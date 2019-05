Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7875543-3a11-4e01-bb80-861090c86ffb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erősebb középkategóriás androidos telefonok közé érkezett a Motorola újdonsága. Nem kell drága telefont vennie annak, aki 5G-s hálózatot szeretne használni, a készülék ugyanis egy ügyes megoldással 5G-képessé tehető.","shortLead":"Az erősebb középkategóriás androidos telefonok közé érkezett a Motorola újdonsága. Nem kell drága telefont vennie...","id":"20190530_motorola_moto_z4_5g_moto_moddal_kozepkategorias_androidos_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7875543-3a11-4e01-bb80-861090c86ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53af0a9c-aedb-4af9-bc2a-acbe168bba8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_motorola_moto_z4_5g_moto_moddal_kozepkategorias_androidos_telefon","timestamp":"2019. május. 30. 17:33","title":"5G-s is, meg nem is a Motorola legújabb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f59172-4591-40bc-831b-042887711af3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akkor is egy sétahajó és egy szállodahajó ütközött össze a Parlament és a Margit híd között.","shortLead":"Akkor is egy sétahajó és egy szállodahajó ütközött össze a Parlament és a Margit híd között.","id":"20190530_dunai_hajobaleset_magyar_hajozasi_orszagos_szovetseg_hableany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9f59172-4591-40bc-831b-042887711af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14f7a52-f94c-4675-b7db-a2dba040f0d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_magyar_hajozasi_orszagos_szovetseg_hableany","timestamp":"2019. május. 30. 11:14","title":"Másfél éve ugyanott ütköztek hajók, ahol most a tragédia történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár a Forma 1-ben nem igazán brillírozik mostanság az olasz csapat, a legújabb utcai autójuk igencsak ígéretesnek tűnik. Konkrétan sohasem volt még ilyen erős utcai sportkocsija a cégnek, ami hazánkban akár zöld rendszámot is kaphat.","shortLead":"Bár a Forma 1-ben nem igazán brillírozik mostanság az olasz csapat, a legújabb utcai autójuk igencsak ígéretesnek...","id":"20190529_Itt_a_vadonatuj_Ferrari_SF90_Stradale","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0478fd82-d38e-4f71-afa8-ebb74fbee4cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Itt_a_vadonatuj_Ferrari_SF90_Stradale","timestamp":"2019. május. 29. 20:09","title":"Itt a vadonatúj Ferrari, az 1000 lóerős plugin hibrid SF90 Stradale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd30f34-e7f7-454d-9e49-e7ff3e7e15eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Le akarták ölni az állatokat, aztán jöttek a lengyel politikusok. ","shortLead":"Le akarták ölni az állatokat, aztán jöttek a lengyel politikusok. ","id":"20190530_Koborlo_tehencsordat_mentett_Jaroslaw_Kaczynski","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd30f34-e7f7-454d-9e49-e7ff3e7e15eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32392d09-2406-440b-8441-e368a7a8bc62","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Koborlo_tehencsordat_mentett_Jaroslaw_Kaczynski","timestamp":"2019. május. 30. 21:21","title":"Kóborló tehéncsordát mentett Jaroslaw Kaczynski","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff36380-6b66-4559-a08a-1edb9d1d24da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Juventus korábbi edzője veszi át a milánói csapatot. ","shortLead":"A Juventus korábbi edzője veszi át a milánói csapatot. ","id":"20190531_Conte_az_Inter_Milan_uj_edzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ff36380-6b66-4559-a08a-1edb9d1d24da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff99af70-d1c4-4622-b933-0d3a7b10abd3","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Conte_az_Inter_Milan_uj_edzoje","timestamp":"2019. május. 31. 08:20","title":"Conte az Inter új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Arany rózsát visz magával. Orbán Viktor nem lesz ott, Semjén Zsolt igen.","shortLead":"Arany rózsát visz magával. Orbán Viktor nem lesz ott, Semjén Zsolt igen.","id":"20190529_Oriasi_szekely_kapun_at_erkezik_Ferenc_papa_Csiksomlyora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447b6dfa-cd45-4063-8668-1d8b6c52088a","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Oriasi_szekely_kapun_at_erkezik_Ferenc_papa_Csiksomlyora","timestamp":"2019. május. 29. 14:48","title":"Óriási székely kapun át érkezik Ferenc pápa Csíksomlyóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeb5b-dba4-47bd-90ae-cb07c92bb86d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rétvári Bence Emmi-államtitkár mondta el ezt a köztévén, ahogy azt is, hogy az igényléshez kell az előző két évben egy év munkaviszony.\r

\r

","shortLead":"Rétvári Bence Emmi-államtitkár mondta el ezt a köztévén, ahogy azt is, hogy az igényléshez kell az előző két évben...","id":"20190529_200_ezer_forint_is_lehet_a_nagyszuloi_gyed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=382eeb5b-dba4-47bd-90ae-cb07c92bb86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621fb799-61b0-4c34-b10d-8fe113e58690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_200_ezer_forint_is_lehet_a_nagyszuloi_gyed","timestamp":"2019. május. 29. 12:24","title":"200 ezer forint is lehet a nagyszülői gyed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bede14-a518-4f90-b16a-7995ce53871f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magánnyomozók szereztek olyan adatokat egy pénzügyőr őrnagy segítségével, amelyekhez törvényesen nem juthattak hozzá. A nyomozó ügyészség kilenc embert gyanúsít, hármuk letartóztatását indítványozták.","shortLead":"Magánnyomozók szereztek olyan adatokat egy pénzügyőr őrnagy segítségével, amelyekhez törvényesen nem juthattak hozzá...","id":"20190529_Video_igy_vittek_el_a_korrupt_penzugyort_es_tarsait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51bede14-a518-4f90-b16a-7995ce53871f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5467fb92-ac55-4f23-95b0-3ec06d520042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Video_igy_vittek_el_a_korrupt_penzugyort_es_tarsait","timestamp":"2019. május. 29. 16:52","title":"Videó: Így vitték el a korrupt pénzügyőrt és társait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]