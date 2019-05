Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a rendeletet a parlament feloszlatásáról, az előrehozott választásokat pedig július 21-re tűzte ki.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a rendeletet a parlament feloszlatásáról, az előrehozott választásokat pedig...","id":"20190521_ukrajna_elorehozott_valasztasok_volodimir_zelenszkij_parlament_feloszlatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc76638-e375-472c-9aa0-d49e6de3241d","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_ukrajna_elorehozott_valasztasok_volodimir_zelenszkij_parlament_feloszlatas","timestamp":"2019. május. 21. 18:02","title":"Megvan az ukrán előrehozott választások időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás elmondta, miért kizárt, hogy olyan felvétel készüljön magyar kormánytagról, mint Strachéról Ibizán.","shortLead":"Gulyás elmondta, miért kizárt, hogy olyan felvétel készüljön magyar kormánytagról, mint Strachéról Ibizán.","id":"20190522_Gulyas_szerint_Strache_ovatlansagot_kovetett_el_remeli_magyar_kormanytag_ilyet_nem_tesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f9c617-8ed0-4e2b-a6d4-c68d71a69ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Gulyas_szerint_Strache_ovatlansagot_kovetett_el_remeli_magyar_kormanytag_ilyet_nem_tesz","timestamp":"2019. május. 22. 11:51","title":"Gulyás szerint Strache óvatlanságot követett el, reméli, magyar kormánytag ilyet nem tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csökken a népesség, a polgármester próbálja megállítani. ","shortLead":"Csökken a népesség, a polgármester próbálja megállítani. ","id":"20190522_viagra_gyerek_szuletes_francia_falu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bef6d3-f01d-4e00-89f2-c1952dd580ac","keywords":null,"link":"/elet/20190522_viagra_gyerek_szuletes_francia_falu","timestamp":"2019. május. 22. 10:59","title":"Ingyen Viagrát osztogatna egy francia polgármester, csak szülessen már gyerek a faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre sem a kétoldalú tárgyalásról, sem pedig annak napirendjéről nem született végleges megállapodás.","shortLead":"Egyelőre sem a kétoldalú tárgyalásról, sem pedig annak napirendjéről nem született végleges megállapodás.","id":"20190521_Kreml_Putyin_es_Trump_az_energiabiztonsagrol_is_targyalhat_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6192115-c766-4896-b4f5-5825a206f774","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Kreml_Putyin_es_Trump_az_energiabiztonsagrol_is_targyalhat_Japanban","timestamp":"2019. május. 21. 16:20","title":"Kreml: Putyin és Trump az energiabiztonságról is tárgyalhat Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyár vége felé érkezik a Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 (leszámítva persze a viharos történetű Galaxy Foldot). Ezúttal a Note10 várható színeiről kaptunk híreket.","shortLead":"A nyár vége felé érkezik a Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 (leszámítva persze a viharos történetű...","id":"20190522_samsung_galaxy_note10_varhato_szinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e4df19-987b-4a7a-bb17-b5df73ad73c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_samsung_galaxy_note10_varhato_szinek","timestamp":"2019. május. 22. 15:03","title":"Kiszivárgott: ilyen színekben árulják majd a Galaxy Note10-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy bécsi ügyvéd mutatta be az FPÖ frakcióvezetőjének a magát orosz oligarcha-rokonnak kiadó nőt, majd végül ők hívták el az azóta lemondott alkancellárt Ibizára, ahol az őt megbuktató videó készült.","shortLead":"Egy bécsi ügyvéd mutatta be az FPÖ frakcióvezetőjének a magát orosz oligarcha-rokonnak kiadó nőt, majd végül ők hívták...","id":"20190522_Gudenus_Strache_becsi_ugyved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e9ef59-5afb-4743-b254-814511ce40be","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Gudenus_Strache_becsi_ugyved","timestamp":"2019. május. 22. 17:55","title":"Egy rejtélyes bécsi ügyvéd is felsejlik a Strachét lebuktató videó mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e43984-7ece-4ddf-a5e1-a9b0bdf2f108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük kiköltözött Szíriába és összeházasodott az Iszlám Állam két harcosával is, másikuk Németországból támogatott szír merényletkísérlet-szervezőket.","shortLead":"Egyikük kiköltözött Szíriába és összeházasodott az Iszlám Állam két harcosával is, másikuk Németországból támogatott...","id":"20190522_Vadat_emeltek_ket_no_ellen_Nemetorszagban_az_Iszlam_Allam_tamogatasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67e43984-7ece-4ddf-a5e1-a9b0bdf2f108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4b5148-5976-4821-8763-0e48353eecb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Vadat_emeltek_ket_no_ellen_Nemetorszagban_az_Iszlam_Allam_tamogatasa_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 14:56","title":"Két, az Iszlám Államot támogató nő ellen emeltek vádat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20d42b8-5f53-49cc-a30a-cbfe08418005","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Facebook-posztban reagáltak a Trónok harca befejezésére.\r

\r

","shortLead":"Facebook-posztban reagáltak a Trónok harca befejezésére.\r

\r

","id":"20190522_A_cseh_kulugyminiszterium_udvozolte_az_uj_westerosi_kiralyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c20d42b8-5f53-49cc-a30a-cbfe08418005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64eb2062-bbb8-4463-8877-c4beb8cc2c24","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_A_cseh_kulugyminiszterium_udvozolte_az_uj_westerosi_kiralyt","timestamp":"2019. május. 22. 12:25","title":"A cseh külügyminisztérium üdvözölte az új westerosi királyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]