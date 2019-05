Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e87fdca-ac95-4b7a-a9c5-24f9e0e6aa79","c_author":"ELMŰ - ÉMÁSZ","category":"brandcontent","description":"A JABIL Circuit Hungary Kft. főként a technológia élvonalába tartozó vállalatoknak gyárt különböző elektronikai termékeket Tiszaújvárosban. Fő megrendelői az autóipar beszállítói, az egészségipari, távközlési és híradástechnikai cégek. Meglátogattuk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyárat, hogy megtudjuk, milyen technológiákkal lehet zöldíteni és olcsóbbá tenni az üzemeltetést.","shortLead":"A JABIL Circuit Hungary Kft. főként a technológia élvonalába tartozó vállalatoknak gyárt különböző elektronikai...","id":"20190412_Van_olyan_erteku_energiakoltseg_ami_nem_engedi_meg_a_kozepszeruseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e87fdca-ac95-4b7a-a9c5-24f9e0e6aa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149dc465-cd09-44c2-a7e3-467da3ae393a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190412_Van_olyan_erteku_energiakoltseg_ami_nem_engedi_meg_a_kozepszeruseget","timestamp":"2019. május. 06. 07:30","title":"Van olyan értékű energiaköltség, ami nem engedi meg a középszerűséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között, mert a két állomás között vasárnap délelőtt leszakadt a felsővezeték - közölte a Mávinfom.","shortLead":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között, mert a két állomás között vasárnap délelőtt leszakadt...","id":"20190505_Nem_jarnak_a_vonatok_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463f1caf-bfd4-44e1-86ed-dc5e5e8d2b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Nem_jarnak_a_vonatok_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","timestamp":"2019. május. 05. 11:10","title":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a771e951-ce15-46f5-8e70-9f2991d394a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután felröppent, hogy a hercegi pár elköltözhet az Egyesült Királyságból, Meghan Markle bátyja is nyilatkozott egyet.","shortLead":"Miután felröppent, hogy a hercegi pár elköltözhet az Egyesült Királyságból, Meghan Markle bátyja is nyilatkozott egyet.","id":"20190506_Ha_Meghan_Markle_koltozik_arrol_a_batyjanak_is_van_velemenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a771e951-ce15-46f5-8e70-9f2991d394a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de9ab1b-885f-4a58-939f-b8fd78c2aba9","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Ha_Meghan_Markle_koltozik_arrol_a_batyjanak_is_van_velemenye","timestamp":"2019. május. 06. 10:08","title":"Ha Meghan Markle költözik, arról a bátyjának is van véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg pénzt költ el az Apple havonta a konkurensének mondható Amazon felhőszolgáltatására. A cél, hogy elégedettek legyenek a felhasználók.","shortLead":"Rengeteg pénzt költ el az Apple havonta a konkurensének mondható Amazon felhőszolgáltatására. A cél, hogy elégedettek...","id":"20190505_apple_amazon_aws_felhoszolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf55f81-ef75-4729-b8bb-1aeeab9b6f50","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_apple_amazon_aws_felhoszolgaltatas","timestamp":"2019. május. 05. 10:03","title":"Ezért fizet 8 500 000 000 forintnyit havonta az Apple az Amazonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd614cb-808a-4599-b527-9b119e4c3777","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiatalabb romániai boszorkányok buzdításának engedve már idősebb társaik is a neten jósolnak, illetve rontanak, s ezzel komoly bevételre tesznek szert. A boszorkányok EU-pártiak, már az EP-választásra készülve mormolják a román kormánypártot megbénító varázsigéket.","shortLead":"A fiatalabb romániai boszorkányok buzdításának engedve már idősebb társaik is a neten jósolnak, illetve rontanak, s...","id":"20190505_A_netre_koltoznek_az_EUparti_roman_boszorkanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cd614cb-808a-4599-b527-9b119e4c3777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafcb086-371a-4afe-a317-5d46d98d1091","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_A_netre_koltoznek_az_EUparti_roman_boszorkanyok","timestamp":"2019. május. 05. 14:44","title":"A netre költöznek az EU-párti román boszorkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Persze minden szabályosan történt, amúgy is invazív fajokról volt szó, és úgyis megsérült volna a gyökerük. ","shortLead":"Persze minden szabályosan történt, amúgy is invazív fajokról volt szó, és úgyis megsérült volna a gyökerük. ","id":"20190506_Magyarazza_a_IX_kerulet_hogy_miert_vagtak_ki_egeszseges_fakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2410306e-a0f0-43c2-9e3e-8ac21f11ef30","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Magyarazza_a_IX_kerulet_hogy_miert_vagtak_ki_egeszseges_fakat","timestamp":"2019. május. 06. 20:08","title":"Magyarázza a IX. kerület, hogy miért vágtak ki egészséges fákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Családi kedvezmények nélkül 230 000 Ft, míg kedvezményekkel 237 300 Ft a nettó átlagkereset most Magyarországon, míg az átlagos nyugdíj 134 900 Ft volt az év elején. Megnéztük, ezek hitelfelvétel esetén milyen havi törlesztőre elegendőek.","shortLead":"Családi kedvezmények nélkül 230 000 Ft, míg kedvezményekkel 237 300 Ft a nettó átlagkereset most Magyarországon, míg...","id":"20190507_Mielott_lyukra_fitna_a_banknal_Mekkora_havi_torlesztot_bir_el_egy_atlagfizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22562e21-6420-49f2-a1c8-c566d66bc2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Mielott_lyukra_fitna_a_banknal_Mekkora_havi_torlesztot_bir_el_egy_atlagfizetes","timestamp":"2019. május. 07. 06:50","title":"Mielőtt lyukra futna a banknál: Mekkora havi törlesztőt bír el egy átlagfizetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszer keletkezését is segíthet megismerni az a meteoritdarab, amit az antarktiszi jégnél találtak a tudósok.","shortLead":"A Naprendszer keletkezését is segíthet megismerni az a meteoritdarab, amit az antarktiszi jégnél találtak a tudósok.","id":"20190506_antarktisz_meteor_csillagpor_lap_149","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432b4b9a-4b46-414f-8ab1-5f2b629521dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_antarktisz_meteor_csillagpor_lap_149","timestamp":"2019. május. 06. 13:03","title":"Egészen váratlan dolgot találtak az Antarktiszon a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]