[{"available":true,"c_guid":"09043a92-4beb-417d-9957-cc324fd98fab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Lydon (művésznevén Johnny Rotten) szerint a napokban elhunyt Keith Flint magányos volt és nem volt, aki szeresse őt.","shortLead":"John Lydon (művésznevén Johnny Rotten) szerint a napokban elhunyt Keith Flint magányos volt és nem volt, aki szeresse...","id":"20190306_Johnny_Rotten_szivbe_markolo_szavakkal_bucsuzott_a_Prodigy_frontemberetol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09043a92-4beb-417d-9957-cc324fd98fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b690ad4-6cd7-4eec-8295-0c8b804049a5","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Johnny_Rotten_szivbe_markolo_szavakkal_bucsuzott_a_Prodigy_frontemberetol","timestamp":"2019. március. 06. 11:12","title":"Johnny Rotten szívbe markoló szavakkal búcsúzott a Prodigy frontemberétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53014444-bb8e-461f-8e27-d6355a169cdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hónapja a Heim Pál Kórház raktárában porosodott, most végre jó helyre - a Szent László kórházba - került az a húsz tábori ágy, amelyeket a szülők normális kórházi elhelyezéséért harcoló Orosvári Zsolt ajánlott fel korábban az Üllői úti intézménynek. ","shortLead":"Két hónapja a Heim Pál Kórház raktárában porosodott, most végre jó helyre - a Szent László kórházba - került az a húsz...","id":"20190306_A_Szent_Laszlo_Korhaz_kapta_a_Heim_Palbol_kiutalt_adomanyagyakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53014444-bb8e-461f-8e27-d6355a169cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643ddcc4-9586-4179-b313-99148d11a36e","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_A_Szent_Laszlo_Korhaz_kapta_a_Heim_Palbol_kiutalt_adomanyagyakat","timestamp":"2019. március. 06. 13:39","title":"A Szent László Kórház kapta a Heim Pálból kiutált adományágyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd37ebcf-97cf-4b8f-88ea-681c1c49769c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"30, egyes területeken 50 százalékos visszaesést vár a kormány attól a cselekvési tervtől és csomagtól, amellyel visszaszorítaná a kórházi fertőzések számát.\r

\r

","shortLead":"30, egyes területeken 50 százalékos visszaesést vár a kormány attól a cselekvési tervtől és csomagtól, amellyel...","id":"20190306_Milliardokat_tol_a_kormany_a_korhazi_fertozesek_elleni_harcba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd37ebcf-97cf-4b8f-88ea-681c1c49769c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76b1de8-abb2-41fc-8293-7cb6aef1f41f","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Milliardokat_tol_a_kormany_a_korhazi_fertozesek_elleni_harcba","timestamp":"2019. március. 06. 19:34","title":"Milliárdokat tol a kormány a kórházi fertőzések elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kivételesen nem használt, hanem új buszokat vesz a BKV. A 20+20 darabos beszerzés a közlekedési vállalat vásárlásainak sorában nagynak számít, a buszflotta méretéhez és állapotához képest édeskevés.","shortLead":"Kivételesen nem használt, hanem új buszokat vesz a BKV. A 20+20 darabos beszerzés a közlekedési vállalat vásárlásainak...","id":"20190306_A_BKV_belevagott_a_buszbeszerzesbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f8fec1-51c0-4f28-9bfe-c03572f52488","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_A_BKV_belevagott_a_buszbeszerzesbe","timestamp":"2019. március. 06. 11:40","title":"A BKV belevágott a buszbeszerzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tájékoztatták az ügyről őket a magyar hatóságok, de ez nem is a feladatuk. ","shortLead":"Nem tájékoztatták az ügyről őket a magyar hatóságok, de ez nem is a feladatuk. ","id":"20190306_Nem_foglalkozik_a_Gruevszkiuggyel_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953a25aa-1c37-40ca-aeae-ec26a08abf00","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Nem_foglalkozik_a_Gruevszkiuggyel_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2019. március. 06. 17:37","title":"Nem foglalkozik a Gruevszki-üggyel az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42006c9-c8a5-4948-b346-5708309395ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason bukott le a rendszámforgató szerkezetével.","shortLead":"Az M3-ason bukott le a rendszámforgató szerkezetével.","id":"20190308_kamionos_rendszam_csalo_autopalyadij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42006c9-c8a5-4948-b346-5708309395ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0c0eee-f6c6-4e3c-985e-9b1a27cc0282","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_kamionos_rendszam_csalo_autopalyadij","timestamp":"2019. március. 08. 08:20","title":"Videón egy trükkös magyar kamionos, aki nagyon nem szeret útdíjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két napot adtak Daniel Krienernek, hogy visszautazzon Berlinbe.","shortLead":"Két napot adtak Daniel Krienernek, hogy visszautazzon Berlinbe.","id":"20190307_Hazakuldtek_Venezuelabol_a_nemet_nagykovetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df7f0c8-c146-44b8-8abe-804fc4932695","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_Hazakuldtek_Venezuelabol_a_nemet_nagykovetet","timestamp":"2019. március. 07. 17:29","title":"Hazaküldték Venezuelából a német nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2016 novemberében amerikai és magyar hatóságok együttesen fogták el ifjabb és idősebb Ljubisint fegyverkereskedelem miatt. Az amerikai kiadatási kérelem helyett azonban a fél évvel később beérkező, hibákkal teli orosz kérelemnek tett eleget Magyarország. A fiatalabb bűnöző azóta szabadon járhat Moszkvában, idősebb társát azonban még más ügyek miatt bent tartják.","shortLead":"2016 novemberében amerikai és magyar hatóságok együttesen fogták el ifjabb és idősebb Ljubisint fegyverkereskedelem...","id":"20190307_Az_amerikai_kerelem_hibakkal_teli_masolata_volt_az_orosz_megis_nekik_adtak_ki_a_fegyverkereskedoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ca1f0e-cf68-41d2-a239-234bcbf79143","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_Az_amerikai_kerelem_hibakkal_teli_masolata_volt_az_orosz_megis_nekik_adtak_ki_a_fegyverkereskedoket","timestamp":"2019. március. 07. 12:04","title":"Az amerikai kérelem hibákkal teli másolata volt az orosz, mégis nekik adták ki a fegyverkereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]