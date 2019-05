Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff3eac21-3e78-400e-9601-c64ad12ba7bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiadta a kaliforniai autógyártó az „Így csináld” zsebkönyvek mai megfelelőjét.","shortLead":"Kiadta a kaliforniai autógyártó az „Így csináld” zsebkönyvek mai megfelelőjét.","id":"20190521_telsa_szereles_karbantartas_elon_musk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff3eac21-3e78-400e-9601-c64ad12ba7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c63d8fe-3652-4b04-bfad-ea11e74f70c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_telsa_szereles_karbantartas_elon_musk","timestamp":"2019. május. 21. 10:13","title":"Visszatér a ’70-es évek, mindenki maga szerelheti a Tesláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2018 második félévében euróban számolva az egész EU-ban Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági gáz ára, a forint vásárlóerejét figyelembe véve viszont hat országban olcsóbban jutottak hozzá. Az állami földgázkereskedőnek még így is keletkezett 3,5 milliárd forint nyeresége 2018-ban. Az áram euróban számolva két, a vásárlóértéket figyelembe véve viszont már tíz országban volt olcsóbb.","shortLead":"2018 második félévében euróban számolva az egész EU-ban Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági gáz ára...","id":"20190522_Rezsicsokkentes_Magyarorszagon_volt_a_legolcsobb_a_gaz_de_az_allam_igy_is_nyert_rajta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312daf42-b2ab-4acc-a3d9-3568c1d86850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Rezsicsokkentes_Magyarorszagon_volt_a_legolcsobb_a_gaz_de_az_allam_igy_is_nyert_rajta","timestamp":"2019. május. 22. 15:55","title":"Rezsicsökkentés: az EU-ban Magyarországon volt a legolcsóbb a gáz, de az állam így is nyert rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás elmondta, miért kizárt, hogy olyan felvétel készüljön magyar kormánytagról, mint Strachéról Ibizán.","shortLead":"Gulyás elmondta, miért kizárt, hogy olyan felvétel készüljön magyar kormánytagról, mint Strachéról Ibizán.","id":"20190522_Gulyas_szerint_Strache_ovatlansagot_kovetett_el_remeli_magyar_kormanytag_ilyet_nem_tesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f9c617-8ed0-4e2b-a6d4-c68d71a69ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Gulyas_szerint_Strache_ovatlansagot_kovetett_el_remeli_magyar_kormanytag_ilyet_nem_tesz","timestamp":"2019. május. 22. 11:51","title":"Gulyás szerint Strache óvatlanságot követett el, reméli, magyar kormánytag ilyet nem tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudja az albérletkínálat tartani a lépést a kereslettel, egy év alatt 70 százalékkal nőtt az egy albérletre jutó érdeklődők száma.","shortLead":"Nem tudja az albérletkínálat tartani a lépést a kereslettel, egy év alatt 70 százalékkal nőtt az egy albérletre jutó...","id":"20190521_Lassan_barmit_megtehetnek_az_alberletek_kiadoi_annyian_keresnek_lakast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ce113f-98e8-4ae7-b878-9fdac3826914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Lassan_barmit_megtehetnek_az_alberletek_kiadoi_annyian_keresnek_lakast","timestamp":"2019. május. 21. 07:39","title":"Lassan bármit megtehetnek az albérletek kiadói, annyian keresnek lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának előrendelési programját.","shortLead":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának...","id":"20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d5e39c-5c24-4a83-abb1-5dd4f78be944","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","timestamp":"2019. május. 22. 18:33","title":"Levette az étlapról a Huawei telefonját a brit Vodafone és az EE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1a8982-c66a-4328-8510-1f5e3c5aa7f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A patakban fürdő gyerekekről készülő alkotást Egerben, a Végvári vitézek terére tervezik.","shortLead":"A patakban fürdő gyerekekről készülő alkotást Egerben, a Végvári vitézek terére tervezik.","id":"20190522_Szobor_keszul_az_Egri_csillagok_foszereploirol_Vicuskarol_es_Gergorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa1a8982-c66a-4328-8510-1f5e3c5aa7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33175d2d-c081-4065-8645-634f56575c63","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Szobor_keszul_az_Egri_csillagok_foszereploirol_Vicuskarol_es_Gergorol","timestamp":"2019. május. 22. 14:40","title":"Szobor készül az Egri csillagok főszereplőiről, Vicuskáról és Gergőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e9b965-0087-4913-bbb3-e19e555d825f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Éppen hét évvel ezelőtt, 2012. május 21-én ért véget az Egyesült Államokban az egyik legnépszerűbb kórházas sorozat, a Doktor House. Mennyire emlékszik a nyolc évad történéseire? Játsszon velünk, hogy megtudja!","shortLead":"Éppen hét évvel ezelőtt, 2012. május 21-én ért véget az Egyesült Államokban az egyik legnépszerűbb kórházas sorozat...","id":"20190521_Doktor_House_teszt_kviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56e9b965-0087-4913-bbb3-e19e555d825f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa4290f-f81a-4542-81b7-67a98fce462d","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Doktor_House_teszt_kviz","timestamp":"2019. május. 21. 17:30","title":"Mennyire emlékszik a Doktor House-ra? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b439dc-1542-4786-b8d4-2f4d0c2f0f0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt el is tiltották három hónapra az autóvezetéstől. ","shortLead":"A sofőrt el is tiltották három hónapra az autóvezetéstől. ","id":"20190521_Pont_a_rendorautot_sikerult_szabalytanaul_megeloznie_ennek_az_autosnak__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3b439dc-1542-4786-b8d4-2f4d0c2f0f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12509e08-96d3-4aa6-85b8-f258faba8f69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Pont_a_rendorautot_sikerult_szabalytanaul_megeloznie_ennek_az_autosnak__video","timestamp":"2019. május. 21. 15:06","title":"Pont a rendőrautót sikerült szabálytalanul megelőznie ennek az autósnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]