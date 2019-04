Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Bár a munkáltatók többsége idén is megtartotta az előző évben kínált cafeteria-elemeket, az adóelőnye miatt kiemelt helyzetbe került a SZÉP-kártya, illetve a pénzkifizetés teszi ki a teljes cafeteria-juttatások 94 százalékát - derül ki a BDO Magyarország legfrissebb összegzéséből.","shortLead":"Bár a munkáltatók többsége idén is megtartotta az előző évben kínált cafeteria-elemeket, az adóelőnye miatt kiemelt...","id":"20190421_A_magyar_munkavallalo_azt_a_penzt_szereti_amit_azonnal_elkollthet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3484b45-fe87-4e37-9a9b-6310aaf0ab72","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_A_magyar_munkavallalo_azt_a_penzt_szereti_amit_azonnal_elkollthet","timestamp":"2019. április. 21. 09:39","title":"A magyar munkavállaló azt a pénzt szereti, amit azonnal elkölthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a lángok oltását.","shortLead":"A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a lángok oltását.","id":"20190419_Tuz_utott_ki_a_Campona_kornyeken__papirbalak_kaptak_langra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1fd637-9117-4302-8d62-e738ea6e2186","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Tuz_utott_ki_a_Campona_kornyeken__papirbalak_kaptak_langra","timestamp":"2019. április. 19. 15:34","title":"Tűz ütött ki a Campona környékén - papírbálák gyulladtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap rendezik az ukrajnai elnökválasztás második fordulóját, az előrejelzések pedig azt mutatják, hogy a politikán kívülről érkezett komikus, Volodimir Zelenszkij sima győzelmet arat Petro Porosenko hivatalban lévő elnök ellen. A választási kampány csúcspontján egy lengyel parlamenti képviselő azzal vádolta meg Orbán Viktort, hogy a magyar miniszterelnök fel akarta osztani Ukrajnát.","shortLead":"Vasárnap rendezik az ukrajnai elnökválasztás második fordulóját, az előrejelzések pedig azt mutatják, hogy a politikán...","id":"20190420_Megalazo_veresegbe_futhat_bele_Porosenko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb49881-6dfd-459d-b3e4-33c17e97f2cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Megalazo_veresegbe_futhat_bele_Porosenko","timestamp":"2019. április. 20. 17:00","title":"Inkább egy komikus: megalázó vereséggel csaphatják el elnöküket az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f75263-0a84-4cc1-948c-acb5d7f1f4b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fuvolázás kemény fizikai munka, és nemcsak a lélekre, a testre is hat.","shortLead":"A fuvolázás kemény fizikai munka, és nemcsak a lélekre, a testre is hat.","id":"20190421_Horgas_Eszter_Harminc_szazalekkal_nagyobb_a_tudom_mint_az_atlagembernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64f75263-0a84-4cc1-948c-acb5d7f1f4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75531143-4e2b-4b04-916e-e92ca0702f81","keywords":null,"link":"/kultura/20190421_Horgas_Eszter_Harminc_szazalekkal_nagyobb_a_tudom_mint_az_atlagembernek","timestamp":"2019. április. 21. 11:00","title":"Horgas Eszter: Harminc százalékkal nagyobb a tüdőm, mint az átlagembernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az április 12-én kénsavval Érsekújvárott kutyasétáltatás közben arcon öntött nőt a volt barátja ölte meg. A férfi gyilkossági ügy miatt már ült börtönben. ","shortLead":"Az április 12-én kénsavval Érsekújvárott kutyasétáltatás közben arcon öntött nőt a volt barátja ölte meg. A férfi...","id":"20190419_Egy_maffiaugy_miatt_korabban_mar_ult_bortonben_az_ersekujvari_savas_tamado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77076dbd-a8ad-4aef-abd9-06fe5343f54c","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Egy_maffiaugy_miatt_korabban_mar_ult_bortonben_az_ersekujvari_savas_tamado","timestamp":"2019. április. 19. 19:39","title":"Egy maffiaügy miatt korábban már ült börtönben az érsekújvári savas támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93998aad-a029-4597-8407-e808d0a2cfcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Michael hurrikánt utólag 4-es erősségről, 5-ös erősségűre minősítették fel. ","shortLead":"A Michael hurrikánt utólag 4-es erősségről, 5-ös erősségűre minősítették fel. ","id":"20190419_Az_elmult_26_ev_legerosebb_hurrikanja_soport_vegig_tavaly_Floridan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93998aad-a029-4597-8407-e808d0a2cfcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d860d024-ee95-4032-8a5d-4b01051f7a72","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Az_elmult_26_ev_legerosebb_hurrikanja_soport_vegig_tavaly_Floridan","timestamp":"2019. április. 19. 22:15","title":"Az elmúlt 26 év legerősebb hurrikánja söpört végig tavaly Floridán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy-egy bankszámla vezetéséért tavaly 9742 forintot kértek a bankok, 7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ebben az összegben nincsenek benne a tranzakciókért felszámított díjak. ","shortLead":"Egy-egy bankszámla vezetéséért tavaly 9742 forintot kértek a bankok, 7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban...","id":"20190421_Itt_a_szam_ennyi_penzt_szedtek_be_tolunk_a_bankok_azert_mert_vezetik_a_szamlainkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeb7493-da43-4e97-b5d3-54583ae7f5b0","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Itt_a_szam_ennyi_penzt_szedtek_be_tolunk_a_bankok_azert_mert_vezetik_a_szamlainkat","timestamp":"2019. április. 21. 08:18","title":"Itt a szám: ennyi pénzt szedtek be tőlünk a bankok azért, mert vezetik a számláinkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e4022c-d45f-4faf-8c6c-e1cab01c4937","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vihar az ország déli részén pusztít.","shortLead":"A vihar az ország déli részén pusztít.","id":"20190420_Emberek_haltak_meg_a_szelviharban_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72e4022c-d45f-4faf-8c6c-e1cab01c4937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630e73ec-569d-4d14-8985-864da929ad33","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Emberek_haltak_meg_a_szelviharban_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. április. 20. 08:01","title":"Emberek haltak meg a szélviharban az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]