Egy tuk-tukkal is végigzúztak a Nürburgingen – videó

[{"available":true,"c_guid":"df1e6a0e-980e-489d-960b-bba44a99ec6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tottenham és a Liverpool focistái előtt a madridi Metropolitano Stadionban a Grammy-díjas zenekar fűti fel a hangulatot.\r

\r

","shortLead":"A Tottenham és a Liverpool focistái előtt a madridi Metropolitano Stadionban a Grammy-díjas zenekar fűti fel...","id":"20190528_Az_Imagine_Dragons_vezeti_fel_a_BLdontot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df1e6a0e-980e-489d-960b-bba44a99ec6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2215d3c-15d1-4f86-83be-ca2fd4ecc331","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Az_Imagine_Dragons_vezeti_fel_a_BLdontot","timestamp":"2019. május. 28. 12:02","title":"Az Imagine Dragons vezeti fel a BL-döntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint egy hónap után szerda este elvileg már tiszta nyersolaj fog érkezni a kőolajvezetéken. ","shortLead":"Több mint egy hónap után szerda este elvileg már tiszta nyersolaj fog érkezni a kőolajvezetéken. ","id":"20190529_Ma_este_mergerkezik_a_tiszta_olaj_a_Baratsag_vezeteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3a361e-9ff5-49ae-a20c-dc5881c10e36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Ma_este_mergerkezik_a_tiszta_olaj_a_Baratsag_vezeteken","timestamp":"2019. május. 29. 11:05","title":"Ma este megérkezik a tiszta olaj a Barátság vezetéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f610f54a-e5e1-426d-9968-3128a611f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén 60 éves a legendás cseh típus, és ezt a hibridként is támadó új generáció leleplezésével ünneplik meg. ","shortLead":"Idén 60 éves a legendás cseh típus, és ezt a hibridként is támadó új generáció leleplezésével ünneplik meg. ","id":"20190528_kemfotokon_a_teljesen_uj_skoda_octavia_kombi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f610f54a-e5e1-426d-9968-3128a611f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7c2079-d745-4ab1-9a01-756c4d7e9581","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_kemfotokon_a_teljesen_uj_skoda_octavia_kombi","timestamp":"2019. május. 28. 11:21","title":"Kémfotókon a teljesen új Skoda Octavia kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább folytatódik az euróbankjegyek megújítása, a kisebb címletek után most a 100 és a 200 eurósból is újat vezetnek be.","shortLead":"Tovább folytatódik az euróbankjegyek megújítása, a kisebb címletek után most a 100 és a 200 eurósból is újat vezetnek...","id":"20190527_Uj_eurobankjegyeket_vezetnek_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11eb5301-cd3c-4b32-97c1-ee0242720d06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Uj_eurobankjegyeket_vezetnek_be","timestamp":"2019. május. 27. 16:22","title":"Új euróbankjegyeket vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"40 fok van a szigetország északi részén, ami májusban szokatlan.","shortLead":"40 fok van a szigetország északi részén, ami májusban szokatlan.","id":"20190528_Negyen_meghaltak_tobb_mint_ketezren_korhazba_kerultek_a_hoseg_miatt_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca98e70a-3658-47ba-ac50-7f7a7cc13eb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Negyen_meghaltak_tobb_mint_ketezren_korhazba_kerultek_a_hoseg_miatt_Japanban","timestamp":"2019. május. 28. 06:49","title":"Négyen meghaltak, több mint kétezren kórházba kerültek a hőség miatt Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b5f684-1100-4776-a3a7-9132f68d2efd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen hét leforgása alatt nagyjából 70 millió forinttal nőtt annak a laptopnak az ára, amelynek aukcióját végül hétfőn zárták le.","shortLead":"Egyetlen hét leforgása alatt nagyjából 70 millió forinttal nőtt annak a laptopnak az ára, amelynek aukcióját végül...","id":"20190528_laptop_malware_iloveyou_wannacry_mydoom_sobig_darktequila_blackenergy_aukcio_licitalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3b5f684-1100-4776-a3a7-9132f68d2efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2505ba8-7443-49ed-8a8e-a0d896e52ba8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_laptop_malware_iloveyou_wannacry_mydoom_sobig_darktequila_blackenergy_aukcio_licitalas","timestamp":"2019. május. 28. 08:33","title":"Csillagászati áron kelt el a 11 éves laptop, amely tele van vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b29ecca-1cfd-4cd4-b61a-4309b0033bcf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Illetve egy őket védő autós miatt. A helyzet azonban más, mint aminek elsőre tűnik. ","shortLead":"Illetve egy őket védő autós miatt. A helyzet azonban más, mint aminek elsőre tűnik. ","id":"20190528_Az_M3as_autopalyat_befoglalo_motorosok_miatt_szabadult_el_a_kommenthaboru_a_Facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b29ecca-1cfd-4cd4-b61a-4309b0033bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa9320d-0ccd-4b7b-a0f2-d6d7e1d820f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Az_M3as_autopalyat_befoglalo_motorosok_miatt_szabadult_el_a_kommenthaboru_a_Facebookon","timestamp":"2019. május. 28. 17:45","title":"Az M3-as autópályát elfoglaló motorosok miatt szabadult el a kommentháború a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede7a593-406b-44b6-a593-59a761da2c3d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Jóval több kimaradás és baleset volt a BKV-nál 2018-ban, mint a megelőző évben, ebben a munkaerőhiány és a járművek elöregedése is szerepet játszott. A villamosok átlagéletkora például majdnem 35 év. A cég emiatt jóval kevesebb szolgáltatási díjat kapott a kelleténél. 2019-re 15 milliárd forintos veszteséget várnak.","shortLead":"Jóval több kimaradás és baleset volt a BKV-nál 2018-ban, mint a megelőző évben, ebben a munkaerőhiány és a járművek...","id":"20190529_bkv_fovaros_tomegkozlekedes_elektronikus_jegyrendszer_eves_beszamolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ede7a593-406b-44b6-a593-59a761da2c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da92a1b-0a79-40fb-9a4c-8f9dea27a173","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_bkv_fovaros_tomegkozlekedes_elektronikus_jegyrendszer_eves_beszamolo","timestamp":"2019. május. 29. 11:45","title":"Segélykiáltással ér fel a BKV éves jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]