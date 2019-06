Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ősszel megjelenő új Frenk-nagylemez beharangozó dalát nálunk hallgathatják meg először.","shortLead":"Az ősszel megjelenő új Frenk-nagylemez beharangozó dalát nálunk hallgathatják meg először.","id":"20190620_Dalpremier_klippremier_Aprilis_Frenk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cebe3bf-464c-4da1-97c2-d81e84c5d098","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Dalpremier_klippremier_Aprilis_Frenk","timestamp":"2019. június. 20. 10:10","title":"Dal- és klippremier – könnyed júniusi áprilist hoz Frenk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt személyautó ütközött össze Bicske közelében.","shortLead":"Öt személyautó ütközött össze Bicske közelében.","id":"20190619_tomegkarambol_m1_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bd373c-1795-4fa5-96e5-99cc51dbfeca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_tomegkarambol_m1_autopalya","timestamp":"2019. június. 19. 16:22","title":"Tömegkarambol miatt állt be az M1-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9361d888-dcfd-45c3-ba6f-17232aacee7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végre egy rangsor, melyben nem a belsőégésű motoros, hanem a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autókat rangsorolják megbízhatóság alapján. ","shortLead":"Végre egy rangsor, melyben nem a belsőégésű motoros, hanem a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autókat rangsorolják...","id":"20190620_toplista_a_leginkabb_megbizhato_villanyautok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9361d888-dcfd-45c3-ba6f-17232aacee7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf57fb68-b1e6-4b25-862e-6ecef523e9b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_toplista_a_leginkabb_megbizhato_villanyautok","timestamp":"2019. június. 20. 13:21","title":"Toplista: a leginkább megbízható villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előkerült a rendező javítgatásait, kihúzogatásait tartalmazó eredeti forgatókönyv, kiderült, egész másképp lett volna vége a filmnek.","shortLead":"Előkerült a rendező javítgatásait, kihúzogatásait tartalmazó eredeti forgatókönyv, kiderült, egész másképp lett volna...","id":"20190620_Erosen_oncenzurazta_A_tanut_Bacso_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6344ff7-9109-4752-a8a6-f3d3e476e491","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Erosen_oncenzurazta_A_tanut_Bacso_Peter","timestamp":"2019. június. 20. 11:15","title":"Erősen öncenzúrázta A tanút Bacsó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfón tájékoztatja az országot: 4500 ember hagyta el a közigazgatást, ez gondot okoz a Kormányablakok működésében. Akár egymilliárd forint is elmehet szúnyoggyérítésre. Gulyás szerint nem lehet atomenergia nélkül szén-dioxid-kibocsátást csökkenteni. Szóba került az ügynökmúlt, Vikidál Gyula és az infláció is. A Wizz Airt pedig kifejezetten megfenyegette a miniszter. \r

","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfón tájékoztatja az országot: 4500 ember hagyta el...","id":"20190620_Kormanyinfo_Akar_milliardos_osszegeket_is_fordithat_a_kormany_szunyoggyeritesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02379452-230c-4729-ac3f-4329a5ae8ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Kormanyinfo_Akar_milliardos_osszegeket_is_fordithat_a_kormany_szunyoggyeritesre","timestamp":"2019. június. 20. 11:44","title":"Kormányinfó: Akár milliárdokat is fordíthat a kormány szúnyoggyérítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a02eac-6898-42bc-8260-bbdd7e2613a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csontváry Kosztka Tivadar, \"a Napút festője\" 1919. június 20-án halt meg.\r

\r

","shortLead":"Csontváry Kosztka Tivadar, \"a Napút festője\" 1919. június 20-án halt meg.\r

\r

","id":"20190620_Szaz_eve_halt_meg_a_Picasso_altal_is_irigyelt_magyar_zseni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8a02eac-6898-42bc-8260-bbdd7e2613a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c293b38f-495f-4c03-ad57-0330f01324ce","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Szaz_eve_halt_meg_a_Picasso_altal_is_irigyelt_magyar_zseni","timestamp":"2019. június. 20. 14:09","title":"Száz éve halt meg a Picasso által is irigyelt magyar zseni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86f597a-8875-486f-88b6-27f215d5870c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Iparági várakozások szerint az első légitaxi-szolgáltatások legkésőbb 2023-ban indulnak el a világ néhány nagyvárosában. A Bosch a hagyományos járművekben 25 éve használt rendszerekből emelne át szenzorokat az újfajta járművek vezérlőegységébe, így tartván alacsonyabban a költségszintet.","shortLead":"Iparági várakozások szerint az első légitaxi-szolgáltatások legkésőbb 2023-ban indulnak el a világ néhány...","id":"20190620_bosch_erzekelok_vezerloegyseg_repulo_autok_legitaxi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e86f597a-8875-486f-88b6-27f215d5870c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efedf6dc-e45a-4f28-aaaa-13d8e5075b56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_bosch_erzekelok_vezerloegyseg_repulo_autok_legitaxi","timestamp":"2019. június. 20. 13:03","title":"A Bosch megtanítaná repülni a taxikat, a \"titkot\" egy kis doboz rejtheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Követelik a mátrai szénerőmű bezárását, és a klímamegállapodás aláírását is.","shortLead":"Követelik a mátrai szénerőmű bezárását, és a klímamegállapodás aláírását is.","id":"20190621_Greenpeace_felhaborito_a_magyar_kormany_lepese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c940c4a-0815-4b9d-ab94-48f23141ddd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Greenpeace_felhaborito_a_magyar_kormany_lepese","timestamp":"2019. június. 21. 08:48","title":"Greenpeace: Felháborító a magyar kormány lépése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]