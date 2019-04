Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"296c93f3-63b6-4b9f-8479-e8ad93028e0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190419_A_betlehem_utan_itt_a_Szent_Sir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=296c93f3-63b6-4b9f-8479-e8ad93028e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f5bd46-025f-4246-9632-19f60d5d743d","keywords":null,"link":"/elet/20190419_A_betlehem_utan_itt_a_Szent_Sir","timestamp":"2019. április. 19. 15:05","title":"A betlehem után itt a Szent Sír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanú szerint megölte feleségét, majd öngyilkos lett egy forráskúti férfi szombaton - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.","shortLead":"A gyanú szerint megölte feleségét, majd öngyilkos lett egy forráskúti férfi szombaton - közölte a Csongrád Megyei...","id":"20190420_Csaladi_drama_Forraskuton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52249100-8814-4211-a3be-e72ded4772e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Csaladi_drama_Forraskuton","timestamp":"2019. április. 20. 16:21","title":"Családi dráma Forráskúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcca234-f7fc-45ce-b4b7-f3ecd97e290b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha van ünnep, amelyen a legádázabb gasztroreformerek is megadják magukat a hagyományoknak, akkor az a húsvét. Az asztalról elmaradhatatlan fogások egyáltalán nem bonyolultak, de összeszedtünk néhány tippet, hogy tökéletesek is lehessenek.","shortLead":"Ha van ünnep, amelyen a legádázabb gasztroreformerek is megadják magukat a hagyományoknak, akkor az a húsvét...","id":"20190419_Tokeletes_husvet__tippek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bcca234-f7fc-45ce-b4b7-f3ecd97e290b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1aac4c-e4c9-4167-bf08-b9938608e76c","keywords":null,"link":"/elet/20190419_Tokeletes_husvet__tippek","timestamp":"2019. április. 19. 15:00","title":"Valljuk be: a húsvét az evésről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1657baa-c457-4f4f-b844-29c2f1596114","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csúcsszerződés előtt a spanyol klub és a sportszergyártó. ","shortLead":"Csúcsszerződés előtt a spanyol klub és a sportszergyártó. ","id":"20190420_Euromilliardos_Adidasszerzodes_a_Realnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1657baa-c457-4f4f-b844-29c2f1596114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442c48d9-4400-45fb-99d1-4d76e304984f","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Euromilliardos_Adidasszerzodes_a_Realnak","timestamp":"2019. április. 20. 13:40","title":"Eurómilliárdos Adidas-szerződés a Reálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Horst Seehofer német belügyminiszter szerint ugyan Orbán Viktor túlzásba vitte az EU-ellenes kampányát, ám ennek ellenére nem kérdőjelezhető meg a magyar miniszterelnök demokratasága. A Neue Zürcher Zeitungnak adott nyilatkozatában úgy vélekedett, Orbán keresztény meggyőződésből harcolt a kommunizmus ellen.","shortLead":"Horst Seehofer német belügyminiszter szerint ugyan Orbán Viktor túlzásba vitte az EU-ellenes kampányát, ám ennek...","id":"20190420_A_nemet_belugyminiszter_nem_kerdojelezi_meg_Orban_demokratasagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e4d8db-3246-4d3d-a398-a8c08d63c107","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_A_nemet_belugyminiszter_nem_kerdojelezi_meg_Orban_demokratasagat","timestamp":"2019. április. 20. 17:59","title":"A német belügyminiszter nem kérdőjelezi meg Orbán demokrataságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149b5afd-869b-4065-84ea-e46f5a640f5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi külcsínű olasz sportkocsi motorja több mint 700 lóerős, a végsebessége pedig meghaladja a 380 km/h-t. ","shortLead":"Az egyedi külcsínű olasz sportkocsi motorja több mint 700 lóerős, a végsebessége pedig meghaladja a 380 km/h-t. ","id":"20190421_651_millio_forint_a_legdragabb_itthon_kinalt_hasznalt_auto_pagani_huayra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=149b5afd-869b-4065-84ea-e46f5a640f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeb827a-2053-463f-ae62-20be7e245b73","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_651_millio_forint_a_legdragabb_itthon_kinalt_hasznalt_auto_pagani_huayra","timestamp":"2019. április. 21. 06:41","title":"651 millió forint a legdrágább itthon kínált használt autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez volt idén a legtöbb halálos áldozattal járó támadás az országban. ","shortLead":"Ez volt idén a legtöbb halálos áldozattal járó támadás az országban. ","id":"20190420_Tizenharom_embert_gyilkoltak_meg_egy_leszamolasban_Mexikoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d999236-c0db-4b6a-ace7-52ba75bf599b","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Tizenharom_embert_gyilkoltak_meg_egy_leszamolasban_Mexikoban","timestamp":"2019. április. 20. 09:15","title":"Tizenhárom embert gyilkoltak meg egy leszámolásban Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d4084f-10fa-40e2-a796-d5bf029b0279","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább száz ember vesztette életét és háromszáz sebesült meg Sri Lankán, ahol egy összehangolt merényletsorozatban hat helyen történt robbantás.","shortLead":"Legalább száz ember vesztette életét és háromszáz sebesült meg Sri Lankán, ahol egy összehangolt merényletsorozatban...","id":"20190421_Sri_Lanka__osszehangolt_husveti_merenyletsorozat__otven_halott_300_sebesult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32d4084f-10fa-40e2-a796-d5bf029b0279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37cf94c-f334-4262-a13a-d19b4a5dab00","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Sri_Lanka__osszehangolt_husveti_merenyletsorozat__otven_halott_300_sebesult","timestamp":"2019. április. 21. 07:57","title":"Sri Lanka – összehangolt húsvéti merényletsorozat – 129 halott 300 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]