[{"available":true,"c_guid":"aae4b9b4-65c5-41fe-8564-fc80c99a6f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenki látni akarja a sorozatból megismert helyszíneket. ","shortLead":"Mindenki látni akarja a sorozatból megismert helyszíneket. ","id":"20190605_Csernobil_katasztrofaturista_atomkatasztrofa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aae4b9b4-65c5-41fe-8564-fc80c99a6f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74f1e53-88e7-4493-b4de-411cc42c9194","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Csernobil_katasztrofaturista_atomkatasztrofa","timestamp":"2019. június. 05. 14:58","title":"Ugrásszerűen megnőtt a katasztrófaturisták száma Csernobilban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f636d57b-47e4-4319-8e23-f60641bc7a10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét év után visszatér Budapestre az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb európai indie- és art rock csapata, a belga dEUS. A nagy hatású együttes június 8-án érkezik majd a Barba Negra Track színpadára, az idén 20 éves kultuszalbum, a The Ideal Crash jubileumi turnéjával.","shortLead":"Hét év után visszatér Budapestre az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb európai indie- és art rock csapata, a belga...","id":"20190605_Szombaton_Budapesten_lep_fel_a_dEUS","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f636d57b-47e4-4319-8e23-f60641bc7a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dde5c0-8911-4d95-b455-955746d474c9","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Szombaton_Budapesten_lep_fel_a_dEUS","timestamp":"2019. június. 05. 17:15","title":"Szombaton Budapesten lép fel a dEUS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f81e3a-69ce-4753-b917-96f92e03e524","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan megérkezhet a Pixel 3a telefonok szelfikamerájára is az a funkció, amelyet nagyon kedvelnek az erősebb Pixel-készülékek tulajdonosai.","shortLead":"Hamarosan megérkezhet a Pixel 3a telefonok szelfikamerájára is az a funkció, amelyet nagyon kedvelnek az erősebb...","id":"20190604_google_pixel_3a_kameraja_playground_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f81e3a-69ce-4753-b917-96f92e03e524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bc789f-78af-4d46-9016-fa63f05995f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_google_pixel_3a_kameraja_playground_funkcio","timestamp":"2019. június. 04. 14:03","title":"Úgy gondolta a Google, turbózza picit az olcsóbb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás közvetlen és közvetett egészségügyi kockázatokkal jár: ilyen a hőség és a légszennyezés miatti elhalálozás, a nyugat-nílusi és a Dengue-láz vagy a rendkívül allergén parlagfű további terjedése, de az is, hogy hőhullámok idején még aludni sem lehet rendesen. Mit lehet tenni? Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének javaslatai.","shortLead":"A klímaváltozás közvetlen és közvetett egészségügyi kockázatokkal jár: ilyen a hőség és a légszennyezés miatti...","id":"20190604_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_fosszilis_tuzeloanyagok_uveghazhatas_csokkentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7760dec5-701f-4637-94d3-a19aeb75fc06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_fosszilis_tuzeloanyagok_uveghazhatas_csokkentese","timestamp":"2019. június. 04. 11:03","title":"Kicsinál minket a klímaváltozás, ez már egyre biztosabb – de még tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4910c7-43dd-4f72-94ae-9f50cc2d4af8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szereltette le a vörös csillagot a János-hegy tetején álló Erzsébet-kilátóról.","shortLead":"A színész szereltette le a vörös csillagot a János-hegy tetején álló Erzsébet-kilátóról.","id":"20190604_Titkos_jelentest_irtak_Bodrogi_Gyularol_1989ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a4910c7-43dd-4f72-94ae-9f50cc2d4af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5e286e-1220-4bd7-b569-ce14d8d0bc37","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Titkos_jelentest_irtak_Bodrogi_Gyularol_1989ben","timestamp":"2019. június. 04. 08:59","title":"Titkos jelentést írtak Bodrogi Gyuláról 1989-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7 milliárd forintért.","shortLead":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7...","id":"20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36e64a-c153-4635-978c-d8ea477cc7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","timestamp":"2019. június. 04. 13:05","title":"A kormány megveszi Budapest harmadik legmagasabb építményét, tudja, melyik az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f4662b-3d6b-4e20-823e-4e7ceaeb7353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízlépcső megállította az áradó folyó által összeszedett szemetet, ezt később majd lehalásszák róla. ","shortLead":"A vízlépcső megállította az áradó folyó által összeszedett szemetet, ezt később majd lehalásszák róla. ","id":"20190604_Szinte_egybefuggo_szemet_boritja_a_Tiszat_Kiskorenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9f4662b-3d6b-4e20-823e-4e7ceaeb7353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3275cec2-ff06-4784-bc60-1d1153494d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Szinte_egybefuggo_szemet_boritja_a_Tiszat_Kiskorenel","timestamp":"2019. június. 04. 20:14","title":"Szinte egybefüggő szemét borítja a Tiszát Kiskörénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf21097-52a5-4b96-b159-889c13c16e35","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Harminc éve fojtották vérbe a Tienanmen téri tüntetést. Azóta minden másképp – volt.","shortLead":"Harminc éve fojtották vérbe a Tienanmen téri tüntetést. Azóta minden másképp – volt.","id":"20190604_seres_fidesz_es_a_mennyei_beke_evfordulo_tienanmen_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cf21097-52a5-4b96-b159-889c13c16e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7172a1-7406-48fc-9378-bb1d0a36b832","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_seres_fidesz_es_a_mennyei_beke_evfordulo_tienanmen_ter","timestamp":"2019. június. 04. 18:43","title":"Seres: A Fidesz és a mennyei béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]