[{"available":true,"c_guid":"48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan körbejárta a világháló hazai fertályát az eladó zöld Trabant, amely iránt a vártnál sokkal nagyobb érdeklődés mutatkozik.","shortLead":"Gyorsan körbejárta a világháló hazai fertályát az eladó zöld Trabant, amely iránt a vártnál sokkal nagyobb érdeklődés...","id":"20190326_licitalhatunk_az_internet_uj_sztarjara_a_nagypapa_alig_hasznalt_trabijara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f02a7f-c4c8-49ab-ae25-c6f7be475827","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_licitalhatunk_az_internet_uj_sztarjara_a_nagypapa_alig_hasznalt_trabijara","timestamp":"2019. március. 26. 13:21","title":"Licitálhatunk az internet új sztárjára, a veszprémi nagypapa alig használt Trabijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus egyelőre nem mert találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mikor játszhat újra. ","shortLead":"A Juventus egyelőre nem mert találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mikor játszhat újra. ","id":"20190326_Kiderult_milyen_serulese_van_Ronaldonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2280093c-1964-4605-8109-a12af24f3eed","keywords":null,"link":"/sport/20190326_Kiderult_milyen_serulese_van_Ronaldonak","timestamp":"2019. március. 26. 16:52","title":"A Juventus elmondta, milyen sérülése van Ronaldónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4301b0b-4f73-4072-943e-3915a23d8f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzás miatt indult eljárás a férfi ellen. ","shortLead":"Állatkínzás miatt indult eljárás a férfi ellen. ","id":"20190326_A_Sioba_dobva_olt_meg_ket_kutyat_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4301b0b-4f73-4072-943e-3915a23d8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a18c78-85fe-4619-8a6e-89387655d0c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_A_Sioba_dobva_olt_meg_ket_kutyat_egy_ferfi","timestamp":"2019. március. 26. 16:27","title":"A Sióba dobva ölt meg két kutyát egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8068e85-8389-4836-b440-89780548ff22","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hat közterület-elnevezésről döntött a szerdai Fővárosi Közgyűlés. ","shortLead":"Hat közterület-elnevezésről döntött a szerdai Fővárosi Közgyűlés. ","id":"20190327_Mar_Kalevala_ter_is_van_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8068e85-8389-4836-b440-89780548ff22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c215cf4-1b50-48a0-aa88-955c2518bf41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190327_Mar_Kalevala_ter_is_van_Budapesten","timestamp":"2019. március. 27. 13:16","title":"Már Kalevala tér is van Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épületet több betegnek és dolgozónak is el kellett hagynia. ","shortLead":"Az épületet több betegnek és dolgozónak is el kellett hagynia. ","id":"20190326_Tuz_volt_a_budapesti_Szent_Istvan_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19775a7a-1e10-422a-9645-c09cd19e6095","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Tuz_volt_a_budapesti_Szent_Istvan_korhazban","timestamp":"2019. március. 26. 14:45","title":"Tűz volt a budapesti Szent István Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c8ada9-bfd0-41d0-802d-3d6ea7701f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt években nem sok Fidesz-programról értesülhetett a közvélemény.","shortLead":"Az elmúlt években nem sok Fidesz-programról értesülhetett a közvélemény.","id":"20190326_Orban_mutatja_be_a_Fidesz_EPprogramjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17c8ada9-bfd0-41d0-802d-3d6ea7701f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcd2998-fb41-4cdc-bb3a-988b0a77ad29","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Orban_mutatja_be_a_Fidesz_EPprogramjat","timestamp":"2019. március. 26. 09:04","title":"Orbán mutatja be a Fidesz EP-programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Leánybankja 15 éve van jelen a román bankpiacon.","shortLead":"Leánybankja 15 éve van jelen a román bankpiacon.","id":"20190326_Az_ev_bankja_lett_az_OTP_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71724a7a-acc3-4028-a8b7-868c42e47046","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Az_ev_bankja_lett_az_OTP_Romaniaban","timestamp":"2019. március. 26. 16:14","title":"Az év bankja lett az OTP Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint 2017-ig világszinten viszonylag stagnált az üvegházhatású gázok kibocsátása, azóta viszont kilőttek a mutatók.","shortLead":"A szakemberek szerint 2017-ig világszinten viszonylag stagnált az üvegházhatású gázok kibocsátása, azóta viszont...","id":"20190327_amerika_kina_india_kornyezetszennyezes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatasu_gazok_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8052e72e-e2ec-45fe-abe5-13155415099d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_amerika_kina_india_kornyezetszennyezes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatasu_gazok_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2019. március. 27. 10:33","title":"Egyre messzebb a párizsi klímacél, Amerikában és Ázsiában is durván nőtt a szén-dioxid-kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]