[{"available":true,"c_guid":"2326064c-09e8-4d43-9d19-ae808e5adb08","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány a jelek szerint képtelen lemondani arról azt általános ellenszenvet kiváltott ötletről, hogy „szociális temetés” néven ingyen temethessék el halottaikat azok, akik hajlandók a holttest helyszínre szállításától a sírásásig és a hantolásig mindent maguk elvégezni.","shortLead":"A kormány a jelek szerint képtelen lemondani arról azt általános ellenszenvet kiváltott ötletről, hogy „szociális...","id":"20190605_Tovabb_halogatjak_a_szocialis_temetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2326064c-09e8-4d43-9d19-ae808e5adb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25c3547-2943-44a7-b3ca-e9997de8cade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Tovabb_halogatjak_a_szocialis_temetest","timestamp":"2019. június. 05. 11:30","title":"Tovább halogatják a „szociális temetést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be052e46-fee9-445e-8523-6f20e2c32326","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővíti az SOS-figyelmeztetésekkel kapcsolatos funkcióját a Google Maps. ","id":"20190605_agressziv_varju_jatszoter_lezaras_jozsefvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0d0582-1396-421e-b5ed-e98c4387528f","keywords":null,"link":"/elet/20190605_agressziv_varju_jatszoter_lezaras_jozsefvaros","timestamp":"2019. június. 05. 18:05","title":"Agresszív varjak miatt kellett lezárni egy józsefvárosi játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973ef2f1-3cab-427a-b83c-605617b53696","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Van egy ilyen sor a dalban: „Valamennyi de ronda, de disznó / mind az Országházba de való.”","shortLead":"Van egy ilyen sor a dalban: „Valamennyi de ronda, de disznó / mind az Országházba de való.”","id":"20190605_Meghivtak_a_koztevebe_a_Besh_o_droM_zenekart_de_a_klipet_mar_nem_vetitettek_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=973ef2f1-3cab-427a-b83c-605617b53696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89465988-2bf3-409c-a05a-97631a65ea2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Meghivtak_a_koztevebe_a_Besh_o_droM_zenekart_de_a_klipet_mar_nem_vetitettek_le","timestamp":"2019. június. 05. 10:42","title":"Meghívták a köztévébe a Besh o droM zenekart, de a klipet már nem vetítették le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkeztek a NetMarketShare májusi adatai, amelyeknek egyfelől szívet melengetőek a Microsoftnak, azonban nem lehet felhőtlen az öröme.","shortLead":"Megérkeztek a NetMarketShare májusi adatai, amelyeknek egyfelől szívet melengetőek a Microsoftnak, azonban nem lehet...","id":"20190606_netmarketshare_majusi_statisztikak_asztali_operacios_rendszerek_bongeszok_windows_reszesedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d24fed-d046-4126-84fd-78e6f9be7e59","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_netmarketshare_majusi_statisztikak_asztali_operacios_rendszerek_bongeszok_windows_reszesedese","timestamp":"2019. június. 06. 09:03","title":"Sírhat is, nevethet is a Microsoft a legújabb statisztikák hallatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f14413-328d-4c3c-84c0-6d54b05ae38e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Senkinek nem esett baja, csak a toronynak.","shortLead":"Senkinek nem esett baja, csak a toronynak.","id":"20190607_Olajfurotoronynak_utkozott_egy_hajo_a_norveg_partoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83f14413-328d-4c3c-84c0-6d54b05ae38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cd752f-a2c8-47d5-a3fc-768e1f6ad2a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Olajfurotoronynak_utkozott_egy_hajo_a_norveg_partoknal","timestamp":"2019. június. 07. 09:33","title":"Olajfúrótoronynak ütközött egy hajó a norvég partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivataros nap lesz a csütörtöki is, és nem úgy tűnik, hogy hamar vége lesz a rossz időnek.","shortLead":"Zivataros nap lesz a csütörtöki is, és nem úgy tűnik, hogy hamar vége lesz a rossz időnek.","id":"20190606_Az_egesz_orszagra_kiadtak_a_figyelmeztetest_a_viharok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c81959-54f9-4569-a294-d1677cf73b01","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Az_egesz_orszagra_kiadtak_a_figyelmeztetest_a_viharok_miatt","timestamp":"2019. június. 06. 07:21","title":"Az egész országra kiadták a figyelmeztetést a viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]