értékek szempontjából is fontos – magyarázta az MNB.","id":"20190130_Elarulta_az_MNB_mi_lesz_a_128_millio_forintert_megvasarolt_festmeny_sorsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a822a539-2f52-44a1-9425-92a1148d99fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Elarulta_az_MNB_mi_lesz_a_128_millio_forintert_megvasarolt_festmeny_sorsa","timestamp":"2019. január. 30. 17:01","title":"Elárulta az MNB, mi lesz a 128 millió forintért megvásárolt festmény sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7186e5a-95a7-4416-84b0-9b3d0a7e06f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csizi Péter kikapott április 8-án, a szociálpolitikus végzettségű politikus ma bruttó négymillió forintot keres állami cégek vezetőjeként.","shortLead":"Csizi Péter kikapott április 8-án, a szociálpolitikus végzettségű politikus ma bruttó négymillió forintot keres állami...","id":"20190129_Ujabb_vesztes_kepviselojeloltjenek_talalt_helyet_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7186e5a-95a7-4416-84b0-9b3d0a7e06f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e9851f-8e38-44b9-bd03-42d95b7ff30e","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Ujabb_vesztes_kepviselojeloltjenek_talalt_helyet_a_Fidesz","timestamp":"2019. január. 29. 14:08","title":"Újabb vesztes képviselőjelöltjének talált helyet a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2147e735-e3d6-4ac2-857f-621ae9c4f26e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Úgy tűnik, árthat a „két fél egy egész” mítosz.","shortLead":"Úgy tűnik, árthat a „két fél egy egész” mítosz.","id":"20190130_A_lelkitarsak_nem_veszekednek__vagy_megis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2147e735-e3d6-4ac2-857f-621ae9c4f26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41e18b3-983e-49f2-953d-334b65e7ef5f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190130_A_lelkitarsak_nem_veszekednek__vagy_megis","timestamp":"2019. január. 30. 13:15","title":"A lelkitársak nem veszekednek – vagy mégis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e110f0-e0f3-41c9-acc9-f27cac1f0fb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jobb, ha van egy ilyen ügyes célszerszáma, ami pár száz autót simán letakarít egy óra alatt.","shortLead":"Jobb, ha van egy ilyen ügyes célszerszáma, ami pár száz autót simán letakarít egy óra alatt.","id":"20190129_autos_video_hotakaritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63e110f0-e0f3-41c9-acc9-f27cac1f0fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec6e541-a316-433d-91b1-7c829d830cc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_autos_video_hotakaritas","timestamp":"2019. január. 30. 04:08","title":"Utál havat takarítani a kocsijáról? Mit szóljon, akinek 7000 autója van? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82a2ba2-5aff-4758-9b30-ff1e1064f399","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig soha nem látott snitteket tett közzé a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum a „Filmhíradók 100 éve” sorozatban Ady Endre temetéséről, mely 1919. január 29-én volt.","shortLead":"Eddig soha nem látott snitteket tett közzé a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum a „Filmhíradók 100 éve” sorozatban...","id":"20190129_Kepsorok_Ady_Endre_temetese_Filmarchivum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c82a2ba2-5aff-4758-9b30-ff1e1064f399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4ddcb2-951d-4809-a9cc-2b64670b58ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Kepsorok_Ady_Endre_temetese_Filmarchivum","timestamp":"2019. január. 29. 14:00","title":"Sosem látott képsorok kerültek elő az Ady-temetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig csak az önkormányzatok adhattak-vehettek egymás között hajós részvényeket, az állam most azt szeretné, ha ezentúl bárki bevásárolhatná magát a cégbe.","shortLead":"Eddig csak az önkormányzatok adhattak-vehettek egymás között hajós részvényeket, az állam most azt szeretné, ha ezentúl...","id":"20190129_A_siofoki_polgarmester_nekiment_a_balatoni_hajozas_allamositasi_tervenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7712b296-bf31-4ddb-89cf-b16308165904","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_A_siofoki_polgarmester_nekiment_a_balatoni_hajozas_allamositasi_tervenek","timestamp":"2019. január. 29. 12:15","title":"A siófoki polgármester nekiment a balatoni hajózás államosítási tervének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sneider Tamás úgy nyilatkozott: „Miért kellene bocsánatot kérnem?” Más témában, az EP-választás kapcsán azt mondta, nem zárja ki, hogy az LMP-vel közös listán induljanak.","shortLead":"Sneider Tamás úgy nyilatkozott: „Miért kellene bocsánatot kérnem?” Más témában, az EP-választás kapcsán azt mondta, nem...","id":"20190129_A_Jobbik_elnoke_azt_mondja_csak_humorizalt_amikor_ciganyok_agyonuteserol_beszelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d61e011-8262-47e7-867e-e0e0caf5a3a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_A_Jobbik_elnoke_azt_mondja_csak_humorizalt_amikor_ciganyok_agyonuteserol_beszelt","timestamp":"2019. január. 29. 16:55","title":"A Jobbik elnöke azt mondja, csak humorizált, amikor cigányok agyonütéséről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]