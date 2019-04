Rekordot döntött a VÉDA-rendszer: 623 ezer gyorshajtásos csekket küldött szét 2018-ban az ORFK, a kiszabott bírságösszeg 21,17 milliárd forint, ez is rekord – írja a Vezess.hu. Egy évvel korábban még csak 16,14 milliárd forint volt az összesített gyorshajtásos bírságösszeg.

Tisztán látszik, hogy 2018 második félévében jóval több gyorshajtásos bírságot szabtak ki, mint az első 6 hónapban (12,64 milliárd vs. 8,52 milliárdot), ami vélhetően annak tudható be, hogy megjelentek olyan civil autók is, amelyekből mérnek.

Korábban arról is megkérdezte a Vezess.hu az ORFK-t, hogy az elmúlt évek gyorshajtásos statisztikái és balesethelyszínes adatai alapján szerintük ideális helyen van-e a 365 darab fix készülék? A kérdés most is aktuális, mivel növekedett a súlyos és halálos balesetek száma. A személyi sérüléses balesetek száma 7734 volt 2018 első félévben, 9182 a másodikban. Egyértelmű növekedés, ráadásul mindkettő a legrosszabb adat 2010 óta.

Mint korábban írták, a rendőrség szerint: a VÉDA-rendszer telepítése során kiválasztott 134 útszakaszon, útkereszteződésben kiépített 365 fix telepítésű komplex közlekedési ellenőrzési pontnál naponta összesen 1-1,5 millió jármű halad el. A közúti ellenőrzések mindenki számára jól látható kivitelezése önmagában is figyelmeztető, komoly visszatartó ereje van, amely nemcsak a fix portálok helyszínéhez köthető, hanem a rendszer általánosságban is képes pozitív hatást kifejteni a közlekedésbiztonságra – írta a rendőrség.

