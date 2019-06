Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1ba4e98-7abc-431c-8fef-1b7956ab162f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy amerikai befektetési alap, az Apollo is érdeklődik az Abanka iránt.","shortLead":"Egy amerikai befektetési alap, az Apollo is érdeklődik az Abanka iránt.","id":"20190614_Az_OTP_megszerezne_a_harmadik_legnagyobb_szloven_bankot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1ba4e98-7abc-431c-8fef-1b7956ab162f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66644afd-090b-469f-9b81-65c601b89af6","keywords":null,"link":"/kkv/20190614_Az_OTP_megszerezne_a_harmadik_legnagyobb_szloven_bankot","timestamp":"2019. június. 14. 11:39","title":"Az OTP megszerezné a harmadik legnagyobb szlovén bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd3d41c-8b88-4e3f-918a-80f1835abb14","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"A népszerű kutyasétáltató hely és játszótér közelében fekvő vízből származó hulladékot azóta elszállították, de a Facebookon az esetet közlők szerint még pénteken is érezni lehetett a szagát.","shortLead":"A népszerű kutyasétáltató hely és játszótér közelében fekvő vízből származó hulladékot azóta elszállították, de...","id":"20190614_A_tobol_kierult_haltetemek_es_vizi_novenyek_hevertek_a_varosligeti_Kiralydombnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbd3d41c-8b88-4e3f-918a-80f1835abb14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6972f25e-5c1e-4244-9bf4-14b2110f4dd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_A_tobol_kierult_haltetemek_es_vizi_novenyek_hevertek_a_varosligeti_Kiralydombnal","timestamp":"2019. június. 14. 19:21","title":"A tóból kikerült haltetemek és vízi növények hevertek a városligeti Királydombnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081e188-c67b-40a3-89b8-766718e68647","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már megvan a közös polgármesterjelölt, de csak később mutatják be. ","shortLead":"Már megvan a közös polgármesterjelölt, de csak később mutatják be. ","id":"20190614_Hat_ellenzeki_part_es_ket_civil_szervezet_is_osszefog_Nyiregyhazan_a_kozos_jeloltekert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2081e188-c67b-40a3-89b8-766718e68647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af927f53-5a3f-4bf9-8e26-f7facbbff164","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Hat_ellenzeki_part_es_ket_civil_szervezet_is_osszefog_Nyiregyhazan_a_kozos_jeloltekert","timestamp":"2019. június. 14. 17:26","title":"Hat ellenzéki párt és két civil szervezet is összefog Nyíregyházán a közös jelöltekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d7fcf2-81fa-44fd-a1ac-be28a0b5988b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operaház főigazgatója szerint Orbán Viktor feleségének, Lévai Anikónak napi betevője a kultúra.","shortLead":"Az Operaház főigazgatója szerint Orbán Viktor feleségének, Lévai Anikónak napi betevője a kultúra.","id":"20190613_Okovacs_Szilveszter_Futes_meg_viz_sincs_nemhogy_lazac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9d7fcf2-81fa-44fd-a1ac-be28a0b5988b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f00972a-0891-4f14-987e-a87511d36f9e","keywords":null,"link":"/kultura/20190613_Okovacs_Szilveszter_Futes_meg_viz_sincs_nemhogy_lazac","timestamp":"2019. június. 13. 17:47","title":"Ókovács Szilveszter: Fűtés meg víz sincs, nemhogy lazac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0505496f-76b1-4d85-943d-9c67a0c129bd","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Fogyatékkal élő fiatalokat támogat az a program, amelynek keretében különböző munkakörökben próbálhatják ki magukat egy-egy napra a jelentkezők. Legutóbb a 230 jelentkező között volt olyan is, aki szakácskötényt kötött, s beállt egy négycsillagos szálloda konyhájába dolgozni. \r

