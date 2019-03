Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a28c2d2e-841f-4809-8c37-9366d1bff9d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szenteltek nekik külön bemutatót, egyszer csak megjelent az Apple oldalán: új iPad Air és Mini is jön. Mutatjuk, mit tudnak.","shortLead":"Nem szenteltek nekik külön bemutatót, egyszer csak megjelent az Apple oldalán: új iPad Air és Mini is jön. Mutatjuk...","id":"20190318_apple_ipad_air_uj_ipad_mini_tablagep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a28c2d2e-841f-4809-8c37-9366d1bff9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1565b574-7f0a-488c-bf3d-abd43621b32c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_apple_ipad_air_uj_ipad_mini_tablagep","timestamp":"2019. március. 18. 16:33","title":"Az Apple csendben kijött két vadonatúj iPaddel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Módosította a BKK a VT-Arrivával buszos személyszállításra kötött szerződését, mert az eredeti keret kevés volt. Az ok a reptéri buszjárat sűrítése és a metrópótlás.","shortLead":"Módosította a BKK a VT-Arrivával buszos személyszállításra kötött szerződését, mert az eredeti keret kevés volt. Az ok...","id":"20190320_Kevesnek_bizonyult_a_BKK_buszkapacitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee654a3-0ae6-486c-bd9d-1f9b97d6ea1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Kevesnek_bizonyult_a_BKK_buszkapacitasa","timestamp":"2019. március. 20. 12:15","title":"Kevésnek bizonyult a BKK buszkapacitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán és a Fidesz esélyeit latolgatja a Politico hírlevele, a párt néppárti maradását illetően inkább negatív az összkép.\r

\r

","shortLead":"Orbán és a Fidesz esélyeit latolgatja a Politico hírlevele, a párt néppárti maradását illetően inkább negatív...","id":"20190320_Politico_nem_all_jo_Orban_szenaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208c8f0b-e675-48f2-9737-ee1bcdc9d2f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Politico_nem_all_jo_Orban_szenaja","timestamp":"2019. március. 20. 07:23","title":"Politico: Nem áll jó Orbán szénája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénteki új-zélandi tömeggyilkosságban komoly szerephez jutott a Facebook is. Jacinda Ardern miniszterelnök szerint az nem lehet, hogy ezek a cégek elteszik a profitot, felelősséget viszont semmiért sem vállalnak.","shortLead":"A pénteki új-zélandi tömeggyilkosságban komoly szerephez jutott a Facebook is. Jacinda Ardern miniszterelnök szerint...","id":"20190319_uj_zeland_meszarlas_tomeggyilkossag_facebook_elo_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2071eb-794a-4ad7-93bf-5e64fbeacc68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_uj_zeland_meszarlas_tomeggyilkossag_facebook_elo_video","timestamp":"2019. március. 19. 13:33","title":"Mészárlás Új-Zélandon: kiterítette kártyáit a Facebook, az új-zélandi miniszterelnök keményen beszólt nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e285c13-b492-4f26-9540-aa58538b39a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, nem egészen azt kapjuk, amiért Jázmint megszerettük.","shortLead":"Úgy tűnik, nem egészen azt kapjuk, amiért Jázmint megszerettük.","id":"20190318_Szinvaltos_Will_Smith_problemas_Jazmin_hercegno_az_Aladdin_uj_szinkronos_elozeteseben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e285c13-b492-4f26-9540-aa58538b39a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532470c4-8ef9-4e4a-bc5c-12c0823da2a7","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Szinvaltos_Will_Smith_problemas_Jazmin_hercegno_az_Aladdin_uj_szinkronos_elozeteseben","timestamp":"2019. március. 18. 16:50","title":"Van egy kis problémánk Jázmin hercegnővel az Aladdin új szinkronos előzetesében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásosan novemberben érkező új rész előtt egy másik, kifejezetten mobilokra készülő Call of Duty-játékot is leleplezett az Activision. ","shortLead":"A szokásosan novemberben érkező új rész előtt egy másik, kifejezetten mobilokra készülő Call of Duty-játékot is...","id":"20190319_call_of_duty_mobile_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c5e149-eb5c-4c3d-b50a-23ee986de1e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_call_of_duty_mobile_jatek","timestamp":"2019. március. 19. 15:33","title":"Jön a mobilos Call of Duty, nálunk is játszható lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e9d596-7144-465d-8fb7-4f4368fa3fa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás miatt mentek ki a rendőrök, de kokaint, speedet, metamfetamint és készpénzt találtak. ","shortLead":"Rongálás miatt mentek ki a rendőrök, de kokaint, speedet, metamfetamint és készpénzt találtak. ","id":"20190319_Csunya_vege_lett_egy_hazibulinak_Ferencvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e9d596-7144-465d-8fb7-4f4368fa3fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553769b6-5424-4b77-af96-528b811dbf25","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Csunya_vege_lett_egy_hazibulinak_Ferencvarosban","timestamp":"2019. március. 19. 14:23","title":"Csúnya vége lett egy ferencvárosi házibulinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy enyingi cég telephelyének udvaráról hajtott el a kocsival. ","shortLead":"Egy enyingi cég telephelyének udvaráról hajtott el a kocsival. ","id":"20190318_Jogsija_nem_volt_de_azert_lopott_autoval_ment_a_helyi_gyogyszertarba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc1f631-1932-43fd-bdf9-3e4568d1c37b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_Jogsija_nem_volt_de_azert_lopott_autoval_ment_a_helyi_gyogyszertarba","timestamp":"2019. március. 18. 15:07","title":"Jogsija nem volt, de azért lopott autóval ment a helyi gyógyszertárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]