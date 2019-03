Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Több mint beszédes fotót közölt a Nemzetközi Űrállomáshoz vasárnap megérkezett SpaceX Crew Dragon űrhajóról a NASA egyik űrhajósa. A felvétel nem csak egy újabb űrfotó: mint a kép készítője is írta, a pillanat egyúttal új időszámítás kezdete is az űrkutatásban. ","shortLead":"Több mint beszédes fotót közölt a Nemzetközi Űrállomáshoz vasárnap megérkezett SpaceX Crew Dragon űrhajóról a NASA...","id":"20190307_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss_urfoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044fccb4-b7fc-4d77-b291-e75eff2ea6c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss_urfoto","timestamp":"2019. március. 07. 20:03","title":"Varázslatos fotó készült az űrről, és fontos üzenete van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4734297d-5eac-42b2-8bf9-a45eaf4d4be3","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Brie Larson, a Marvel-filmek első női címszereplője ragyog, elégségesen vagány, és kifejezetten jót tesz a legújabb szuperhősfilmnek az is, ahogy párba áll Samuel L. Jacksonnal, és ők ketten marháskodva előhívják a nyolcvanas-kilencvenes évek hollywoodi haverfilmjeinek hangulatát. De a Marvel Kapitány így is csak arra jó, hogy a rajongók kihúzhassák vele a Bosszúállók: Végjátékig. Kritika.","shortLead":"Brie Larson, a Marvel-filmek első női címszereplője ragyog, elégségesen vagány, és kifejezetten jót tesz a legújabb...","id":"20190306_Brie_Larson_legalabb_olyan_meno_vadaszpilotanak_mint_Marvel_kapitanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4734297d-5eac-42b2-8bf9-a45eaf4d4be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2b7b62-1b7c-49ba-881a-46403839282a","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Brie_Larson_legalabb_olyan_meno_vadaszpilotanak_mint_Marvel_kapitanynak","timestamp":"2019. március. 06. 18:10","title":"Egy nő, aki legalább olyan menő vadászpilótának, mint Marvel Kapitánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űrrepülőtér építését a tervek szerint jövőre kezdik meg. ","shortLead":"Az űrrepülőtér építését a tervek szerint jövőre kezdik meg. ","id":"20190306_Maganurrepuloteret_epitenek_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174855c3-b079-4170-a96b-cb47ef111fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_Maganurrepuloteret_epitenek_Oroszorszagban","timestamp":"2019. március. 06. 18:39","title":"Magán-űrrepülőteret építenek Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összehajtható bicikliért is elkérik a pénzt a kompokon.","shortLead":"Az összehajtható bicikliért is elkérik a pénzt a kompokon.","id":"20190306_Dragabban_viszik_at_az_autokat_es_a_bicikliket_a_Balatonon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0402e20-6218-40ac-b2cc-309119886f70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Dragabban_viszik_at_az_autokat_es_a_bicikliket_a_Balatonon","timestamp":"2019. március. 06. 10:05","title":"Drágábban viszik át az autókat és a bicikliket a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94323563-a1a9-409e-a2bb-69465d8371ab","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A BKV öt garázsa közül az óbudai van a legtávolabb attól a területtől, ahol az áprilisban induló újabb metrófelújítás miatt pótlóbuszokat kell bevetni, a cég minden jel szerint mégis innen látja majd el a feladatot. A BKV sokkal egyszerűbb helyzetben lenne, ha az elmúlt években kapott volna elég pénzt új buszok beszerzésére.","shortLead":"A BKV öt garázsa közül az óbudai van a legtávolabb attól a területtől, ahol az áprilisban induló újabb metrófelújítás...","id":"20190307_A_metropotlas_kovetkezo_felvonasahoz_komoly_buhera_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94323563-a1a9-409e-a2bb-69465d8371ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d444635-236c-4de4-b67b-2321725a013e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_A_metropotlas_kovetkezo_felvonasahoz_komoly_buhera_kell","timestamp":"2019. március. 07. 14:30","title":"Kezdődik az újabb metrófelújítás, és buktatós feladat lesz a pótlóbuszok megszervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Vagy kizárják Orbán Viktort az európai konzervatív pártszövetségből, vagy nem. ","shortLead":"Vagy kizárják Orbán Viktort az európai konzervatív pártszövetségből, vagy nem. ","id":"20190306_TGM_Kivagni_Orbant_Europabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2719ea2c-a52e-4dc9-9c01-1ef526dc51d5","keywords":null,"link":"/velemeny/20190306_TGM_Kivagni_Orbant_Europabol","timestamp":"2019. március. 06. 10:20","title":"TGM: Kivágni Orbánt Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd37ebcf-97cf-4b8f-88ea-681c1c49769c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"30, egyes területeken 50 százalékos visszaesést vár a kormány attól a cselekvési tervtől és csomagtól, amellyel visszaszorítaná a kórházi fertőzések számát.\r

\r

","shortLead":"30, egyes területeken 50 százalékos visszaesést vár a kormány attól a cselekvési tervtől és csomagtól, amellyel...","id":"20190306_Milliardokat_tol_a_kormany_a_korhazi_fertozesek_elleni_harcba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd37ebcf-97cf-4b8f-88ea-681c1c49769c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76b1de8-abb2-41fc-8293-7cb6aef1f41f","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Milliardokat_tol_a_kormany_a_korhazi_fertozesek_elleni_harcba","timestamp":"2019. március. 06. 19:34","title":"Milliárdokat tol a kormány a kórházi fertőzések elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc71b84-d0eb-4788-90e1-4ea05f028019","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) elnöksége rendkívüli ülésén Pat Cortinát nevezte ki a csapat élére. ","shortLead":"A Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) elnöksége rendkívüli ülésén Pat Cortinát nevezte ki a csapat élére. ","id":"20190307_pat_cortina_jegkorong_hoki_noi_valogatott_szovetsegi_kapitany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fc71b84-d0eb-4788-90e1-4ea05f028019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183150d4-02c2-4660-9319-2d7e728dcd34","keywords":null,"link":"/sport/20190307_pat_cortina_jegkorong_hoki_noi_valogatott_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2019. március. 07. 09:59","title":"Visszatér Pat Cortina, most a női hokisokat vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]