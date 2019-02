BKV-jegy olcsóságú a Seat új apró villanyautójának a használata – meglestük

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9edfd40-585b-450f-898e-1aa7f0f3fd7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ugyanezen a helyszínen két héttel ezelőtt történt egy halálos baleset is. ","shortLead":"Ugyanezen a helyszínen két héttel ezelőtt történt egy halálos baleset is. ","id":"20190225_zanati_ut_szombathely_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9edfd40-585b-450f-898e-1aa7f0f3fd7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f143676-440a-47c7-94ae-5d3248073354","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_zanati_ut_szombathely_baleset","timestamp":"2019. február. 25. 08:55","title":"73 métert sodródott az ütközés után a szombathelyi alagútban, ahol 30-cal szabad menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem várt ellenállásba ütközött Indiában az Egyesült Államok törekvése szövetségesei lebeszélésére a kínai Huawei Technologies Co. vállalat 5G mobil távközlési berendezéseinek a használatáról - írja a The Wall Street Journal.","shortLead":"Nem várt ellenállásba ütközött Indiában az Egyesült Államok törekvése szövetségesei lebeszélésére a kínai Huawei...","id":"20190224_India_varatlanul_nemet_mondott_az_USAnak_es_a_Huaweit_valasztja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9028a98a-e4cb-42f7-b909-6d7b6ef8f615","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_India_varatlanul_nemet_mondott_az_USAnak_es_a_Huaweit_valasztja","timestamp":"2019. február. 24. 14:57","title":"India váratlanul nemet mondott az USA-nak, és a Huaweit választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres a torlódás. ","shortLead":"Több kilométeres a torlódás. ","id":"20190225_Harom_auto_utkozott_az_M7esen_Torokbalintnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc882f6b-0bb5-41ce-8015-b40d39dd8fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_Harom_auto_utkozott_az_M7esen_Torokbalintnal","timestamp":"2019. február. 25. 07:40","title":"Három autó ütközött az M7-esen Törökbálintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2298ec48-8c9b-4ad8-bb51-eaafacc6d14d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A navigációs appok, például a Waze vagy a Google Maps igyekeznek kevésbé forgalmas útvonalakat ajánlani a felhasználóknak. Azt azonban sokszor nem veszik figyelembe, ha egy út például havazás miatt járhatatlan, esetleg veszélyes. Amerikában táblákkal és Twitter-üzenetekkel figyelmeztetik a sofőröket, hogy ne hallgassanak a térképalkalmazásaikra.","shortLead":"A navigációs appok, például a Waze vagy a Google Maps igyekeznek kevésbé forgalmas útvonalakat ajánlani...","id":"20190224_Eletveszelybe_kerulhet_aki_navigacios_appokra_hallgat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2298ec48-8c9b-4ad8-bb51-eaafacc6d14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8770fb5-5b47-460d-852f-59c87bc07f0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_Eletveszelybe_kerulhet_aki_navigacios_appokra_hallgat","timestamp":"2019. február. 24. 15:50","title":"Életveszélybe kerülhet, aki télen csak a Waze-féle navigációs appokra hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f52e72-b8e8-42d2-b06e-4d02b42cbe5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A puffasztott kukoricát visszahívja a cég. ","shortLead":"A puffasztott kukoricát visszahívja a cég. ","id":"20190225_Femdarabot_talaltak_egy_rossmannos_termekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08f52e72-b8e8-42d2-b06e-4d02b42cbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fa9dd6-ad01-40f2-9778-296bf666bc11","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_Femdarabot_talaltak_egy_rossmannos_termekben","timestamp":"2019. február. 25. 11:34","title":"Fémdarabot találtak egy rossmannos termékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A kis falvakban nem az a gond, hogy nincs hol lakniuk az embereknek. Azért pedig teljesen fölösleges volna új házakat felhúzni, hogy néhány év elteltével azok is üresen álljanak. Mással van a gond. Csanádpalotán jártunk.","shortLead":"A kis falvakban nem az a gond, hogy nincs hol lakniuk az embereknek. Azért pedig teljesen fölösleges volna új házakat...","id":"20190225_Falusi_CSOK_Egyelore_nem_kapkodnanak_az_ingyenpenzert_a_kistelepuleseken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239a2af7-eae1-4802-b509-9c0187989982","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_Falusi_CSOK_Egyelore_nem_kapkodnanak_az_ingyenpenzert_a_kistelepuleseken","timestamp":"2019. február. 25. 13:10","title":"\"Elérhető munkahely nélkül semmit sem ér az egész\" – miért kéne a falusi csok a falusiaknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyilvánosságra kerültek a menzaüzemeltetés szerződésének részletei.","shortLead":"Nyilvánosságra kerültek a menzaüzemeltetés szerződésének részletei.","id":"20190225_25_millios_szerzodest_kotott_a_Gundel_a_Miniszterelnokseggel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203fc397-06c3-4d58-8707-c71cac83d5c5","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_25_millios_szerzodest_kotott_a_Gundel_a_Miniszterelnokseggel","timestamp":"2019. február. 25. 11:12","title":"25 milliós szerződést kötött a Gundel a Miniszterelnökséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenről volt szó a válaszban, csak az alapnyugdíjról nem. ","shortLead":"Mindenről volt szó a válaszban, csak az alapnyugdíjról nem. ","id":"20190225_Rakerdeztek_a_kormanynal_az_alapnyugdijra_ime_a_valasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39ce5a9-6338-498d-ac30-cb4e10fd4c42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_Rakerdeztek_a_kormanynal_az_alapnyugdijra_ime_a_valasz","timestamp":"2019. február. 25. 12:52","title":"Rákérdeztek a kormánynál az alapnyugdíjra, íme a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]