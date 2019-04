Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyelvünk nemcsak ízeket érzékel, hanem szagokat is – derítették ki amerikai kutatók, akik úgy vélik, hogy felfedezésük révén csökkenteni lehetne a cukorbevitelt és fel lehetne venni a harcot az elhízással, ha édes szagokkal gazdagítanák az ételeket.","shortLead":"Nyelvünk nemcsak ízeket érzékel, hanem szagokat is – derítették ki amerikai kutatók, akik úgy vélik, hogy felfedezésük...","id":"20190428_nyelv_szaglas_cukorbevitel_elhizas_edes_szagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47938a9-4ac5-48db-a4d1-7023c1324d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_nyelv_szaglas_cukorbevitel_elhizas_edes_szagok","timestamp":"2019. április. 28. 15:03","title":"Ez sok mindent megváltoztathat: kiderült, hogy a nyelvünk is érzékel szagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy Note10 Prót hatalmas kijelzővel láthatja el a Samsung, ehhez pedig nagy akkumulátor is dukál.","shortLead":"A Galaxy Note10 Prót hatalmas kijelzővel láthatja el a Samsung, ehhez pedig nagy akkumulátor is dukál.","id":"20190429_samsung_galaxy_note10_akkumulator_merete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ecb347-03e5-4d09-b93d-b09d25bc53f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_samsung_galaxy_note10_akkumulator_merete","timestamp":"2019. április. 29. 08:33","title":"Kiderült: ekkora akkumulátor kerülhet a Galaxy Note10 csúcsváltozatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kedden és szerdán talán jobb lesz elkerülni a Belvárost autóval.","shortLead":"Kedden és szerdán talán jobb lesz elkerülni a Belvárost autóval.","id":"20190429_Mar_most_jobb_ha_ranez_erre_terkepre_a_szerdai_Nagy_Futam_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f1d127-2da9-4c1e-8323-0224575c8bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_Mar_most_jobb_ha_ranez_erre_terkepre_a_szerdai_Nagy_Futam_miatt","timestamp":"2019. április. 29. 09:55","title":"Már most jobb, ha ránéz erre a térképre a szerdai Nagy Futam miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google elérhetővé tette a Chrome böngésző androidos eszközökre szánt legújabb, 74.0.3729.112-es verzióját, amiben már beállíthatjuk, hogy sötét módban akarjuk-e használni az appot.","shortLead":"A Google elérhetővé tette a Chrome böngésző androidos eszközökre szánt legújabb, 74.0.3729.112-es verzióját, amiben már...","id":"20190429_android_google_chrome_bongeszo_sotet_mod_bekapcsolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f57f64-ef04-49c8-8cf3-0b7a71cc55cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_android_google_chrome_bongeszo_sotet_mod_bekapcsolasa","timestamp":"2019. április. 29. 09:03","title":"Androidos? Megjött a Chrome új funkciója, ami sokat spórolhat az akkumulátoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32635b06-b986-4b10-b801-2a8624b2c720","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Törökországban játszó Josef Sural csapattársaival egy kisbusszal indult haza egy meccs után, de balesetet szenvedtek. ","shortLead":"A Törökországban játszó Josef Sural csapattársaival egy kisbusszal indult haza egy meccs után, de balesetet szenvedtek. ","id":"20190429_Buszbalesetben_meghalt_egy_cseh_valogatott_focista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32635b06-b986-4b10-b801-2a8624b2c720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b8de32-93e8-46b7-be91-08b2ec20afeb","keywords":null,"link":"/sport/20190429_Buszbalesetben_meghalt_egy_cseh_valogatott_focista","timestamp":"2019. április. 29. 08:44","title":"Buszbalesetben meghalt egy cseh válogatott focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Vadonatúj szemléletű tanulmány jelent meg a minap a The Lancet Psychiatry online felületén. A személyiségünktől is függ, melyik alvászavar-típusban szenvedünk, ami meghatározhatja azt is, hogyan gyógyulunk ki belőle. Kik hajlamosak a krónikus alvászavarokra? Kik kevésbé?","shortLead":"Vadonatúj szemléletű tanulmány jelent meg a minap a The Lancet Psychiatry online felületén. A személyiségünktől is...","id":"20190429_Alvaszavar_es_szemelyisegtipusok__On_melyikbe_tartozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43f068a-1093-4d89-85b0-539ee6c1affe","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Alvaszavar_es_szemelyisegtipusok__On_melyikbe_tartozik","timestamp":"2019. április. 29. 09:16","title":"Alvászavar és személyiségtípusok – Ön melyikbe tartozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új mérési módszerrel precízen megmérték a gleccserjég korát. A kvantumfizikából származó megközelítéssel végeztek méréseket osztrák és német kutatók, akik Európa klímájának történelméről akarnak így új információkat szerezni. ","shortLead":"Új mérési módszerrel precízen megmérték a gleccserjég korát. A kvantumfizikából származó megközelítéssel végeztek...","id":"20190428_gleccserjeg_kormeghatarozas_klima_atomcsapda_argon_39_izotop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da63624e-cd35-40c3-993d-ecf8daf0acd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_gleccserjeg_kormeghatarozas_klima_atomcsapda_argon_39_izotop","timestamp":"2019. április. 28. 10:03","title":"Atomcsapdába ejtettek izotópokat, hogy 1000 évre nézzenek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c576c7-477c-4029-a4a2-719c669d37af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes valaha készült legnagyobb SUV modellje így mutat alapáras, pontosabban jelentősen alapár alatti kivitelben. ","shortLead":"A Mercedes valaha készült legnagyobb SUV modellje így mutat alapáras, pontosabban jelentősen alapár alatti kivitelben. ","id":"20190429_magyar_virtus_7_uleses_luxus_divatterepjaro_fapados_kivitelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23c576c7-477c-4029-a4a2-719c669d37af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0203f8-5956-4848-95fc-8e1998a5143d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_magyar_virtus_7_uleses_luxus_divatterepjaro_fapados_kivitelben","timestamp":"2019. április. 29. 11:21","title":"Magyar virtus: 7 üléses luxus-divatterepjáró fapados kivitelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]