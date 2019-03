Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc193957-0dfc-4ea6-ad7a-013ceeeea8e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felrobbant egy autó a dél-izraeli Eilatban. két ember megsérült. ","shortLead":"Felrobbant egy autó a dél-izraeli Eilatban. két ember megsérült. ","id":"20190323_Exkluziv_video_es_kepek_az_eilati_autorobbanasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc193957-0dfc-4ea6-ad7a-013ceeeea8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa62d314-8a15-42ce-b03a-072ef44009ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_Exkluziv_video_es_kepek_az_eilati_autorobbanasrol","timestamp":"2019. március. 23. 15:47","title":"Exkluzív videó és képek az eilati autórobbanásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"23 milliárd forint lett a 2018-as nyeresége, bevétele és hitelállománya is nőtt.","shortLead":"23 milliárd forint lett a 2018-as nyeresége, bevétele és hitelállománya is nőtt.","id":"20190322_Belehuzott_a_magyar_Raiffeisen_Bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8cecec-882a-4517-98d1-3e00bf401d40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Belehuzott_a_magyar_Raiffeisen_Bank","timestamp":"2019. március. 22. 17:17","title":"Belehúzott a magyar Raiffeisen Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f08fd39-b8a4-43ce-ada1-7521d21c7372","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez nem egy szülinapi torta.","shortLead":"Ez nem egy szülinapi torta.","id":"20190322_autotuz_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f08fd39-b8a4-43ce-ada1-7521d21c7372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ad61d9-3aef-423b-86f7-083272b45e10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_autotuz_video","timestamp":"2019. március. 22. 17:41","title":"Ha kigyullad a kocsid, ne taposs a gázra, a menetszél nem fogja elfújni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b0e88b-e45a-4e23-a3a7-1a6c204201c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasvári Vivien az Instára rakta ki „élete pillanatát”, a videóra özönlöttek a nem túl barátságos kommentek.\r

\r

","shortLead":"Vasvári Vivien az Instára rakta ki „élete pillanatát”, a videóra özönlöttek a nem túl barátságos kommentek.\r

\r

","id":"20190322_Barki_lathatja_a_celeb_gyerekenek_megszuleteset__iszonyu_indulatokat_kavart_a_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b0e88b-e45a-4e23-a3a7-1a6c204201c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538a8631-fd75-4f6f-9081-03cbd2ae3226","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Barki_lathatja_a_celeb_gyerekenek_megszuleteset__iszonyu_indulatokat_kavart_a_video","timestamp":"2019. március. 22. 09:28","title":"Bárki láthatja a celeb gyerekének megszületését – iszonyú indulatokat kavart a videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető, aki néhányszor már visszatért, most ismét visszatér.","shortLead":"A műsorvezető, aki néhányszor már visszatért, most ismét visszatér.","id":"20190323_A_TV2_Azsiaba_kuldi_Demcsak_Zsuzsat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6545c0ac-8c85-40c3-87d9-2e782e0ebf02","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_A_TV2_Azsiaba_kuldi_Demcsak_Zsuzsat","timestamp":"2019. március. 23. 07:30","title":"A TV2 Ázsiába küldi Demcsák Zsuzsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"F. Hasszánnak hívják, és már ki is hallgatták.","shortLead":"F. Hasszánnak hívják, és már ki is hallgatták.","id":"20190322_iszlam_allam_harcos_magyarorszag_sziria_terrorszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3ff26a-e301-4b60-b16b-b72a32455fcb","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_iszlam_allam_harcos_magyarorszag_sziria_terrorszervezet","timestamp":"2019. március. 22. 16:46","title":"Már a nevét is tudni az Iszlám Állam Magyarországon elfogott harcosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15752171-0da9-4c4a-a88b-75d804832be7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bonsaiok gyönyörűek, de gondozásuk nagyon nehéz. A TDK most egy olyan megoldással állt elő, amivel gyerekjáték ez a feladat. ","shortLead":"A bonsaiok gyönyörűek, de gondozásuk nagyon nehéz. A TDK most egy olyan megoldással állt elő, amivel gyerekjáték...","id":"20190322_tdk_bonsai_fa_gondozasa_okoscserep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15752171-0da9-4c4a-a88b-75d804832be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26376c8a-adee-4045-b248-cdb3bec87099","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_tdk_bonsai_fa_gondozasa_okoscserep","timestamp":"2019. március. 22. 17:33","title":"A TDK kitalálta, hogyan lehet nagyon könnyen életben tartani az otthoni bonsai fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d3d256-bec0-4607-a5a5-d20c35097a65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hét késéssel ugyan, de épségben megérkezett Magyarországra Zoltán, miután hatezer kilométert repült egy hét alatt. ","shortLead":"Egy hét késéssel ugyan, de épségben megérkezett Magyarországra Zoltán, miután hatezer kilométert repült egy hét alatt. ","id":"20190322_megerkezett_feszkebe_a_gemenci_fekete_golya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41d3d256-bec0-4607-a5a5-d20c35097a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b5221a-2c6b-4992-ab1c-8d668694a311","keywords":null,"link":"/elet/20190322_megerkezett_feszkebe_a_gemenci_fekete_golya","timestamp":"2019. március. 22. 18:24","title":"Megérkezett Gemencre Zoltán, a fekete gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]