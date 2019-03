A közel kéttucatnyi, halálos áldozatot követelő eset mellett,a súlyos sérüléses balesetek számában is messze vezet Magyarország legveszélyesebb útja.

A Vezess.hu a Központi Statisztikai Hivataltól (KSH) kért ki adatokat, arra vonatkozóan, hogy melyik úton halnak meg a legtöbben, és hol van a legtöbb baleset – mi az autópályák és a főutak sorrendje a 2017-es adatok alapján.

A legfontosabb megállapítás, hogy jelentősen nőtt a halálos tragédiák száma azon a 20 főúton és autópályán, amelyeken a legtöbb személyi sérüléssel járó baleset volt. A statisztikai hivatal jelenlegi legfrissebb, 2017-es számai szerint 18 százalékkal több halálos baleset történt (133), mint egy évvel korábban (113).

A listában csak a halálos és súlyos sérüléses eseteket szerepeltetjük (az nem derült ki az adatokból pontosan, hogy egy-egy balesetben, adott esetben hányan haltak meg vagy sérültek meg súlyosan:

1. 4-es főút 22 halálos, 55 súlyos baleset

2. M3 3 halálos, 40 súlyos,

3. M1 8 halálos, 40 súlyos,

4. 3-as főút 7 halálos, 39 súlyos,

5. 6-os főút 10 halálos, 31 súlyos,

6. 1-es főút 4 halálos, 31 súlyos,

7. 7-es főút 8 halálos, 27 súlyos,

8. 8-as főút 7 halálos, 22 súlyos,

9. 47-es főút 4 halálos, 29 súlyos,

10. M5-ös 10 halálos, 31 súlyos.

A 4-es főúton 2017-re elképesztően megugrott a halálos tragédiák (22 vs. 13) száma. A Budapestet Debrecennel összekötő, 352 kilométeres úton, a súlyos balesetek száma (55 vs. 46) is érdemben emelkedett 2016-hoz képest.

2017-ben 16 489 személyi sérüléssel járó baleset volt az országban, ami az ORFK legfrissebb adatai szerint tavaly 16 916-ra emelkedett, azaz tovább romlott.