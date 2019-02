Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"899ac031-59f9-49c6-b229-6d115a918d6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton beköszönt a tavasz, bár csak egy napra.","shortLead":"Szombaton beköszönt a tavasz, bár csak egy napra.","id":"20190201_Ma_havas_esot_is_kaphatunk_de_holnap_ilyenrol_mar_szo_sem_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=899ac031-59f9-49c6-b229-6d115a918d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277cf8db-2dca-4336-a392-20189bd7b25b","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Ma_havas_esot_is_kaphatunk_de_holnap_ilyenrol_mar_szo_sem_lehet","timestamp":"2019. február. 01. 05:02","title":"Ma havas esőt is kaphatunk, de holnap ilyenről már szó sem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook szerint az Apple decemberben kevesebb pénzt keresett az iPhone-okkal, mint azt korábban gondolták, a készülékek után ugyanis kisebb az érdeklődés a vártnál. Most úgy tűnik, meglépik azt, amit már rég meg kellett volna: csökkentik az iPhone-ok árát.","shortLead":"Tim Cook szerint az Apple decemberben kevesebb pénzt keresett az iPhone-okkal, mint azt korábban gondolták...","id":"20190130_apple_iphone_ara_mennyibe_kerul_arcsokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2778b07-fcd7-4393-80ea-427d42ae8650","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_apple_iphone_ara_mennyibe_kerul_arcsokkentes","timestamp":"2019. január. 30. 15:03","title":"Az Apple rájött, hogy túl drága az iPhone, Magyarországon is csökkenthetik az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik már kijelölte az új képviselőket, ők talán tovább bírják zsidózás nélkül.","shortLead":"A Jobbik már kijelölte az új képviselőket, ők talán tovább bírják zsidózás nélkül.","id":"20190201_Hivatalosan_is_lemondott_Szavay_Istvan_es_Staudt_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c252d56-7913-46a4-9f20-6fb035c2452f","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Hivatalosan_is_lemondott_Szavay_Istvan_es_Staudt_Gabor","timestamp":"2019. február. 01. 09:56","title":"Hivatalosan is lemondott Szávay István és Staudt Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi) gyógyszervállalat. A bejelentésre a tudományos világ kétkedéssel tekint.","shortLead":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi...","id":"20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c186dbb0-6811-4de3-aeab-4762c9ca6edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","timestamp":"2019. január. 31. 08:03","title":"Bemondta egy gyógyszercég: egy éven belül teljesen és véglegesen gyógyítható lesz a rák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP megvitatta, mi történt 2018 szeptembere, a Sargentini-jelentés elfogadása óta. A többség szerint csak rosszabb lett a helyzet.","shortLead":"Az EP megvitatta, mi történt 2018 szeptembere, a Sargentini-jelentés elfogadása óta. A többség szerint csak rosszabb...","id":"20190130_Orban_ujra_az_Europai_Parlament_iteloszeke_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b80ff4-de4e-461e-aa19-0da0e4a5c3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Orban_ujra_az_Europai_Parlament_iteloszeke_elott","timestamp":"2019. január. 30. 17:57","title":"\"Csak rosszabb lett a helyzet\" - az Európai Parlament ítélőszéke előtt állt újra a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b12129-ca69-4ddc-b873-cbc76fe54f8f","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Az új év új szabályokat hozott a kisvállalkozók tételes adójában (kata). Az alábbi teszt kitöltésével most felmérheti, tisztában van-e a 2019. január 1-jétől hatályos újdonságokkal.","shortLead":"Az új év új szabályokat hozott a kisvállalkozók tételes adójában (kata). Az alábbi teszt kitöltésével most felmérheti...","id":"20190130_Katateszt_2019_valtozasok_szamlazas_ado_kata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7b12129-ca69-4ddc-b873-cbc76fe54f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbb2ddf-9762-4596-826b-925056c1c0c7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190130_Katateszt_2019_valtozasok_szamlazas_ado_kata","timestamp":"2019. január. 31. 07:19","title":"Kata-teszt: biztos, hogy mindent tud a 2019-től érvényes változásokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mol bruttó 3-3 forinttal csökkentette a gázolaj és a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken.","shortLead":"A Mol bruttó 3-3 forinttal csökkentette a gázolaj és a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken.","id":"20190201_Olcsobb_lett_a_benzin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01233693-410e-488c-ba32-ac542958b85b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Olcsobb_lett_a_benzin","timestamp":"2019. február. 01. 06:23","title":"Olcsóbb lett a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a485842f-a3bd-4d11-90f8-415dc16c9572","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az orvos-beteg találkozó az e-recept bevezetése után is kötelező marad, így ezt továbbra sem spórolhatjuk meg, írta meg az ÁEEK a hvg.hu-nak egy banális ügy miatt. A sokmilliárdos fejlesztés értelme így kicsit átértékelődik. ","shortLead":"Az orvos-beteg találkozó az e-recept bevezetése után is kötelező marad, így ezt továbbra sem spórolhatjuk meg, írta meg...","id":"20190131_Azt_gondolja_kenyelmesebb_az_erecept_Oriasi_tevedesben_elt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a485842f-a3bd-4d11-90f8-415dc16c9572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a14c9ec-2da8-44fa-b3d7-f62dfdf0e2ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Azt_gondolja_kenyelmesebb_az_erecept_Oriasi_tevedesben_elt","timestamp":"2019. január. 31. 10:42","title":"Azt gondolja, az e-recept bevezetése egyszerűbbé teszi az életét? Óriási tévedésben él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]