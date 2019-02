Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d54b1363-41e2-4c2e-a063-bd1e7a81d175","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tavaly felvett lakáshitelek közel háromnegyedét használt ingatlanok vásárlására fordították a háztartások – derül ki a Magyar Nemzeti Bank statisztikájából.","shortLead":"A tavaly felvett lakáshitelek közel háromnegyedét használt ingatlanok vásárlására fordították a háztartások – derül ki...","id":"20190130_Kevesebb_az_epulo_uj_lakasrokra_felvett_hitel_a_ketgyerekes_csokban_biznak_a_beruhazok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d54b1363-41e2-4c2e-a063-bd1e7a81d175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b06eee7-d5b8-46e1-9b7e-e68997aedade","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190130_Kevesebb_az_epulo_uj_lakasrokra_felvett_hitel_a_ketgyerekes_csokban_biznak_a_beruhazok","timestamp":"2019. január. 31. 06:40","title":"Kevesebb az épülő új ingatlanra felvett hitel, a kétgyerekes csokban bíznak a beruházók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú Katinka volt férje a Halászbástya elől posztolt közösségi oldalára.","shortLead":"Hosszú Katinka volt férje a Halászbástya elől posztolt közösségi oldalára.","id":"20190131_shane_tusup_hosszu_katinka_budapest_golf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a188483-b906-4a37-a1ae-7ce0124bde6b","keywords":null,"link":"/sport/20190131_shane_tusup_hosszu_katinka_budapest_golf","timestamp":"2019. január. 31. 11:41","title":"Shane Tusup visszatért Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc29fd61-a977-4120-b14b-9bbe0c39be3c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Egyesek problémák elől menekülnek a sportba, másoknak csak tetszenek a trendi sportruhák, és vannak, akik a mozgás adta örömöt keresik. Bárhogy van is, a kezdeti lökés után a motiváció sok esetben átalakul valami mélyebb mozgatórugóvá. Cikkünkben négy sokat mozgó ember motivációit mutatjuk be.","shortLead":"Egyesek problémák elől menekülnek a sportba, másoknak csak tetszenek a trendi sportruhák, és vannak, akik a mozgás adta...","id":"20190131_Es_ont_mi_hajtja_Motivaciok_sportolashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc29fd61-a977-4120-b14b-9bbe0c39be3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e1c64e-70f3-4321-8374-1c0c7f24b7aa","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190131_Es_ont_mi_hajtja_Motivaciok_sportolashoz","timestamp":"2019. január. 31. 13:15","title":"És önt mi hajtja? Változatos motivációk sportoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kúsznak fölfelé az értékpapírjai és jól áll a biztosításai eszközalapokkal is. ","shortLead":"Kúsznak fölfelé az értékpapírjai és jól áll a biztosításai eszközalapokkal is. ","id":"20190201_Szijjarto_Peter_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4298c7f7-3c0d-4008-a021-280fd4e1b374","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Szijjarto_Peter_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:37","title":"Gyűlnek a milliók Szijjártó Péter bankszámláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Telefonon beszélt csütörtökön a spanyol Néppárt elnöke és a magyar miniszterelnök, akkor hangzott ez el. ","shortLead":"Telefonon beszélt csütörtökön a spanyol Néppárt elnöke és a magyar miniszterelnök, akkor hangzott ez el. ","id":"20190131_Orban_szerint_is_mennie_kell_Maduronak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c00f8dc-2410-4151-81a3-7bc9c15c7a65","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Orban_szerint_is_mennie_kell_Maduronak","timestamp":"2019. január. 31. 15:55","title":"Orbán szerint is mennie kell Madurónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezet kitart amellett, hogy a két párt tiltott támogatást használt fel a kampányához. ","shortLead":"A szervezet kitart amellett, hogy a két párt tiltott támogatást használt fel a kampányához. ","id":"20190131_Visszaszolt_az_ASZ_a_DKnak_es_a_Jobbiknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1fd97e-aff8-46ce-8598-6b9900d9624a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Visszaszolt_az_ASZ_a_DKnak_es_a_Jobbiknak","timestamp":"2019. január. 31. 18:39","title":"Visszaszólt az ÁSZ a DK-nak és a Jobbiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60158a68-9de3-4cc2-86c2-b9afca68ef09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ikonikus amerikai sportkocsi aktuális generációja nyugdíjba vonul, de még egyszer alaposan megrázza magát.","shortLead":"Az ikonikus amerikai sportkocsi aktuális generációja nyugdíjba vonul, de még egyszer alaposan megrázza magát.","id":"20190201_ezzel_a_meno_utolso_szeriaval_bucsuzik_a_chevrolet_corvette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60158a68-9de3-4cc2-86c2-b9afca68ef09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe11afc-7469-41c2-81c1-4466fbffe2ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_ezzel_a_meno_utolso_szeriaval_bucsuzik_a_chevrolet_corvette","timestamp":"2019. február. 01. 11:21","title":"Ezzel a menő utolsó szériával búcsúzik a Chevrolet Corvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9431b997-2b58-471f-850e-8423e3c57bdc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A kézilabdázó két évvel meghosszabbította szerződését a Győri Audi ETO KC női kézilabdaklubbal.","shortLead":"A kézilabdázó két évvel meghosszabbította szerződését a Győri Audi ETO KC női kézilabdaklubbal.","id":"20190130_gorbicz_anita_gyor_kezilabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9431b997-2b58-471f-850e-8423e3c57bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e34687-26e3-4e98-9ed9-0831ed5c89f7","keywords":null,"link":"/sport/20190130_gorbicz_anita_gyor_kezilabda","timestamp":"2019. január. 30. 14:42","title":"Döntött a jövőjéről Görbicz Anita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]