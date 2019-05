Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f2f7d21-ef98-417f-84f5-d93a012605f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszázhuszonöt éve, 1794. május 8-án fejezték le a francia forradalmi terror idején Antoine Laurent de Lavoisier francia kémikust, a korszerű vegytan megalapozóját. Neki köszönhetjük például az oxigén azonosítását.","shortLead":"Kétszázhuszonöt éve, 1794. május 8-án fejezték le a francia forradalmi terror idején Antoine Laurent de Lavoisier...","id":"20190509_antoine_laurent_de_lavosier_francia_vegyesz_modern_kemia_atyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2f7d21-ef98-417f-84f5-d93a012605f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97332ea1-bf15-4773-8175-c25d12b2e76b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_antoine_laurent_de_lavosier_francia_vegyesz_modern_kemia_atyja","timestamp":"2019. május. 09. 17:03","title":"225 éve fejezték le az embert, aki rájött, hogy van oxigén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4143d1-2aef-4dc8-987e-555bed514b5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Előítéletek alapján dönt sok tisztségviselő a menekültek sorsáról ahelyett, hogy azt vizsgálná, miért menekültek el - áll a jelentésben. Az osztrák kancellár szerint Ausztriát rágalmazza az ENSZ emberi jogi hivatala.","shortLead":"Előítéletek alapján dönt sok tisztségviselő a menekültek sorsáról ahelyett, hogy azt vizsgálná, miért menekültek el...","id":"20190509_ENSZ_emberi_jogi_normakat_sert_ahogy_Ausztriaban_bannak_a_menekultekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa4143d1-2aef-4dc8-987e-555bed514b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d50a678-cdf0-4b92-9f1a-a66e2c516595","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_ENSZ_emberi_jogi_normakat_sert_ahogy_Ausztriaban_bannak_a_menekultekkel","timestamp":"2019. május. 09. 21:59","title":"ENSZ: emberi jogi normákat sért, ahogy Ausztriában bánnak a menekültekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4c3ce9-8889-4866-bc8f-1acbcb84f9a3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök sem értették, hogy tudta ezt megtenni a békés környéken.","shortLead":"A rendőrök sem értették, hogy tudta ezt megtenni a békés környéken.","id":"20190509_Tobb_mint_ezer_illegalis_lofegyvert_foglaltak_le_egy_Los_Angelesi_villaban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc4c3ce9-8889-4866-bc8f-1acbcb84f9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79dd520b-8da6-414c-b586-42a269439e70","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Tobb_mint_ezer_illegalis_lofegyvert_foglaltak_le_egy_Los_Angelesi_villaban__video","timestamp":"2019. május. 09. 08:55","title":"Több mint ezer illegális lőfegyvert foglaltak le egy Los Angeles-i villában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többkutyás családokban általában megjelenik az állatok között egy hierarchia, ám ilyen az ember-kutya viszonylatban nem elképzelhető. Ha a kutya nem engedelmeskedik a gazdájának, annak csak annyi az oka, hogy a kutyus neveletlen.\r

\r

","shortLead":"Többkutyás családokban általában megjelenik az állatok között egy hierarchia, ám ilyen az ember-kutya viszonylatban nem...","id":"20190510_Soha_nem_lehet_a_kutya_a_gazda_fonoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f36612-3753-4950-bae6-4a7b9c20fdc0","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Soha_nem_lehet_a_kutya_a_gazda_fonoke","timestamp":"2019. május. 10. 07:45","title":"Soha nem lehet a kutya a gazda főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az internetes forrásból származó vagy könyvekből vett macskaeledel-receptek többsége általában nem biztosítja a szükséges tápanyagokat a házi kedvencek számára, és akadnak köztük olyanok is, amelyek a macskákra kifejezetten veszélyes hozzávalókat írnak elő – figyelmeztetnek a Kaliforniai Egyetem davisi campusának (UC Davis) munkatársai, akik elsőként készítettek vizsgálatot a témában.","shortLead":"Az internetes forrásból származó vagy könyvekből vett macskaeledel-receptek többsége általában nem biztosítja...","id":"20190510_hazi_keszitesu_macskaeledel_veszelyei_mergezo_anyag_macskaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c742517d-58ca-45b3-9233-54add0cdfb12","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_hazi_keszitesu_macskaeledel_veszelyei_mergezo_anyag_macskaknak","timestamp":"2019. május. 10. 12:03","title":"Vigyázzon, sok olyan házi macskaeledel-recept kering a neten, ami egyenesen mérgező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vihar – mit vihar, cunami – egy kanál vízben, amolyan magyar foci G-napja, ami most történik. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor – „civilben” a Fidesz pártigazgatója – szerint létezik egy szóbeli egyezség, hogy a Fradi és a Vidi nem nyúlnak egymás keretébe. Kubatov erkölcsről beszél.","shortLead":"Vihar – mit vihar, cunami – egy kanál vízben, amolyan magyar foci G-napja, ami most történik. A Fradi elnöke, Kubatov...","id":"20190509_Kubatov_megharagudott_Garancsira_mert_a_Vidi_megvette_a_Fradi_ukranjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ef5022-1fc3-46ae-b7e0-e450a8668727","keywords":null,"link":"/sport/20190509_Kubatov_megharagudott_Garancsira_mert_a_Vidi_megvette_a_Fradi_ukranjat","timestamp":"2019. május. 09. 13:00","title":"Kubatov megharagudott Garancsira, mert a Vidi megvette a Fradi ukránját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A két olasz kormánypárt most egy menekülteket mentő hajó kikötésén veszett össze.","shortLead":"A két olasz kormánypárt most egy menekülteket mentő hajó kikötésén veszett össze.","id":"20190509_Salvini_nem_enged_kikotni_egy_olasz_hadihajot_mert_az_menekulteket_mentett_ki_a_tengerbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c534c0-48bb-47af-a49d-831999fc5498","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Salvini_nem_enged_kikotni_egy_olasz_hadihajot_mert_az_menekulteket_mentett_ki_a_tengerbol","timestamp":"2019. május. 09. 18:55","title":"Salvini nem enged kikötni egy olasz hadihajót, mert az menekülteket mentett ki a tengerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég szerint nem ők a felelősek az esetért, hanem a fenntartó önkormányzat. ","shortLead":"A cég szerint nem ők a felelősek az esetért, hanem a fenntartó önkormányzat. ","id":"20190510_Feljelentest_tett_a_kozetkezteto_az_iskolai_menzan_talalt_csontkukacok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6b3ec4-c4bd-4c68-9b68-53a8c917d023","keywords":null,"link":"/kkv/20190510_Feljelentest_tett_a_kozetkezteto_az_iskolai_menzan_talalt_csontkukacok_miatt","timestamp":"2019. május. 10. 17:12","title":"Feljelentést tett a közétkeztető az iskolai menzán talált kukacok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]