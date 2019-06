Az új A-osztály komoly megújulást hozott a Mercedes kompakt szegmensében, és szépen lassan jönnek a modellcsalád egyre izgalmasabb tagja. A sorozat legkisebbje az AMG A35 már piacon is van pár hónapja, azt még a Genfi Autószalon előtt láthattuk egy exkluzív bemutató keretében először.

Mint látható, mostanra a legerősebb változat is közel van a bemutatáshoz, amelynek tesztpéldányai Magyarországon is felbukkannak. Most például Egerben parkolt egy, magyar P-s rendszámmal, amelyet a B.O. Carphotos blog lefényképezett és átküldött nekünk.

© b.o.carphotos

© b.o.carphotos

© b.o.carphotos

A képen minden bizonnyal a közelgő A45 S van, amelyben egy 421 lóerős, 2.0 literes motor lesz, amelyről mi is írtunk a múlt héten, miután ez a jelenlegi legerősebb szériagyártású kétliteres.

A Mercedes-AMG A45 S ezzel az erőforrással 4,7 másodperc alatt éri majd el a százas tempót álló helyzetből, és a vége 250 km/h a leszabályozásnak köszönhetően. A teljesen új motor egyébként egy új automata váltóban folytatódik, amely egy 8-fokozatú duplakuplungos, majd elérkezünk hajtáslánc végére, ahol 4MATIC összkerékhajtás lesz természetesen.

Még a premier előtt beülhettünk Kecskemét új 306 lóerős Mercedesébe Bemutató előtti kis ízelítő a Mercedes-AMG A35-ből.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.