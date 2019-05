Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc50599-b9ac-4c61-b32d-641ee6cf0760","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A folyamatos esőzés és az áradó Duna miatt be kellett vetni a dunai hajóbalesetnél a sürgősségi mentőhajót, ami az első éles akciója volt, pünkösd utánra tervezték a hivatalos rendszerbe állítását.\r

\r

","shortLead":"A folyamatos esőzés és az áradó Duna miatt be kellett vetni a dunai hajóbalesetnél a sürgősségi mentőhajót, ami az első...","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_eloszor_hasznaltak_a_dunai_surgossegi_mentohajot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc50599-b9ac-4c61-b32d-641ee6cf0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fdf246-b943-4595-a407-8d3829459d7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_Dunai_hajobaleset_eloszor_hasznaltak_a_dunai_surgossegi_mentohajot","timestamp":"2019. május. 30. 15:39","title":"Dunai hajóbaleset: először használták a dunai sürgősségi mentőhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vidnyánszky Attila szívesen látná a POSZT-ot más városokban.



","shortLead":"Vidnyánszky Attila szívesen látná a POSZT-ot más városokban.



","id":"20190531_Lehet_hogy_nem_Pecsett_lesz_a_Pecsi_Orszagos_Szinhazi_Talalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca4bf96-5d18-4475-b14e-fa59f3ce16fe","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Lehet_hogy_nem_Pecsett_lesz_a_Pecsi_Orszagos_Szinhazi_Talalkozo","timestamp":"2019. május. 31. 08:45","title":"Lehet, hogy nem Pécsett lesz a Pécsi Országos Színházi Találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy férfit ütöttek el a Katona József utcában péntek reggel. ","shortLead":"Egy férfit ütöttek el a Katona József utcában péntek reggel. ","id":"20190531_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Ujlipotvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2168fe74-4aba-4383-9cf8-694bbb1a5763","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Ujlipotvarosban","timestamp":"2019. május. 31. 09:08","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost Újlipótvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66ef6a2-1e90-4cd1-b9f1-d746236cb975","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az e-tron sportosra hangolt változatát a jelek szerint már javában tesztelik a Nordschleifén.","shortLead":"Az e-tron sportosra hangolt változatát a jelek szerint már javában tesztelik a Nordschleifén.","id":"20190531_kemfotokon_az_audi_640_loeros_uj_villanyautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66ef6a2-1e90-4cd1-b9f1-d746236cb975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a4f9e2-c9d7-44fd-8702-59010ff0e583","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_kemfotokon_az_audi_640_loeros_uj_villanyautoja","timestamp":"2019. május. 31. 08:21","title":"Kémfotókon az Audi 640 lóerős új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be010e76-084c-448b-aba8-822073b87308","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Táncoljatok, táncoljatok, különben elvesztek\" – vallotta Bausch.","shortLead":"\"Táncoljatok, táncoljatok, különben elvesztek\" – vallotta Bausch.","id":"20190529_Pina_Bauscht_az_internet_hozza_kozel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be010e76-084c-448b-aba8-822073b87308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4dce1e-9664-4b24-9bd1-b356fd091e32","keywords":null,"link":"/kultura/20190529_Pina_Bauscht_az_internet_hozza_kozel","timestamp":"2019. május. 29. 10:51","title":"Pina Bauscht az internet hozza közel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bebd62-377b-4b70-8f8a-bd7701a72978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgyhogy inkább elsörözgetett Írországban.","shortLead":"Úgyhogy inkább elsörözgetett Írországban.","id":"20190529_Jason_Momoa_olyan_csoro_volt_a_Tronok_harca_forgatasa_utan_hogy_nem_tudott_hazarepulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78bebd62-377b-4b70-8f8a-bd7701a72978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c153e2e1-f826-4167-8212-f9f4eb0cb17a","keywords":null,"link":"/kultura/20190529_Jason_Momoa_olyan_csoro_volt_a_Tronok_harca_forgatasa_utan_hogy_nem_tudott_hazarepulni","timestamp":"2019. május. 29. 10:19","title":"Jason Momoa olyan csóró volt a Trónok harca forgatása során, hogy nem tudott hazarepülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemben csökkent a Paksi Atomerőmű termelése ma hajnalban, az ok egyelőre nem ismert. Az import aránya 50 százalék felett alakul a hazai villamosenergia-ellátásban.","shortLead":"Érdemben csökkent a Paksi Atomerőmű termelése ma hajnalban, az ok egyelőre nem ismert. Az import aránya 50 százalék...","id":"20190530_Pakson_megint_csokkent_a_termeles_a_magyar_fogyasztas_tobb_mint_felet_kell_importbol_fedezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7263c10e-05f2-434c-8d9e-8a18e73c1b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Pakson_megint_csokkent_a_termeles_a_magyar_fogyasztas_tobb_mint_felet_kell_importbol_fedezni","timestamp":"2019. május. 30. 12:37","title":"Pakson megint csökkent a termelés, a magyar fogyasztás több mint felét kell importból fedezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c254f7f-6f9f-4366-898c-ea9649744040","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából annak a turistahajónak a roncsait, amely szerda éjjel összeütközött egy szállodahajóval, majd elsüllyedt a Parlamentnél – mondta Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője csütörtökön az M1 aktuális csatornának.","shortLead":"Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából annak a turistahajónak a roncsait, amely szerda éjjel...","id":"20190530_Dunai_baleset_tobb_fazisban_hozzak_fel_a_hajoroncsot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c254f7f-6f9f-4366-898c-ea9649744040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02834773-cdab-4f84-a7f1-fa7bf91bec47","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_baleset_tobb_fazisban_hozzak_fel_a_hajoroncsot","timestamp":"2019. május. 30. 08:26","title":"Dunai hajóbaleset: több fázisban hozzák fel a hajóroncsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]