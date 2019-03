Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre élesebb a harc a két nagy német kiskereskedelmi cég között az amerikai piacon.","shortLead":"Egyre élesebb a harc a két nagy német kiskereskedelmi cég között az amerikai piacon.","id":"20190309_Beperelt_az_Aldi_a_Lidlt_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbf6216-301d-436e-bc18-792f60daa722","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Beperelt_az_Aldi_a_Lidlt_Amerikaban","timestamp":"2019. március. 09. 16:41","title":"Beperelte az Aldi a Lidlt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pihenni ment Thaiföldre Sas József és felesége, de a humorista rosszul lett és hazaszállították.","shortLead":"Pihenni ment Thaiföldre Sas József és felesége, de a humorista rosszul lett és hazaszállították.","id":"20190309_Hazaszallitottak_Thaifoldrol_korhazban_kezelik_Sas_Jozsefet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e104eb6f-6735-42ad-908c-f29394c99654","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Hazaszallitottak_Thaifoldrol_korhazban_kezelik_Sas_Jozsefet","timestamp":"2019. március. 09. 14:29","title":"Hazaszállították Thaiföldről, kórházban kezelik Sas Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aa2306-ca90-4be9-be5e-75e879e6ce42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Száznál is több új rovarfajt fedeztek fel egy indonéz sziget esőerdejében. A tudósok szerint a bogarak mind a Trigonopterus nemzetséghez tartoznak, vagyis az ormányosbogarak közé.","shortLead":"Száznál is több új rovarfajt fedeztek fel egy indonéz sziget esőerdejében. A tudósok szerint a bogarak mind...","id":"20190310_ormanyosbogarak_100_uj_rovar_trigonopterus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04aa2306-ca90-4be9-be5e-75e879e6ce42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd2f256-4a15-4896-89b3-73fa6e915af5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_ormanyosbogarak_100_uj_rovar_trigonopterus","timestamp":"2019. március. 10. 10:03","title":"Kész csoda: 103 olyan bogarat találtak egyszerre, amiket korábban még senki sem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3483b11-e0de-488d-92c5-ef0a5d3491aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A médiában elsősorban olyan hírek jelennek meg, amelyek az információszabadság működésképtelenségét mutatják, de nem ez az általános – nyilatkozta Péterfalvi Attila.","shortLead":"A médiában elsősorban olyan hírek jelennek meg, amelyek az információszabadság működésképtelenségét mutatják, de nem...","id":"20190311_Peterfalvi_Kozerdeku_adat_hogy_mennyi_penzbol_ul_repulore_a_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3483b11-e0de-488d-92c5-ef0a5d3491aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a0dd4a-afb0-4142-bf9a-c5634148b883","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Peterfalvi_Kozerdeku_adat_hogy_mennyi_penzbol_ul_repulore_a_miniszterelnok","timestamp":"2019. március. 11. 07:11","title":"Péterfalvi: Közérdekű adat, hogy mennyi pénzből ül repülőre a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1d0627-61a4-43bc-8a74-8c1593ea691b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömegek tüntettek Spanyolországban nőnap alkalmából, egyenlő társadalmi jogokat követeltek. 6 millió női dolgozó állt le a munkával pénteken.","shortLead":"Tömegek tüntettek Spanyolországban nőnap alkalmából, egyenlő társadalmi jogokat követeltek. 6 millió női dolgozó állt...","id":"20190309_Kozel_400_ezer_no_tuntetett_Madridban_nonapkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e1d0627-61a4-43bc-8a74-8c1593ea691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61d89aa-8249-4f7f-9c26-946a3d323f87","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_Kozel_400_ezer_no_tuntetett_Madridban_nonapkor","timestamp":"2019. március. 09. 15:36","title":"Közel 400 ezer nő tüntetett Madridban nőnapkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d5603c-8584-48ba-add2-0f18e0e5af1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közszereplő nincs a gyanúsítottak között, és senki nem áll kényszerintézkedés alatt.","shortLead":"Közszereplő nincs a gyanúsítottak között, és senki nem áll kényszerintézkedés alatt.","id":"20190311_Mar_hat_gyanusitott_van_az_Alstommetrokocsik_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5d5603c-8584-48ba-add2-0f18e0e5af1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835a31b8-caa6-44b5-b115-90388e52d753","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Mar_hat_gyanusitott_van_az_Alstommetrokocsik_ugyeben","timestamp":"2019. március. 11. 05:56","title":"Már hat gyanúsított van az Alstom-metrókocsik ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyár korábban béremelést jelentett be, de ez sem segített. Szombaton is tárgyaltak a felek, de nem közeledtek az álláspontok, hétfőn újabb sztrájk jöhet.","shortLead":"A gyár korábban béremelést jelentett be, de ez sem segített. Szombaton is tárgyaltak a felek, de nem közeledtek...","id":"20190309_Ujabb_sztrajk_johet_a_Hankooknal_hetfon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1b152e-84a8-4cbf-9d86-11c5e7172de5","keywords":null,"link":"/kkv/20190309_Ujabb_sztrajk_johet_a_Hankooknal_hetfon","timestamp":"2019. március. 09. 17:05","title":"Újabb sztrájk jöhet a Hankooknál hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa3bb1f-161b-4f54-ba89-45df6bc9ae1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már áprilistól házhoz jöhet a Big Mac.","shortLead":"Már áprilistól házhoz jöhet a Big Mac.","id":"20190309_A_McDonalds_Magyarorszagon_is_megkezdi_a_hazhoz_szallitast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa3bb1f-161b-4f54-ba89-45df6bc9ae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14db08fc-6b4b-4479-9627-6ff83d27bd1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_A_McDonalds_Magyarorszagon_is_megkezdi_a_hazhoz_szallitast","timestamp":"2019. március. 09. 09:23","title":"A McDonald's Magyarországon is megkezdi a házhoz szállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]