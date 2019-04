Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1aa42ddf-ac80-4284-94c1-d5b0c37861ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök állítása szerint Trumpot nem ismerte a megválasztása előtt, az ezzel ellentétes állítások pedig \"lázálmok\". ","shortLead":"Az orosz elnök állítása szerint Trumpot nem ismerte a megválasztása előtt, az ezzel ellentétes állítások pedig...","id":"20190409_Putyin_Semmilyen_amerikai_valasztasba_nem_avatkoztunk_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aa42ddf-ac80-4284-94c1-d5b0c37861ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8c3e9b-6896-4d72-a943-002d4a020a56","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Putyin_Semmilyen_amerikai_valasztasba_nem_avatkoztunk_be","timestamp":"2019. április. 09. 19:54","title":"Putyin: Semmilyen amerikai választásba nem avatkoztunk be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A kibocsátói oldalon jó 37 százalékkal több visszaélést regisztráltak.","shortLead":"A kibocsátói oldalon jó 37 százalékkal több visszaélést regisztráltak.","id":"20190409_Vilaggazdasag_Egyre_tobb_a_bankkartyas_visszaeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf576e15-3107-4fa1-8d06-406ce3a10357","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Vilaggazdasag_Egyre_tobb_a_bankkartyas_visszaeles","timestamp":"2019. április. 09. 05:17","title":"Világgazdaság: Egyre több a bankkártyás visszaélés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Beatrix nemrég doktorált, de még ennél is magasabbra törhet.","shortLead":"Mészáros Beatrix nemrég doktorált, de még ennél is magasabbra törhet.","id":"20190409_Fontos_szerep_varhat_Meszaros_Lorinc_lanyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dd206e-9cfe-489f-998b-1df2c34c6089","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Fontos_szerep_varhat_Meszaros_Lorinc_lanyara","timestamp":"2019. április. 09. 08:54","title":"Fontos szerep várhat Mészáros Lőrinc lányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adab465d-a028-4ad7-b124-162f53026a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy-két eljárást egyszerűsítenek, megoldódik a kínai–magyar konzorcium körüli bonyodalom, és már kezdődhet is a tervezés és az engedélyezés – reméli a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Egy-két eljárást egyszerűsítenek, megoldódik a kínai–magyar konzorcium körüli bonyodalom, és már kezdődhet is...","id":"20190409_Varga_Mihaly_szerint_2023ra_meglehet_a_BudapestBelgrad_vasut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adab465d-a028-4ad7-b124-162f53026a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db320215-97aa-48ae-a52e-de18e635de64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Varga_Mihaly_szerint_2023ra_meglehet_a_BudapestBelgrad_vasut","timestamp":"2019. április. 09. 11:49","title":"Varga Mihály szerint 2023-ra meglehet a Budapest–Belgrád-vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556b8392-e01d-4d4c-8018-432213e54ae6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kerékpározás közben érte baleset Lionel Scalonit.","shortLead":"Kerékpározás közben érte baleset Lionel Scalonit.","id":"20190409_elutottek_az_argentin_szovetsegi_kapitanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=556b8392-e01d-4d4c-8018-432213e54ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5e7b61-2d0c-442e-b22c-c27fffc9085c","keywords":null,"link":"/sport/20190409_elutottek_az_argentin_szovetsegi_kapitanyt","timestamp":"2019. április. 09. 14:21","title":"Elütötték az argentin szövetségi kapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730cc403-5886-4af9-8c6b-729285180add","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A térbeli modellek készítésére alkalmas Shapr3D-re már korábban is felfigyelt az Apple, most pedig a cupertinói vállalat egyik filmjében is szerepet kapott. A programot magyarok fejlesztik. ","shortLead":"A térbeli modellek készítésére alkalmas Shapr3D-re már korábban is felfigyelt az Apple, most pedig a cupertinói...","id":"20190409_apple_kisfilm_shapr3d_magyar_startup","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=730cc403-5886-4af9-8c6b-729285180add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bccb220-34df-4a72-a1f2-85ca88a0aa9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_apple_kisfilm_shapr3d_magyar_startup","timestamp":"2019. április. 09. 14:03","title":"Csinált egy menő kis filmet az Apple, egy magyar startup terméke is benne van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874aef7d-6d2a-4167-8122-e215f7bbfeab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Szobrot állítanak Kocsis Sándornak, az Aranycsapat olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes csatárának Budapesten idén – jelentette be a fővárosi közgyűlés döntését Tarlós István.","shortLead":"Szobrot állítanak Kocsis Sándornak, az Aranycsapat olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes csatárának Budapesten...","id":"20190409_kocsis_sandor_foci_aranycsapat_szobor_tarlos_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=874aef7d-6d2a-4167-8122-e215f7bbfeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edacabeb-06c6-440e-8728-8bc597d2d857","keywords":null,"link":"/sport/20190409_kocsis_sandor_foci_aranycsapat_szobor_tarlos_istvan","timestamp":"2019. április. 09. 09:15","title":"Kocsis Sándor szobrot kap Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7ee8d-8a73-49f3-b043-fb736582665f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepődve tapasztalhatták az iOS-es Netflixet appot használók, hogy váratlanul eltűnt egy fontos funkció az alkalmazásból. A Netflix magyarázkodik, sokan viszont az Apple TV+ szolgáltatás megjelenésével magyarázzák a szokatlan lépést.","shortLead":"Meglepődve tapasztalhatták az iOS-es Netflixet appot használók, hogy váratlanul eltűnt egy fontos funkció...","id":"20190409_netflix_ios_app_airplay_tamogatas_megszuntetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7ee8d-8a73-49f3-b043-fb736582665f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d75361-db9b-4efc-943d-fcc7da1620d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_netflix_ios_app_airplay_tamogatas_megszuntetese","timestamp":"2019. április. 09. 15:03","title":"Ki jöhet ki jól ebből? Úgy tűnik, össze fog veszni a Netflix és az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]