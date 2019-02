Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"750e0cef-5cad-45fe-a1ad-af832bbdea49","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Az Airbus A380 gyártása leáll, a korszakalkotó Boeing–747 iránt pedig alig van kereslet. Utóbbiból már csak két utasszállító készül - Donald Trump kívánságára.","shortLead":"Az Airbus A380 gyártása leáll, a korszakalkotó Boeing–747 iránt pedig alig van kereslet. Utóbbiból már csak két...","id":"201908__airbus_a380__meretgazdasagossag__arugalmassag_igenye__a_nagysag_atka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=750e0cef-5cad-45fe-a1ad-af832bbdea49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64083ec8-1dfc-4377-b01b-ceb34ad1a367","keywords":null,"link":"/gazdasag/201908__airbus_a380__meretgazdasagossag__arugalmassag_igenye__a_nagysag_atka","timestamp":"2019. február. 23. 17:30","title":"Dinoszauruszok módjára halnak ki az utasszállításból az óriási repülőgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton érkezett Kínába az észak-koreai vezető, aki szerdán, Vietnámban találkozik másodszor Donald Trumppal.","shortLead":"Szombaton érkezett Kínába az észak-koreai vezető, aki szerdán, Vietnámban találkozik másodszor Donald Trumppal.","id":"20190224_Mar_Kinaban_van_Kim_Dzsong_Un_pancelozott_vonata__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd2f471-19c9-4715-84f6-d0fa0f340124","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Mar_Kinaban_van_Kim_Dzsong_Un_pancelozott_vonata__video","timestamp":"2019. február. 24. 09:28","title":"Már Kínában van Kim Dzsong Un páncélozott vonata - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9145854b-3334-4bce-a1f3-a0af71a3c9ee","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Oscar egyszer sem jött össze neki, pedig kilencszer jelölték.","shortLead":"Az Oscar egyszer sem jött össze neki, pedig kilencszer jelölték.","id":"20190224_Meghalt_Stanley_Donen_az_Enek_az_esoben_rendezoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9145854b-3334-4bce-a1f3-a0af71a3c9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fa1be4-544f-4bf6-bcf6-e851cff020af","keywords":null,"link":"/kultura/20190224_Meghalt_Stanley_Donen_az_Enek_az_esoben_rendezoje","timestamp":"2019. február. 24. 12:18","title":"Meghalt Stanley Donen, az Ének az esőben rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d544fb-34aa-42ba-b754-5a45c0200b4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben sokan sok érvet felhoznak a laboratóriumi húsra való áttérés mellett, az Oxfordi Egyetem új kutatása szerint a marhatenyésztés egyes módjainál jobban hozzájárulhatnak a globális felmelegedéshez hosszú távon a laborokban növesztett hústermékek.","shortLead":"Miközben sokan sok érvet felhoznak a laboratóriumi húsra való áttérés mellett, az Oxfordi Egyetem új kutatása szerint...","id":"20190223_laboratoriumi_hus_hatasa_laborhus_marhatenyesztes_globalis_felmelegedes_uveghazhatasu_gazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1d544fb-34aa-42ba-b754-5a45c0200b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36e4bdd-01e3-49e0-9522-925bf5200b84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_laboratoriumi_hus_hatasa_laborhus_marhatenyesztes_globalis_felmelegedes_uveghazhatasu_gazok","timestamp":"2019. február. 23. 14:03","title":"Visszakoznak a tudósok: lehet, hogy mégsem jó ötlet a laborhús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a933ad-a6f6-4364-aa73-c46f640d25b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztossá vált ma az is, hogy az EP-választáson egyedül indul a zöld párt.","shortLead":"Biztossá vált ma az is, hogy az EP-választáson egyedül indul a zöld párt.","id":"20190223_vago_gabor_lmp_ep_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3a933ad-a6f6-4364-aa73-c46f640d25b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f845314f-d754-418f-8374-cfd5fcbe0e76","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_vago_gabor_lmp_ep_lista","timestamp":"2019. február. 23. 17:49","title":"Vágó Gábor lesz az LMP listavezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5c3a8e-f8ee-4675-9be0-dd1c15c4e8a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem sokan számítottak arra, hogy a Zöld könyv lesz a legjobb film, mégis beelőzte a nagy esélyesnek tartott Romát. Olivia Colman lett a legjobb színésznő, Rami Malek a legjobb színészként hozta a papírformát. A Bohém rapszódia, a Fekete Párduc és a Roma nyerte a legtöbb díjat.","shortLead":"Nem sokan számítottak arra, hogy a Zöld könyv lesz a legjobb film, mégis beelőzte a nagy esélyesnek tartott Romát...","id":"20190225_Az_idei_Oscar_az_utolso_pillanatra_tartogatta_a_sokkolo_meglepetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd5c3a8e-f8ee-4675-9be0-dd1c15c4e8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197bc189-ce6f-42f5-8d10-5c15b3092672","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Az_idei_Oscar_az_utolso_pillanatra_tartogatta_a_sokkolo_meglepetest","timestamp":"2019. február. 25. 07:10","title":"Az idei Oscar az utolsó pillanatra tartogatta a sokkoló meglepetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem várt ellenállásba ütközött Indiában az Egyesült Államok törekvése szövetségesei lebeszélésére a kínai Huawei Technologies Co. vállalat 5G mobil távközlési berendezéseinek a használatáról - írja a The Wall Street Journal.","shortLead":"Nem várt ellenállásba ütközött Indiában az Egyesült Államok törekvése szövetségesei lebeszélésére a kínai Huawei...","id":"20190224_India_varatlanul_nemet_mondott_az_USAnak_es_a_Huaweit_valasztja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9028a98a-e4cb-42f7-b909-6d7b6ef8f615","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_India_varatlanul_nemet_mondott_az_USAnak_es_a_Huaweit_valasztja","timestamp":"2019. február. 24. 14:57","title":"India váratlanul nemet mondott az USA-nak, és a Huaweit választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f32f60-fd51-4d30-9488-d6e1bd7bf738","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olaszországi Puglia tartományban viharos szelek fújnak. Bari városi strandjára, a Pane e pomodoróra a szél kifújt egy török teherhajót. Az Efe Murat nevű gabonaszállító hajó Abruzzóból visszatérőben sodródott a partra. Az még nem világos, hogy meghibásodást követően vált-e ilyen tehetetlenné a hajó, vagy a motorja nem tudott megbirkózni a hullámokkal. A felvételt az olasz partiőrség tette közzé.","shortLead":"Az olaszországi Puglia tartományban viharos szelek fújnak. Bari városi strandjára, a Pane e pomodoróra a szél kifújt...","id":"20190223_Video_Akkora_szel_van_Bariban_hogy_kifujt_a_strandra_egy_teherszallito_hajot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03f32f60-fd51-4d30-9488-d6e1bd7bf738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b1a215-d41a-4634-bd56-2456d28f43e7","keywords":null,"link":"/elet/20190223_Video_Akkora_szel_van_Bariban_hogy_kifujt_a_strandra_egy_teherszallito_hajot","timestamp":"2019. február. 23. 14:21","title":"Videó: Akkora szél van Bariban, hogy kifújt a strandra egy teherhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]