Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93e0912e-8f6d-40e5-adac-99c66a7055bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat segített a tűzoltóknak, ezért hősként ünneplik.","shortLead":"Sokat segített a tűzoltóknak, ezért hősként ünneplik.","id":"20190416_Colossus_a_robot_is_reszt_vett_a_NotreDame_oltasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e0912e-8f6d-40e5-adac-99c66a7055bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbfd2d8-1761-4948-8c61-74049bd4403c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_Colossus_a_robot_is_reszt_vett_a_NotreDame_oltasaban","timestamp":"2019. április. 16. 16:53","title":"Colossus, a robot is sokat segített a Notre-Dame oltásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csapatban még nem nagyon vetették be az OpenAI botjait, azonban most erre is sor került, a mesterséges intelligencia pedig pont azt tette, amit vártak tőle: alázott. ","shortLead":"Csapatban még nem nagyon vetették be az OpenAI botjait, azonban most erre is sor került, a mesterséges intelligencia...","id":"20190415_elon_musk_open_ai_vilagbajnok_dota_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462aa342-3b4a-409e-bd33-3e7db1c5cf3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_elon_musk_open_ai_vilagbajnok_dota_2","timestamp":"2019. április. 15. 16:03","title":"Elon Musk robotjai játszi könnyedséggel bedarálták a világbajnok videojátékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606e94b2-5f3f-4b50-ab3e-689ef5537d97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem másfélszeresére nőtt egy év alatt az építőipari termelés.","shortLead":"Majdnem másfélszeresére nőtt egy év alatt az építőipari termelés.","id":"20190415_Soha_nem_nott_meg_ekkorat_a_magyar_epitoipar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606e94b2-5f3f-4b50-ab3e-689ef5537d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b330b2a-a1bc-4219-b738-baea9d53fcaf","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Soha_nem_nott_meg_ekkorat_a_magyar_epitoipar","timestamp":"2019. április. 15. 11:04","title":"Soha nem nőtt még ekkorát a magyar építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A megbízható minősítést megszerző adózók sok előnyt élveznek az adóeljárásoknál, míg a kockázatos adózói kategóriába soroltaknak hátrányokkal kell szembesülniük. ","shortLead":"A megbízható minősítést megszerző adózók sok előnyt élveznek az adóeljárásoknál, míg a kockázatos adózói kategóriába...","id":"20190415_Nagy_konnyitest_kap_a_NAVtol_aki_odafigyel_nehany_fontos_reszletre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786abdc0-636e-45c9-96df-25623f6ab5b2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190415_Nagy_konnyitest_kap_a_NAVtol_aki_odafigyel_nehany_fontos_reszletre","timestamp":"2019. április. 15. 13:13","title":"Nagy könnyítést kap a NAV-tól, aki odafigyel néhány fontos részletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47f0d57-86b1-4bbc-b9a3-c73b5facb8b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Míg szombaton hatalmas kormányellenes tüntetés volt Szerbiában, Aleksandr Vucsics elnök vasárnap Orbán Viktorral munkavacsorázott a vajdasági Palicsfürdőn.","shortLead":"Míg szombaton hatalmas kormányellenes tüntetés volt Szerbiában, Aleksandr Vucsics elnök vasárnap Orbán Viktorral...","id":"20190414_A_szerb_elnokkel_vacsorazott_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c47f0d57-86b1-4bbc-b9a3-c73b5facb8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5390db7f-e9de-4019-bd17-128f1446ea08","keywords":null,"link":"/vilag/20190414_A_szerb_elnokkel_vacsorazott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. április. 14. 21:01","title":"A szerb elnökkel vacsorázott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecf321f-269d-4332-8289-705a12045545","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint teljesen átszabnák Zuckerbergék a hírfolyam használatát, a le-fel görgetés helyett jöhet az oldalra pöccintés az alkalmazásban.","shortLead":"A jelek szerint teljesen átszabnák Zuckerbergék a hírfolyam használatát, a le-fel görgetés helyett jöhet az oldalra...","id":"20190416_facebook_hirfolyam_valtozas_facebook_tortenetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ecf321f-269d-4332-8289-705a12045545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d750f51f-ef52-4e09-abcf-859e5c15e8d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_facebook_hirfolyam_valtozas_facebook_tortenetek","timestamp":"2019. április. 16. 09:03","title":"Radikális változás jöhet a Facebook alkalmazásába, teljesen megváltozhat a hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"Gy.M.","category":"vilag","description":"Egy tragikus tűz kellett ahhoz, hogy a franciák, a hívők és a Párizsba látogató turisták számára is világossá váljon, mennyire rossz állapotban van a világ egyik legismertebb temploma, a párizsi Notre-Dame. Azt azonban egyelőre felbecsülni sem lehet, mennyi pénzt és időt emészt majd fel az újjáépítés.","shortLead":"Egy tragikus tűz kellett ahhoz, hogy a franciák, a hívők és a Párizsba látogató turisták számára is világossá váljon...","id":"20190416_notre_dame_tuz_katasztrofa_parizs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b76255e-536b-4204-9a83-650efe686db0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_notre_dame_tuz_katasztrofa_parizs","timestamp":"2019. április. 16. 01:35","title":"Megmenekült a Notre-Dame a teljes pusztulástól – de most jön a neheze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ac519e-5a04-4f9a-98f3-89bcce316250","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy faluba küldték el papnak az egyik magnyitogorszki ortodox atyát, akinek a feleséges súlyos bűnt követett el: a nagyböjt idején részt vett egy szépségversenyen, sőt még meg is nyerte azt.","shortLead":"Egy faluba küldték el papnak az egyik magnyitogorszki ortodox atyát, akinek a feleséges súlyos bűnt követett el...","id":"20190415_Szamuztek_az_orosz_papot_mert_szepsegversenyen_indult_a_felesege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ac519e-5a04-4f9a-98f3-89bcce316250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ec4f9-2a8d-47b4-a8ee-06122edd8c79","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Szamuztek_az_orosz_papot_mert_szepsegversenyen_indult_a_felesege","timestamp":"2019. április. 15. 16:23","title":"Száműzték az orosz papot, mert szépségversenyen indult a felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]