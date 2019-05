Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201919_sir_david_attenborough_vesztjoslo_termeszetfilmes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc10f85d-6c2e-493d-918e-6ffe20900652","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.19/201919_sir_david_attenborough_vesztjoslo_termeszetfilmes","timestamp":"2019. május. 08. 00:00","title":"Sir David Attenborough: vészt jósló természetfilmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Korai utasfelvételi pultot nyit a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a légitársaság és a repteret üzemeltető Budapest Airport, ahol az utasok már indulás előtt három órával bejelentkezhetnek járatukra.","shortLead":"Korai utasfelvételi pultot nyit a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a légitársaság és a repteret üzemeltető...","id":"20190507_wizz_air_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasfelvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f1de63-996f-43f0-b811-c5517877ee3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_wizz_air_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasfelvetel","timestamp":"2019. május. 07. 19:42","title":"Változtat a Wizz Air Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290094a5-858b-401d-87c7-62eddfe943bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google jelenleg is zajló fejlesztői konferenciája jó apropó volt arra, hogy közelebbről is megmutassák a készülő új oprendszert, a Q-t. ","shortLead":"A Google jelenleg is zajló fejlesztői konferenciája jó apropó volt arra, hogy közelebbről is megmutassák a készülő új...","id":"20190508_android_q_funkciok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290094a5-858b-401d-87c7-62eddfe943bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea3a3a3-0076-4420-854c-831636458959","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_android_q_funkciok_video","timestamp":"2019. május. 08. 18:33","title":"Videón a következő Android legnagyobb dobásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három nap múlva kezdődik az A-csoportos vb, amelynek a Skoda 27 éve főszponzora. ","shortLead":"Három nap múlva kezdődik az A-csoportos vb, amelynek a Skoda 27 éve főszponzora. ","id":"20190507_skoda_superb_facelift_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7739375-7f83-4e09-be9b-76f3146a91b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_skoda_superb_facelift_2019","timestamp":"2019. május. 07. 17:54","title":"A jéghoki vb-n lehet majd először látni a friss Skoda Superbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb28edab-3fa7-4aa4-85bf-6be99661c238","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"3000 irreguláris migránst tartanak fogva a jemeni hatóságok, többek közt egy stadionban. Az ENSZ migrációval foglalkozó szervezete a szabadon bocsátásukat követeli, az embertelen körülmények között tartott emberek körében járvány ütötte fel a fejét, és őreik is lőttek rájuk.\r

","shortLead":"3000 irreguláris migránst tartanak fogva a jemeni hatóságok, többek közt egy stadionban. Az ENSZ migrációval foglalkozó...","id":"20190507_Jarvanyok_lovoldozo_orok__illegalis_migransok_szabadon_engedeset_keri_az_ENSZ_Jementol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb28edab-3fa7-4aa4-85bf-6be99661c238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f63c06-e710-4d62-a5e9-2da2a37f258d","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Jarvanyok_lovoldozo_orok__illegalis_migransok_szabadon_engedeset_keri_az_ENSZ_Jementol","timestamp":"2019. május. 07. 17:18","title":"Járványok, lövöldöző őrök – illegális migránsok szabadon engedését kéri az ENSZ Jementől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy parkoló építése miatt kezdtek kivágni fákat kedden. ","shortLead":"Egy parkoló építése miatt kezdtek kivágni fákat kedden. ","id":"20190508_A_polgarmester_igerete_ellenere_vagjak_ki_a_fakat_Kobanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecd4785-8e58-4c61-955b-ae8860aaddbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_A_polgarmester_igerete_ellenere_vagjak_ki_a_fakat_Kobanyan","timestamp":"2019. május. 08. 10:42","title":"A polgármester ígérete ellenére vágják ki a fákat Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A PSZ szerint jogellenes a május 29-re szervezett sztrájk. A szervező PDSZ szerint nem az.\r

","shortLead":"A PSZ szerint jogellenes a május 29-re szervezett sztrájk. A szervező PDSZ szerint nem az.\r

","id":"20190508_Egymasnak_esett_a_ket_legnagyobb_pedagogusszakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1854793-aec7-42fe-91c3-e259c25e3d08","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Egymasnak_esett_a_ket_legnagyobb_pedagogusszakszervezet","timestamp":"2019. május. 08. 12:18","title":"Jogszerű-e a sztrájk: egymásnak esett a két legnagyobb pedagógus-szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5659f47c-d025-4496-a297-0c236f3d4156","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia által vezérelt fegyverek és rajokban tevékenykedő robotok vívnak majd a győzelemért a jövő harcterein, de hol lesznek az emberek? A Magyar Honvédség Modernizációs Intézete által szervezett Digital Soldier 2.0 konferencián rangos előadók kerestek választ a kérdésre.

","shortLead":"Mesterséges intelligencia által vezérelt fegyverek és rajokban tevékenykedő robotok vívnak majd a győzelemért a jövő...","id":"20190508_digital_soldier_2_0_konferencia_jovo_katonai_haditechnika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5659f47c-d025-4496-a297-0c236f3d4156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e1f537-3401-42ff-9720-7560d0ea1a93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_digital_soldier_2_0_konferencia_jovo_katonai_haditechnika","timestamp":"2019. május. 08. 19:03","title":"Rajok és kentaurok: ilyen futurisztikus katonák vívják majd a (közel)jövő háborúit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]