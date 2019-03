Két elektromos, és négy plug-in hibridet dob piacra 2021 elejéig a Volkswagen csoporthoz tartozó SEAT. A spanyol márka szakemberei által kifejlesztett elektromos padlóvázakat pedig a jövőben a konszern más márkáinál is használhatják majd – jelentették be kedden a SEAT martorelli gyárában rendezett éves sajtótájékoztatón. A cég történetének legjobb üzleti eredményeit érte el tavaly.

A SEAT új szerepet játszik a Volkswagen csoportban, a tavaly elért eredmények is azt mutatják, hogy a márkának nagyon jók a növekedési kilátásai, és újabb piacokra képes betörni” – mondta Herbert Diess a Volkswagen csoport vezérigazgatója. A városi forgalomba a Mii és az el-Born tisztán elektromos változatát szánják, míg a plug-in hibridek frontján a SEAT a Leonok és a Tarracók új generációjával, valamint a CUPRA almárka Leonjaival, illetve Formentoraival támad.

Luca de Meo, a SEAT vezérigazgatója azt is elmondta, hogy a genfi autószalonban bemutatott CUPRA Formentort a martorelli üzemben gyártják majd. „Csak az elektromos járművekkel lehet valóban csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, a Volkswagen csoport célja, hogy 2030-ra a konszern által eladott járművek negyven százaléka már elektromos kocsi legyen” – mondta Diess, s hozzátette: 2050-re a cég karbonsemlegessé kíván válni.

A SEAT 2018-ban történelmének legjobb üzleti évét zárta. A 9,991 milliárd eurós forgalom 4,6 százalékkal volt magasabb, mint a 2017-es, s az adózás utáni eredmény is 4,6 százalékkal emelkedett, s elérte a 294 millió eurót. Öt év alatt a SEAT 33 százalékkal növelte forgalmát, s az ugrásban jelentős szerepet játszottak a CUPRA modellek, amelyekből a márka önállóvá válása utáni első évben már 14400 darabot adtak el.

A SEAT tavaly 517 600 járművet értékesített, ami 10, 5 százalékkal volt több, mint egy évvel korábban. A legtöbb, 158 ezer a Leonból fogyott, míg a második helyen, 138 ezerrel az Ibiza végzett. „A SUV-üzletág által kezdett 2016-os offenzíva minden vállalkozásunka felülmúlta, ma már minden harmadik eladott autók ebből a szegmensből került ki” – mondta Luca de Meo.

Hozzátette, a következő 2-3 évben várhatóak nehézségek is, mivel a 6-7 évig tartó gyors bővülés után a legtöbb piacon már lassulni kezdett a gazdasági növekedés. „De az a cél, hogy 2019 is a növekedésről szóljon, nem akarunk visszalépni” – tette hozzá. A prémium szegmenshez tartozó CUPRA modellek, illetve az SUV-k megjelenése azt jelenti, hogy évről évre nő az eladott SEAT-ok átlagértéke: 2014-ben ez 13090, tavaly pedig már 14450 euró volt.

A 15 ezer embernek munkát adó SEAT vezetői azt is elmondták, hogy az üzleti eredmények lehetővé teszik a beruházások növelését is. 2018-ban a cég 1,22 milliárd eurót fektetett be a gyárba, s ebből 656 millió jutott a kutatásra és fejlesztésre. A SEAT alapvetően külföldre termel, a kocsik nyolcvan százalékát exportálja, s így az autógyár a legnagyobb spanyol exportőr. A legnagyobb piac – 114 ezerrel – Németország, Spanyolországban tavaly 108 ezer SEAT kelt el.

A SEAT a közeljövőben elsősorban Észak-Afrikában és Latin-Amerikában kívánja növelni eladásait, és meg akar jelenni a legnagyobb piacnak számító Kínában is. „A cél, hogy csökkentsük a függőséget az európai piactól” – magyarázta de Meo, aki szerint ahogy a Volkswagen jövője elsősorban Kínában dől el, úgy a SEAT számára is döntő, miként teljesít a márka az ázsiai országban.

A SEAT-ot 1950-ben alapították meg az olasz Fiattal együttműködve, s a cég 1986-ban került be a Volkswagen csoportba.

