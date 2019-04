Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf442b79-f0e2-46d6-be19-37c4e4a2c0e4","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A körből senki nem akar kimaradni: a fekete az új fehér az interneten. A sötét felület egyre gyakoribb alkalmazása az eszköznek és a használójának is jót tehet.","shortLead":"A körből senki nem akar kimaradni: a fekete az új fehér az interneten. A sötét felület egyre gyakoribb alkalmazása...","id":"201914__elsotetulo_kepernyok__fekete_hatter__fenytelen_pontok__eljott_asotetseg_kora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf442b79-f0e2-46d6-be19-37c4e4a2c0e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d095168e-d50a-4001-9ea2-aedb40c05c1a","keywords":null,"link":"/tudomany/201914__elsotetulo_kepernyok__fekete_hatter__fenytelen_pontok__eljott_asotetseg_kora","timestamp":"2019. április. 06. 15:00","title":"Látta már? Jól jár vele: a fekete az új fehér az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","shortLead":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","id":"20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a7dc87-02c6-4a8d-a35a-44847ece1c7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","timestamp":"2019. április. 05. 12:33","title":"Ősi négylábú bálna maradványaira bukkantak Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Kedvező változások lépnek életbe a vasúti menetrendben vasárnaptól – közölte a MÁV-Start. A legjobban azok örülhetnek, akik a Balatonhoz készülnek.","shortLead":"Kedvező változások lépnek életbe a vasúti menetrendben vasárnaptól – közölte a MÁV-Start. A legjobban azok örülhetnek...","id":"20190406_mav_start_vasut_menetrend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7086c5c-9f9a-4328-bee8-57aeded24cfe","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190406_mav_start_vasut_menetrend","timestamp":"2019. április. 06. 15:59","title":"Változik vasárnap a vonatmenetrend, örülhet, aki a Balatonra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet kevesli a béremelési ajánlatot.","shortLead":"A szakszervezet kevesli a béremelési ajánlatot.","id":"20190405_Sztrajk_johet_a_Chinoinnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4c2454-2687-4cb2-bf86-178f64688ec6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Sztrajk_johet_a_Chinoinnal","timestamp":"2019. április. 05. 11:57","title":"Sztrájk jöhet a Chinoinnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A törvényszék elrendelte a férfi letartóztatását.","shortLead":"A törvényszék elrendelte a férfi letartóztatását.","id":"20190405_Lelocsolta_benzinnel_es_felgyujtotta_lakotarsat_mert_az_nem_vette_fol_neki_a_telefont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ed3be2-ed19-4d82-99de-884a6ceb969e","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Lelocsolta_benzinnel_es_felgyujtotta_lakotarsat_mert_az_nem_vette_fol_neki_a_telefont","timestamp":"2019. április. 05. 18:17","title":"Lelocsolta benzinnel és felgyújtotta lakótársát, mert az nem vette föl neki a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444fd781-1dc9-4165-ab52-0728bef15279","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Továbbra is a világ tíz legjobbja között szerepel a digitális írástudást igazoló magyarországi ECDL-képzés – közölte a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság.","shortLead":"Továbbra is a világ tíz legjobbja között szerepel a digitális írástudást igazoló magyarországi ECDL-képzés – közölte...","id":"20190405_ecdl_vizsga_kepzes_digitalis_irastudas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=444fd781-1dc9-4165-ab52-0728bef15279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295bed2e-028b-4a15-adc6-231cf62743b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_ecdl_vizsga_kepzes_digitalis_irastudas","timestamp":"2019. április. 05. 17:33","title":"A világ tíz legjobbja között van a magyarországi ECDL-képzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 78 éves nő a helyszínen meghalt. A gázolás Hiricsen történt.","shortLead":"A 78 éves nő a helyszínen meghalt. A gázolás Hiricsen történt.","id":"20190405_Busz_gazolt_halalra_egy_idos_not_Baranya_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61aab72-0caf-4117-bf70-20a44adbafe4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_Busz_gazolt_halalra_egy_idos_not_Baranya_megyeben","timestamp":"2019. április. 05. 16:25","title":"Busz gázolt halálra egy idős nőt Baranya megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a49ca07-ef5e-4236-8851-903ad16d74f1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Valamennyi piacon növekedni tudott.","shortLead":"Valamennyi piacon növekedni tudott.","id":"20190407_Nagy_az_orom_a_Volvonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a49ca07-ef5e-4236-8851-903ad16d74f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2c9cf8-8dbb-43c0-86dc-34c142071e8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Nagy_az_orom_a_Volvonal","timestamp":"2019. április. 07. 09:57","title":"Nagy az öröm a Volvónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]