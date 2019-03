Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6a4f53f-7ce1-468c-9d67-5232cdfd8b73","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Pindroch Csabája vagy Derzsi Jánosa lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és vagányak – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190302_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_8_Feher_Balazs_Beno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6a4f53f-7ce1-468c-9d67-5232cdfd8b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3759ad0-9415-4f05-9a73-53109780ba8c","keywords":null,"link":"/kultura/20190302_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_8_Feher_Balazs_Beno","timestamp":"2019. március. 02. 20:00","title":"Fehér Balázs Benő: A bukástól rettegni rosszabb volt, mint maga a bukás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak az OTP automatáival kétmillió tranzakciót bonyolítottak le tavaly. ","shortLead":"Csak az OTP automatáival kétmillió tranzakciót bonyolítottak le tavaly. ","id":"20190302_Kezdenek_raszokni_a_magyarok_az_ATMes_penzbefizetesekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70ee8e3-a993-4417-9f9c-a3435695ebe8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Kezdenek_raszokni_a_magyarok_az_ATMes_penzbefizetesekre","timestamp":"2019. március. 02. 10:40","title":"Kezdenek rászokni a magyarok az ATM-es pénzbefizetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK szerint nincs annyi információjuk, hogy ki tudják vizsgálni az esetet. Ha viszont valóban megtörtént, szeretnének segítséget nyújtani. ","shortLead":"A BKK szerint nincs annyi információjuk, hogy ki tudják vizsgálni az esetet. Ha viszont valóban megtörtént, szeretnének...","id":"20190302_Egy_edesanya_szerint_leszallitottak_13_eves_lanyat_a_HEVrol_mert_nem_tudott_jegyet_venni_az_automatabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be52ec1-b35b-44e3-a528-2951569b227f","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Egy_edesanya_szerint_leszallitottak_13_eves_lanyat_a_HEVrol_mert_nem_tudott_jegyet_venni_az_automatabol","timestamp":"2019. március. 02. 14:26","title":"Egy édesanya szerint leszállították 13 éves lányát a HÉV-ről, mert nem tudott jegyet venni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d57f32-ac9b-4d47-a0c7-48754b03ef6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerika helyett Európát veszi célba a Mi szériájú mobilokat is gyártó Xiaomi, amely 2019 végéig megháromszorozná itteni érdekeltségeit.","shortLead":"Amerika helyett Európát veszi célba a Mi szériájú mobilokat is gyártó Xiaomi, amely 2019 végéig megháromszorozná itteni...","id":"20190302_xiaomi_uzletek_europaban_olcso_okostelefon_mobilgyartok_piaci_reszesedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04d57f32-ac9b-4d47-a0c7-48754b03ef6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fb0ced-4fa8-4d9b-b3a8-61695d2c2912","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_xiaomi_uzletek_europaban_olcso_okostelefon_mobilgyartok_piaci_reszesedese","timestamp":"2019. március. 02. 10:03","title":"100+ új boltot nyit Európában az olcsó okostelefonjairól ismert Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf12be88-95a3-4004-b793-c299486b6fd6","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A multikat idéző profizmussal működik tovább a mexikói Sinaloa, a kábítószer-csempészetet Trump tervezett fala sem állíthatná meg.","shortLead":"A multikat idéző profizmussal működik tovább a mexikói Sinaloa, a kábítószer-csempészetet Trump tervezett fala sem...","id":"201909__a_kopcos__mexikoi_drogkartellek__profi_szervezet__kabito_uzlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf12be88-95a3-4004-b793-c299486b6fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a622cb1-97c9-4c3f-9a12-dcf81e87ede2","keywords":null,"link":"/vilag/201909__a_kopcos__mexikoi_drogkartellek__profi_szervezet__kabito_uzlet","timestamp":"2019. március. 02. 12:00","title":"A Köpcös élete végéig ülhet, de drogkartellje megállíthatatlannak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A teniszező Babos Tímea lezárta az együttműködést eddig edzőjével, Nikola Horvattal.\r

","shortLead":"A teniszező Babos Tímea lezárta az együttműködést eddig edzőjével, Nikola Horvattal.\r

","id":"20190302_Babos_Timea_szakitott_edzojevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b211933b-f71c-41ef-87ba-7fc11dd7f2e4","keywords":null,"link":"/sport/20190302_Babos_Timea_szakitott_edzojevel","timestamp":"2019. március. 02. 18:13","title":"Babos Tímea szakított edzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdasággal gyanúsítják.","shortLead":"Garázdasággal gyanúsítják.","id":"20190304_vascso_tamadas_harmashatar_hegy_terepfuto_garazdasag_elfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02c5329-af21-4ebb-98a9-b5ffead841d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_vascso_tamadas_harmashatar_hegy_terepfuto_garazdasag_elfogas","timestamp":"2019. március. 04. 07:17","title":"Elfogták a férfit, aki vascsővel támadt egy válogatott sportolóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából két négyzetméternyi álmennyezet vált le és zuhant egy brit turistára, aki a poggyászára várt.","shortLead":"Nagyjából két négyzetméternyi álmennyezet vált le és zuhant egy brit turistára, aki a poggyászára várt.","id":"20190304_leszakadt_almennyezet_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_serult_brit_turista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c810d7ea-2ed9-45f2-8787-4833f0582c03","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_leszakadt_almennyezet_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_serult_brit_turista","timestamp":"2019. március. 04. 08:38","title":"Utasra szakadt az álmennyezet a ferihegyi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]