[{"available":true,"c_guid":"6c93f849-334a-40b7-8d25-fe3dc8c5497d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs aukciós idény szenzáció nélkül, ezúttal a Virág Judit Galéria tavaszi aukciója rukkolt elő egy 107 év lappangás után előkerült kubista képpel, Dénes Valéria Bruges-t, a belga kisvárost ábrázoló monumentális festményével.","shortLead":"Nincs aukciós idény szenzáció nélkül, ezúttal a Virág Judit Galéria tavaszi aukciója rukkolt elő egy 107 év lappangás...","id":"20190430_Tobb_mint_szaz_ev_utan_kerult_elo_egy_remekmu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c93f849-334a-40b7-8d25-fe3dc8c5497d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69ca8ac-3d14-4ac4-83fb-dc953181f113","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Tobb_mint_szaz_ev_utan_kerult_elo_egy_remekmu","timestamp":"2019. április. 30. 11:49","title":"Több mint száz év után került elő egy remekmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Netflix még nem reagált a hírekre. ","shortLead":"A Netflix még nem reagált a hírekre. ","id":"20190430_Tinedzser_ongyilkossag_tanulmany_Netflix_13_Reasons_Why_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e73606-f96d-4f00-8ae8-21dd5eebd055","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Tinedzser_ongyilkossag_tanulmany_Netflix_13_Reasons_Why_sorozat","timestamp":"2019. április. 30. 16:16","title":"Összefüggést talált egy tanulmány a tinédzser-öngyilkosságok száma és egy Netflix-sorozat között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint éppen a világszervezet bátorítja a terrorizmust, hiszen felcsapott a terroristák védőügyvédjének. ","shortLead":"Szijjártó Péter szerint éppen a világszervezet bátorítja a terrorizmust, hiszen felcsapott a terroristák...","id":"20190430_Vizsgalatot_kezdemenyez_az_ENSZ_Ahmed_H_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150ece4d-746b-4330-aacd-80573d0f20ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Vizsgalatot_kezdemenyez_az_ENSZ_Ahmed_H_ugyeben","timestamp":"2019. április. 30. 19:23","title":"Vizsgálatot kezdeményez az ENSZ Ahmed H. ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új-zélandi rendőrség őrizetbe vett egy férfit Christchurchben, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy gyanús tárgyat találtak egy üres telken. Christchurchben márciusban egy szélsőjobboldali merénylő ötven muszlimot gyilkolt meg két helyi iszlám központban.","shortLead":"Az új-zélandi rendőrség őrizetbe vett egy férfit Christchurchben, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy gyanús...","id":"20190430_Bombariado_es_letartoztatas_Christchurcben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1182fc-9f92-4487-b3e6-74b4c7efe01b","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Bombariado_es_letartoztatas_Christchurcben","timestamp":"2019. április. 30. 12:15","title":"Bombariadó és letartóztatás Christchurchben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25083f39-e811-497a-9c53-3ed6aa8f60e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban soha nem látott mértékben dübörög a világ idegenforgalma, miközben az is egyre világosabbá válik, hogy a turizmust kordában kell tartani a környezetkímélés és a fenntartható fejlődés jegyében. Erre ma már sok helyen látunk példákat, és bár egy részük inkább tüneti kezelésnek tűnik, azért jó az irány. Szóval van mit követni.","shortLead":"Korábban soha nem látott mértékben dübörög a világ idegenforgalma, miközben az is egyre világosabbá válik...","id":"20190501_Ilyen_egy_kornyezettudatos_nyaralas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25083f39-e811-497a-9c53-3ed6aa8f60e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fbbe8d-bc29-443f-b925-5e21434c2e39","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Ilyen_egy_kornyezettudatos_nyaralas","timestamp":"2019. május. 01. 10:30","title":"Változtatnunk kell a nyaralási szokásainkon, hogy 50 év múlva is legyen még hova elutaznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akár 750 euróra is büntethetik a zaklatókat.","shortLead":"Akár 750 euróra is büntethetik a zaklatókat.","id":"20190430_Szazakat_buntettek_meg_miota_helyszini_birsag_jar_a_zaklatasert_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1b1e22-3ef2-4d65-b795-6a6643a79b64","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Szazakat_buntettek_meg_miota_helyszini_birsag_jar_a_zaklatasert_Franciaorszagban","timestamp":"2019. április. 30. 12:22","title":"Százakat büntettek meg, mióta helyszíni bírság jár a zaklatásért Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autójában és a vérében is volt kábítószer. ","shortLead":"Az autójában és a vérében is volt kábítószer. ","id":"20190502_Megijedt_a_rendoroktol_egy_gyar_tetejen_probalt_elbujni_egy_ferfi_Gyorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f0bc06-b8f6-48fc-b9b8-0ea890ac31ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Megijedt_a_rendoroktol_egy_gyar_tetejen_probalt_elbujni_egy_ferfi_Gyorben","timestamp":"2019. május. 02. 07:53","title":"Megijedt a rendőröktől, egy gyár tetején próbált elbújni egy férfi Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8faafee-deb3-4540-954b-def80fecf5c0","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha a piacon farkastörvények uralkodnak, feljogosít-e ez minket arra, hogy a csúcsra vezető úton keresztbe tegyünk a kollégáinknak? Milyen választ adnának erre a dilemmára neves filozófusok? - játszik el a kérdéssel a Mit tenne Nietzsche? című könyv szerzője.","shortLead":"Ha a piacon farkastörvények uralkodnak, feljogosít-e ez minket arra, hogy a csúcsra vezető úton keresztbe tegyünk...","id":"20190430_Arthatoke_masoknak_a_varva_vart_eloleptetes_erdekeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8faafee-deb3-4540-954b-def80fecf5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435af092-3c9d-46b3-b2ff-2262a6bd24df","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190430_Arthatoke_masoknak_a_varva_vart_eloleptetes_erdekeben","timestamp":"2019. április. 30. 13:15","title":"Árthatok-e másoknak a várva várt előléptetés érdekében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]