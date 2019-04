Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a185300-35bf-433a-b65d-ffe44b335b39","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A diszkó gazdáját három fiatal halála után ítélték el.","shortLead":"A diszkó gazdáját három fiatal halála után ítélték el.","id":"20190404_WestBalkan_Strasbourg_elutasitotta_a_tulajdonos_beadvanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a185300-35bf-433a-b65d-ffe44b335b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59abb9fb-e275-4beb-990d-9700fd9fa7b5","keywords":null,"link":"/elet/20190404_WestBalkan_Strasbourg_elutasitotta_a_tulajdonos_beadvanyat","timestamp":"2019. április. 04. 12:28","title":"West-Balkán: Strasbourg elutasította a tulajdonos beadványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcf45e5-a493-4a79-91d9-34ddf8dda43d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Maga Ashton Kutcher fektetett be a Bitrise nevű magyar startupba. ","shortLead":"Maga Ashton Kutcher fektetett be a Bitrise nevű magyar startupba. ","id":"20190404_Vilaghiru_amerikai_szinesz_szallt_be_befektetokent_egy_magyar_cegbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfcf45e5-a493-4a79-91d9-34ddf8dda43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be43491d-921c-4420-b245-67472280b855","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Vilaghiru_amerikai_szinesz_szallt_be_befektetokent_egy_magyar_cegbe","timestamp":"2019. április. 04. 06:06","title":"Világhírű amerikai színész szállt be befektetőként egy magyar cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól Windsorban várják az első gyerekük születését.","shortLead":"Mostantól Windsorban várják az első gyerekük születését.","id":"20190405_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_elkoltozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bef555-9c56-46da-affd-78136c54150d","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_elkoltozott","timestamp":"2019. április. 05. 09:32","title":"Meghan Markle és Harry herceg elköltözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0072cc0-cc49-4fe6-9493-1efb1446a37a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék újból és újból anélkül vág neki a következő választásoknak, hogy az előzőnek a tanulságait levonta volna – így lehet a legrövidebben összefoglalni a csütörtökön megjelenő legújabb HVG \"Kétharmad listaáron\" című elemzését.","shortLead":"Az ellenzék újból és újból anélkül vág neki a következő választásoknak, hogy az előzőnek a tanulságait levonta volna –...","id":"20190403_ellenzeki_partok_fidesz_szavazatok_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0072cc0-cc49-4fe6-9493-1efb1446a37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fadf67a3-7eaf-4515-8e0a-f787a8f3f50b","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_ellenzeki_partok_fidesz_szavazatok_valasztas","timestamp":"2019. április. 03. 12:58","title":"\"Az ellenzék feladata, hogy nulláról építsen egy új, NER-en kívüli világot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3648a89b-12a6-41ec-a8cf-d8029856ecc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétéves kisfiú életveszélyes állapotban volt.","shortLead":"A kétéves kisfiú életveszélyes állapotban volt.","id":"20190404_Rendorok_tortek_be_az_oltasellenes_szulok_ajtajat_mert_lazas_volt_a_gyerek__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3648a89b-12a6-41ec-a8cf-d8029856ecc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c7ef5e-83e3-4aec-9bc1-68af9c0a74f8","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Rendorok_tortek_be_az_oltasellenes_szulok_ajtajat_mert_lazas_volt_a_gyerek__video","timestamp":"2019. április. 04. 15:33","title":"Rendőrök törték be az oltásellenes szülők ajtaját, mert lázas volt a gyerek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes jól van, néhány napig megfigyelés alatt tartják. ","shortLead":"Az énekes jól van, néhány napig megfigyelés alatt tartják. ","id":"20190405_Mick_Jagger_szivmutet_turne_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec38b41f-c123-46de-b916-bd90bb5d913d","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Mick_Jagger_szivmutet_turne_korhaz","timestamp":"2019. április. 05. 10:04","title":"Megműtötték Mick Jaggert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c851a94-4865-4f8b-b7da-351bf22f3d74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepte a Kreml szóvivőjét az ellenzékiséggel aligha vádolható állami statisztikai hivatal, a Roszstat azon adatsora, amely szerint a polgárok négyötödének komoly megélhetési gondjai vannak, egyharmaduknak pedig arra sincs pénze, hogy egy második pár cipőt vásároljon magának.","shortLead":"Meglepte a Kreml szóvivőjét az ellenzékiséggel aligha vádolható állami statisztikai hivatal, a Roszstat azon adatsora...","id":"20190405_A_Kremlben_nem_ertik_hogyan_nem_jut_az_oroszoknak_penzuk_cipore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c851a94-4865-4f8b-b7da-351bf22f3d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fc7022-c9a5-4608-b0e6-130be75e4796","keywords":null,"link":"/vilag/20190405_A_Kremlben_nem_ertik_hogyan_nem_jut_az_oroszoknak_penzuk_cipore","timestamp":"2019. április. 05. 11:58","title":"A Kremlben nem értik, hogyan nem jut az oroszoknak pénzük cipőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43cdef2-f2d9-48d0-8fb1-23a5c51ef924","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új-zélandi kormányfő pont ezt tette egy boltban, ahol az előtte álló nő otthon hagyta a pénztárcáját, és még két gyerek is sírt mellette.","shortLead":"Az új-zélandi kormányfő pont ezt tette egy boltban, ahol az előtte álló nő otthon hagyta a pénztárcáját, és még két...","id":"20190404_Nem_gyakran_fordul_elo_hogy_egy_miniszterelnok_kifizeti_egy_allampolgar_bevasarlasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d43cdef2-f2d9-48d0-8fb1-23a5c51ef924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256c7a78-eaf8-4939-add7-1df85ea91552","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Nem_gyakran_fordul_elo_hogy_egy_miniszterelnok_kifizeti_egy_allampolgar_bevasarlasat","timestamp":"2019. április. 04. 13:34","title":"Nem gyakran fordul elő, hogy egy miniszterelnök kifizeti egy állampolgár bevásárlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]