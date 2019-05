Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa1ac7bd-d574-43d4-bfdd-b32eb0ec56e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A neten is aláírható már a bevándorlást megállító Orbán Viktor hét pontja, amely megállítja a bevándorlást. Amelyet a kormány már megállított.\r

\r

","shortLead":"A neten is aláírható már a bevándorlást megállító Orbán Viktor hét pontja, amely megállítja a bevándorlást. Amelyet...","id":"20190503_Virtualisan_is_alairhato_Orban_het_pontja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa1ac7bd-d574-43d4-bfdd-b32eb0ec56e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f39668-9b5f-4602-86e4-f7773f6c028c","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Virtualisan_is_alairhato_Orban_het_pontja","timestamp":"2019. május. 03. 15:44","title":"Virtuálisan is aláírható Orbán hét pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Karbantartás lesz.","shortLead":"Karbantartás lesz.","id":"20190502_Hetvegen_nem_lehet_majd_autopalyamatricat_venni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e877e757-2187-4270-bf93-0262e5711859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_Hetvegen_nem_lehet_majd_autopalyamatricat_venni","timestamp":"2019. május. 02. 16:16","title":"Hétvégén nem lehet majd autópálya-matricát venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447dd616-f9e9-40e4-bc91-b132aa9e8440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatar, viharos széllökés, eső, rengeteg felhő – így alakul a következő napok időjárása. ","shortLead":"Zivatar, viharos széllökés, eső, rengeteg felhő – így alakul a következő napok időjárása. ","id":"20190503_Csunya_hidegfront_rontja_el_a_hetveget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447dd616-f9e9-40e4-bc91-b132aa9e8440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680e0608-7082-4e1d-b704-b2bf7724ead8","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Csunya_hidegfront_rontja_el_a_hetveget","timestamp":"2019. május. 03. 07:02","title":"Csúnya hidegfront rontja el a hétvégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6542753f-6a35-463b-94c8-764d896eb6c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Drasztikusan csökkenhet a Föld biológiai sokfélesége, ami ugyanolyan fenyegetést jelent az emberiségre nézve, mint a globális felmelegedés – figyelmeztetett a bonni Biodiverzitási és Ökoszisztéma-szolgáltatási Kormányközi Tudományos Testület (IPBES) elnöke, a szervezet Párizsban megrendezett hetedik plenáris ülésén.","shortLead":"Drasztikusan csökkenhet a Föld biológiai sokfélesége, ami ugyanolyan fenyegetést jelent az emberiségre nézve, mint...","id":"20190502_globalis_fajpusztulas_biodiverzitas_csokkenese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6542753f-6a35-463b-94c8-764d896eb6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c81c0f-c871-4173-b1fa-8dbda403d083","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_globalis_fajpusztulas_biodiverzitas_csokkenese","timestamp":"2019. május. 02. 11:03","title":"Lenne itt valami, ami ugyanolyan pusztító, mint a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6b335e-c766-40f9-a008-ce019915a256","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy vadkacsa kelt ki a tojásokból egy újlipótvárosi lakás erkélyén, a virágládákban. ","shortLead":"Tizenegy vadkacsa kelt ki a tojásokból egy újlipótvárosi lakás erkélyén, a virágládákban. ","id":"20190503_Otodik_emeleti_erkelyen_rakta_le_tojasait_egy_vadkacsa_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f6b335e-c766-40f9-a008-ce019915a256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced77e45-7766-470b-83d1-792b989da753","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Otodik_emeleti_erkelyen_rakta_le_tojasait_egy_vadkacsa_Budapesten","timestamp":"2019. május. 03. 11:44","title":"Ötödik emeleti erkélyen rakta le tojásait egy vadkacsa Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3e0bd5-10b5-4b13-9c6e-f3d02fd64594","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 14-én mutatja be a OnePlus az idei évre szánt csúcsmobiljait, de a specifikáció már most kiszivárgott a netre.","shortLead":"Május 14-én mutatja be a OnePlus az idei évre szánt csúcsmobiljait, de a specifikáció már most kiszivárgott a netre.","id":"20190502_oneplus_7_oneplus_7_pro_specifikacio_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd3e0bd5-10b5-4b13-9c6e-f3d02fd64594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26226644-dfa3-4bff-824e-6744963c5a4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_oneplus_7_oneplus_7_pro_specifikacio_okostelefon","timestamp":"2019. május. 02. 08:33","title":"10 GB RAM-mal és tripla kamerával érkezhet a OnePlus új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy török állampolgár is meghalt másfél hónappal a lövöldözés után.","shortLead":"Egy török állampolgár is meghalt másfél hónappal a lövöldözés után.","id":"20190502_Tovabb_nott_a_christchurchi_merenylet_aldozatainak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b960d2-d10c-4df5-8dfc-a2de907ec797","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Tovabb_nott_a_christchurchi_merenylet_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. május. 02. 19:05","title":"Tovább nőtt a christchurchi merénylet áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135cded7-4c4c-41f8-9753-3998038917ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szokatlan árukapcsolásként óriási mennyiségű hamis parfümöt és hamisított márkajelzésű hangfalat foglaltak le.","shortLead":"Szokatlan árukapcsolásként óriási mennyiségű hamis parfümöt és hamisított márkajelzésű hangfalat foglaltak le.","id":"20190503_Gyanusan_viselkedo_ferfit_lattak_a_NAVosok_180_millios_fogas_lett_a_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=135cded7-4c4c-41f8-9753-3998038917ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adb7df9-6e3f-4ac3-8310-96c02e70342a","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Gyanusan_viselkedo_ferfit_lattak_a_NAVosok_180_millios_fogas_lett_a_vege","timestamp":"2019. május. 03. 10:24","title":"Gyanúsan viselkedő férfit láttak a NAV-osok, 180 milliós fogás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]