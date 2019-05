Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete ilyenkor a politika iránt kicsit is érdeklődő magyarok arra készültek, hogy Orbán Viktor és az amerikai elnök találkozik a Fehér Házban. Arra viszont senki nem gondolt, hogy Kövér László ellopja a show-t. A hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Egy hete ilyenkor a politika iránt kicsit is érdeklődő magyarok arra készültek, hogy Orbán Viktor és az amerikai elnök...","id":"20190519_Kover_legyozte_Orbant_es_Trumpot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e821715c-f486-4a66-83e3-efbe2a9769df","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Kover_legyozte_Orbant_es_Trumpot","timestamp":"2019. május. 19. 16:00","title":"Kövér legyőzte Orbánt és Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc40bc7-4aeb-4d79-9cc7-14b11ee8c583","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hazai pályán kapott ki 4-1-re az MTK a Budapesti Honvédtól a nemzeti bajnokság 33. utolsó fordulójában és ezzel kiesett az első osztályból","shortLead":"Hazai pályán kapott ki 4-1-re az MTK a Budapesti Honvédtól a nemzeti bajnokság 33. utolsó fordulójában és ezzel kiesett...","id":"20190519_Kiesett_az_MTK_az_elso_osztalybol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cc40bc7-4aeb-4d79-9cc7-14b11ee8c583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f22b5c5-74df-4344-b1d8-c6e215005248","keywords":null,"link":"/sport/20190519_Kiesett_az_MTK_az_elso_osztalybol","timestamp":"2019. május. 19. 19:22","title":"Kiesett az MTK az első osztályból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész nem volt hajlandó elismerni, hogy hibázott. ","shortLead":"A zenész nem volt hajlandó elismerni, hogy hibázott. ","id":"20190520_Nem_kotott_vadalkut_evekig_tarto_perre_keszulLagzi_Lajcsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c800608f-aac8-4756-85f9-090c8e8d867e","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Nem_kotott_vadalkut_evekig_tarto_perre_keszulLagzi_Lajcsi","timestamp":"2019. május. 20. 12:09","title":"Nem kötött vádalkut, évekig tartó perre készül Lagzi Lajcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb64c80-d9ac-4499-843f-33b4b15185d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedden viszik ki a szavazólapokat a külképviseletekre, ahol azok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, de külföldön lesznek az EP-választás napján, és péntekig regisztráltak.","shortLead":"Kedden viszik ki a szavazólapokat a külképviseletekre, ahol azok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, de...","id":"20190518_Huszezer_kivandorolt_magyar_jelentkezett_csak_be_szavazni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fb64c80-d9ac-4499-843f-33b4b15185d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b90884-4ca3-4934-8284-443e6001eabb","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Huszezer_kivandorolt_magyar_jelentkezett_csak_be_szavazni","timestamp":"2019. május. 18. 16:52","title":"Húszezer kivándorolt magyar jelentkezett csak be szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6008b6fa-e9d3-4ead-a930-a415fffa6426","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkapta a magyar és európai uniós szabadalmat az a különleges egértörzs, amelyet az MTA Kísérleti Orvostudományi Intézetében hoztak létre. A rágcsáló sejtjei világítanak, ha a pajzsmirigyhormonok hatni kezdenek az állat szervezetében. ","shortLead":"Megkapta a magyar és európai uniós szabadalmat az a különleges egértörzs, amelyet az MTA Kísérleti Orvostudományi...","id":"20190519_pajzsmirigy_betegseg_kezelese_mta_eger_pajszmirigyhormonok_hormonkezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6008b6fa-e9d3-4ead-a930-a415fffa6426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ee999d-0ed1-44d7-be48-1ef0233a707f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_pajzsmirigy_betegseg_kezelese_mta_eger_pajszmirigyhormonok_hormonkezeles","timestamp":"2019. május. 19. 15:03","title":"Sok tízmillió emberen segíthet az MTA világító egere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elkészült az autópálya Szerbián át.","shortLead":"Elkészült az autópálya Szerbián át.","id":"20190519_Aki_a_gorog_tengerpartra_megy_elfelejtheti_a_kanyargos_meredek_hegyi_utakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc336488-ae49-4f88-b9cc-80f56f526610","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190519_Aki_a_gorog_tengerpartra_megy_elfelejtheti_a_kanyargos_meredek_hegyi_utakat","timestamp":"2019. május. 19. 11:30","title":"Aki a görög tengerpartra megy, elfelejtheti a kanyargós, meredek hegyi utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb részlet került elő a titokban felvett ibizai videóból.","shortLead":"Újabb részlet került elő a titokban felvett ibizai videóból.","id":"20190518_Sebastian_Kurz_szexorgiairol_pletykalt_HeinzChristian_Strache","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96107194-d3e4-40dc-b534-5882743493bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Sebastian_Kurz_szexorgiairol_pletykalt_HeinzChristian_Strache","timestamp":"2019. május. 18. 15:04","title":"Sebastian Kurz állítólagos szexorgiáiról pletykált Heinz-Christian Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2989eabd-3a64-4e1c-9314-0bb08005c51d","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A második világháború ideje alatt játszódó UBOAT érdekessége, hogy a hadigépezet mellett annak legénységére is figyelmet kell fordítani, különben a vesztünkbe rohanhatunk. Megnéztük, mennyire jó a főleg részletessége miatt dicsért tengeralattjáró-szimulátor. ","shortLead":"A második világháború ideje alatt játszódó UBOAT érdekessége, hogy a hadigépezet mellett annak legénységére is...","id":"20190518_deep_water_studios_uboat_kritika_velemeny_tengeralattjaro_szimulator_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2989eabd-3a64-4e1c-9314-0bb08005c51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f085bac-d2fc-470d-8675-460d1911582b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_deep_water_studios_uboat_kritika_velemeny_tengeralattjaro_szimulator_videojatek","timestamp":"2019. május. 18. 15:00","title":"Milyen volt a II. világháborús tengeralattjárókba zárt katonák élete? Realisztikus játék jött, megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]