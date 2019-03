Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c13ef6a-70c5-45f0-87b5-d5bdb0759f4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó a jelek szerint nem várt túl sokat új villanyautójának első áremelésével. ","shortLead":"Az amerikai gyártó a jelek szerint nem várt túl sokat új villanyautójának első áremelésével. ","id":"20190328_alighogy_bejelentettek_maris_dragabb_lett_az_uj_tesla_model_y","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c13ef6a-70c5-45f0-87b5-d5bdb0759f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0d2631-37e4-4bf3-a5cc-9b8bebd3bac3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_alighogy_bejelentettek_maris_dragabb_lett_az_uj_tesla_model_y","timestamp":"2019. március. 28. 06:41","title":"Alighogy bejelentették, máris drágább lett az új Tesla Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153f9e92-2842-4f5d-af6e-3182ec7dd2ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"kicsi a bors, de erős\" kategóriás divatterepjáró magas építése ellenére is igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A \"kicsi a bors, de erős\" kategóriás divatterepjáró magas építése ellenére is igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20190329_itthon_129_millio_forinttol_indul_a_300_loeros_apro_audi_sq2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=153f9e92-2842-4f5d-af6e-3182ec7dd2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d17a10-e1e9-49ca-97d2-bf630de99889","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_itthon_129_millio_forinttol_indul_a_300_loeros_apro_audi_sq2","timestamp":"2019. március. 29. 16:11","title":"Itthon 12,9 millió forinttól indul a 300 lóerős apró Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"Kovács Gábor","category":"enesacegem","description":"Egy szlovák cég is indult azon a közbeszerzésen, amin Mészáros Lőrinc informatikai érdekeltsége megnyerte a dohánykövetési rendszer 4 milliárdos szerződését, de ajánlatát 35 másodperces késés miatt érvénytelenné nyilvánították. A Közbeszerzési Hatóság szerint a másodpercek is számítanak, nem csak a percek.","shortLead":"Egy szlovák cég is indult azon a közbeszerzésen, amin Mészáros Lőrinc informatikai érdekeltsége megnyerte...","id":"20190329_Meszaros_Lorinc_35_masodperccel_uszta_meg_a_nemzetkozi_versenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e5e7e3-ffdb-4969-aa5b-7e0a9c8ca2b4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190329_Meszaros_Lorinc_35_masodperccel_uszta_meg_a_nemzetkozi_versenyt","timestamp":"2019. március. 29. 11:34","title":"Mészáros Lőrinc 35 másodperccel úszta meg a nemzetközi versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakembereknek is megvan a véleménye az óraátállításról, és arról is, szerintük melyikkel járnánk jobban nem csak mi, de ők is. ","shortLead":"A szakembereknek is megvan a véleménye az óraátállításról, és arról is, szerintük melyikkel járnánk jobban nem csak mi...","id":"20190328_nyari_teli_idoszamitas_oraatallitas_europai_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95da31ed-8cea-484c-8cc0-4f2cef0687f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_nyari_teli_idoszamitas_oraatallitas_europai_parlament","timestamp":"2019. március. 28. 17:03","title":"Elmondták a meteorológusok, hogy a nyári vagy a téli időszámítással járunk-e a jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török tulajdonban álló hajó 108 embert mentett ki a Földközi-tengerből, akik átvették az irányítást. ","shortLead":"A török tulajdonban álló hajó 108 embert mentett ki a Földközi-tengerből, akik átvették az irányítást. ","id":"20190327_Menedekkerok_teritettek_el_egy_olajszallito_hajot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e509c0-83ec-43ff-afec-1b9f58c7a429","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Menedekkerok_teritettek_el_egy_olajszallito_hajot","timestamp":"2019. március. 27. 20:16","title":"Menedékkérők térítettek el egy olajszállító hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A piac sem értékeli a bizonytalanságot.","shortLead":"A piac sem értékeli a bizonytalanságot.","id":"20190329_Brexitbukta_csunya_esessel_regalt_a_font","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486d0842-c666-4ac1-ba6e-38c66458fd9d","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Brexitbukta_csunya_esessel_regalt_a_font","timestamp":"2019. március. 29. 16:08","title":"Brexit-bukta: csúnya eséssel reagált a font","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8249b9b1-2e5c-423e-b4b2-3e4438eaa746","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előbb egy autósra, aztán egy buszra lőtt. A támadásban ketten meghaltak. ","shortLead":"Előbb egy autósra, aztán egy buszra lőtt. A támadásban ketten meghaltak. ","id":"20190328_Keresztezodesben_kezdett_lovoldozni_egy_ferfi_Seattleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8249b9b1-2e5c-423e-b4b2-3e4438eaa746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf67dac0-487f-4c3b-9536-4beace0cc4f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Keresztezodesben_kezdett_lovoldozni_egy_ferfi_Seattleben","timestamp":"2019. március. 28. 07:56","title":"Kereszteződésben kezdett lövöldözni egy férfi Seattle-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hollik István kormányszóvivő sajtótájékoztatón tette fel a provokatív kérdést, tudott-e Brüsszel arról, hogy egy \"szír terroristavezér\" is kapott \"migránskártyát\". Az Európai Bizottság jelezte, nem illetékes az ügyben.\r

\r

","shortLead":"Hollik István kormányszóvivő sajtótájékoztatón tette fel a provokatív kérdést, tudott-e Brüsszel arról, hogy egy \"szír...","id":"20190329_Brusszel_lesoporte_a_kormany_kerdeset_Hasszan_F_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241098b4-c6e0-4ad4-9555-9608dbd935fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Brusszel_lesoporte_a_kormany_kerdeset_Hasszan_F_ugyeben","timestamp":"2019. március. 29. 15:04","title":"Brüsszel lesöpörte a kormány kérdését Hasszán F. ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]